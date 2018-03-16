Бизнес «по-домашнему» семьи Морару

Хорошо известно выражение «семейный бизнес». Под это определение в полной мере подходит и деятельность животноводческого предприятия Vergecom из Хынчешть – им с самого основания управляет Петру Морару, там же трудятся его супруга, три сына и другие члены семьи. Но при более близком знакомстве понимаешь – скорее можно говорить о бизнесе «по-домашнему». И это касается не только членов семьи.

Основатель и руководитель Vergecom Петру Морару всю свою жизнь посвятил животноводству. После окончания сельхозтехникума в 1964 году он попал на предприятие по выращиванию свиней в Хынчешть. После службы на флоте приступил к работе главным зоотехником в родном селе, где проработал около семи лет. С 1973 г. был переведен руководителем комплекса по производству говядины с поголовьем 6,5 тыс. голов, затем стал председателем «Живпрома» Котовского района (ныне – район Хынчешть), работал и на других руководящих должностях. В 1986 году возглавил межхозяйственный свиноводческий комплекс в Хынчешть.

История Vergecom началась в 2002 году, когда Петру Морару арендовал помещения в том самом комплексе, которым долгое время руководил. К тому времени он пустовал и постепенно разрушался. Первые годы ушли на элементарное восстановление поголовья и обустройство необходимых помещений. К 2009 году поголовье составляло 1,7 тыс. голов.

- Но я прекрасно понимал, что на «старом багаже» далеко не уедешь, необходимо строить современные корпуса, внедрять передовые технологии, оснащать предприятие всем необходимым для соответствия всем ветеринарным и санитарным требованиям, - рассказывает Петру Морару. – Естественно, без привлечения кредитных ресурсов справиться с этой задачей было невозможно. В 2009 году мы затеяли большую реконструкцию предприятия, воспользовавшись кредитной линией Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в «Moldova Agroindbank». И до сих пор работаем с этим банком, продолжая модернизацию предприятия. Только за последний год инвестировали около 6 млн леев, построили два новых корпуса, сейчас там идет монтаж современного оборудования, закупленного в Европе. Под строительство и оснащение новых помещений MAIB выдал нам очередной кредит на 5 млн леев. Как только закончим оборудование корпусов, доведем поголовье до 5,5 тыс. голов, сейчас у нас 4,2 тыс.

Говоря о полном взаимопонимании с «Moldova Agroindbank», Петру Морару не без горечи отмечает, что такого же понимания и поддержки не ощущает от властей и государственных структур. Более того, убежден в том, что отрасль животноводства «не в почете» у нынешних правителей. Потому каждый, кто занимается этим бизнесом, делает это во многом вопреки обстоятельствам. «Как мы можем развиваться, наращивать поголовье и внедрять современные технологии за счет собственных средств, если производители мяса должны платить 20% НДС, а зерна – только 8%, - недоумевает Петру Морару. – Почему так? Никого не заботят проблемы отрасли, никто не вникает в суть происходящих процессов, в тенденции на рынке. А они говорят о многом. Из Европы мы вынуждены импортировать премиксы, рыбную муку, молоко, медикаменты. Вроде бы все хорошо – мы же из Европы возим, не откуда-то еще. Но болезней у животных становится все больше, раньше на медикаменты уходило около 3% от общих затрат, сейчас – не менее 8%. Но никого эти выкладки не волнуют, никто не задается вопросом – почему так происходит, к чему мы придем с такими тенденциями роста затрат и болезней».

Отношение государства к отрасли животноводства в полной мере проявилось, по мнению нашего собеседника, в истории с «польским кредитом», предназначенным именно на развитие животноводства. Как известно, в мае 2014 года было подписано межправительственное соглашение, согласно которому Польша выделила Молдове 100 млн евро на очень выгодных условиях. Те самые два новых корпуса Vergecom начал строить три года назад именно с расчетом на «польский кредит». Подготовили все необходимые документы, прошли процедуры согласования, даже побывали в польском банке, через который должно было пойти финансирование, нашли партнеров для поставки оборудования… Однако правительство Молдовы решило изменить условия получения кредитов молдавскими предприятиями, а в конечном итоге министерство финансов и вовсе отказалось от этого кредита. И часть предоставленных правительством Польши денег так и не была выбрана. В том числе не смог воспользоваться кредитной линией и Петру Морару.

- Как же так – иностранное государство дает нам деньги на очень выгодных условиях, чтобы поддержать развитие животноводства, а наше родное государство не может толком организовать администрирование этих средств, - возмущается фермер. – И я насколько знаю, для многих предприятий отрасли такой «сюрприз» от молдавских властей стал очень тяжелым ударом. Люди строили планы, вложились в новые проекты в расчете на деньги из «польского кредита», а потом пришлось или отказываться от них и терять деньги, или искать новые источник и финансирования, но на других условиях.

Нелегко пришлось и Петру Морару. Он-то планировал еще в 2016 году запустить оба новых корпуса, но пришлось пересмотреть планы. Тем не менее, предприниматель не теряет оптимизма. К тому же в этой ситуации очень пригодились налаженные связи с «Moldova Agroindbank», где в очередной раз поддержали фермера. Он с удовлетворением отмечает, что всегда обращается за помощью именно в MAIB, потому что там его не просто кредитуют, а консультируют относительно новых возможностей и услуг, помогают подобрать наиболее приемлемую форму финансирования очередного проекта. Семья Морару намерена создать на своем предприятии полный цикл производства и переработки мяса. На это потребуется не менее 20 млн леев инвестиций. Только на убойный цех нужны порядка 500 тыс. евро.

Затраты немалые. Но предприниматель понимает, что только так можно двигаться вперед, быть конкурентоспособными. Как понимают и члены его семьи. Для них Vergecom давно уже не работа – это их жизнь. Петру Морару даже совместил в одном здании на территории комплекса свой дом и офис, живет здесь постоянно, чтобы держать под контролем все процессы и оперативно реагировать в случае необходимости. Пока он занят производственными делами, его супруга Вера облагораживает территорию предприятия – она вся засажена розами и другими цветами, деревьями, кустами. Летом здесь – цветущий сад, за которым очень трудно угадываются корпуса животноводческого комплекса.

Вместе с сыновьями Петру Морару выстраивает бизнес на долгие годы и в соответствии со всеми современными требованиями. Подача кормов и воды в цехах автоматизирована, все санитарные нормы соблюдаются неукоснительно. Рецептуру кормления он разработал сам. Суточные привесы на предприятии – свыше 700 грамм при затрате кормов 4 кг. Специалисты оценят. Ежегодно Vergecom производит порядка 700 тонн мяса. После увеличения поголовья до 5,5 тыс. голов объемы приблизятся к 1000 тонн. Семейное предприятие Морару ежегодно отчисляет в госбюджет не менее 600 тыс. леев налогов. По сути, не ощущая взаимности со стороны государства.

Бизнес «по-домашнему» касается не только членов семьи, но и всех работников - на предприятии посменно работает порядка 30 человек, Петру Морару разработал для них гибкий график, позволяющий и с домашними делами справляться, и зарплату на предприятии получать. «Я же понимаю, что у них и дома работы полно, приусадебное хозяйство тоже внимания требует, - говорит он. – Поэтому для каждого подбираем индивидуальный график работы, в случае необходимости отпускаем работников по делам, находим подмену. Все по-человечески решаем».