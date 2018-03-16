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MIEPO приглашает молдавские компании на деловой форум в ОАЭ

MIEPO приглашает молдавские компании на деловой форум в ОАЭ

Улучшение делового климата, продвижение отечественных производителей и их продукции, диверсификация рынков экспорта товаров и привлечение иностранных инвестиций остаются безусловными приоритетами правительства Молдовы и на 2018 год.

 

С целью реализации этих задач власти страны все более интенсивно развивают диалог с внешними партнерами. В этом диалоге в последнее время особая роль отводится укреплению отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами – ключевым игроком в регионе Персидского Залива, страной с огромным потенциалом рынка для сбыта для молдавской продукции и очень перспективной с точки зрения привлечения инвестиций. Именно исходя из этих возможностей двустороннего сотрудничества, Молдова и ОАЭ уже заключили двусторонние соглашения об избежание двойного налогообложения, о взаимной защите и продвижении инвестиций, а также о предупреждении налоговых нарушений при уплате налога на прибыль.

 

О дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и создании условий для активизации торговых и партнерских отношений между деловыми кругами двух стран стороны договорились в рамках официального визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Объединенные Арабские Эмираты в конце января 2018 года.

 

Отталкиваясь от этих договоренностей, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы (MIEPO) совместно с Министерством Экономики и Инфраструктуры приглашают представителей молдавских компаний принять участие в деловом форуме Молдова-ОАЭ, который состоится 9-10 мая 2018 года в Дубай.

 

В программу делового форума включены:

 

- презентация инвестиционных возможностей в Молдове и Арабских Эмиратах, потенциал развития торговли (экспорт-импорт);

 

- двусторонние дискуссии в рамках форума;

 

- контакты B2B;

 

- ознакомительные визиты в бизнес-ассоциации, компании ОАЭ, свободные экономические зоны и индустриальные парки.

 

Также в рамках форума планируется обсудить ключевые проблемы для развития двусторонних отношений и активизации торгово-экономического сотрудничества, которые включают в себя следующие аспекты:

 

- заключение двустороннего соглашения о свободной торговле;

 

- либерализация визового режима;

 

- открытие прямого воздушного сообщения.

 

К проведению форума будет приурочено открытие посольства Республики Молдова в Объединенных Арабских Эмиратах, которое состоится 10 мая 2018 года. MIEPO вместе с партнерами из ОАЭ заранее подберет для компаний – участников форума из Молдовы, - потенциальных партнеров для налаживания двусторонних отношений.

 

Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы (MIEPO) выступает в качестве институционального партнера для компаний, желающих принять участие в деловом форуме в Дубай.

 

Для получения дополнительной информации можно обращаться

по тел. 022-27 36 54 или по адресу электронной

почты office@miepo.md.

 

Справка: детальная программа, список арабских компаний-участников, как и информация о централизованном перелете и размещении, будет предоставлена только зарегистрированным участникам.

 

 

670 Автор: По материалам пресс-релиза
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