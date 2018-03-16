Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов

Новый пилотный проект – Smart Water. Meters solution Orange Moldova в партнерстве с АО «Apă-Canal Chişinău» впервые в Молдове запустила пилотный проект «Smart Water. Meters solution». Он направлен на повышение эффективности водопотребления за счет использования решений мониторинга воды и отправки их в режиме онлайн в информационную систему Apa-Canal.

Решение было представлено потенциальным бенефициарам, водопроводным компаниям, а также местным органам власти и представителям строительной бизнес-среды.

Жюльен ДУКАРРО, генеральный директор Orange Moldova

Жюльен ДУКАРРО, генеральный директор Orange Moldova: «Умный город оснащён умными сетями. Orange – оператор №1, уже осуществивший пилотный проект в г. Хынчешть, который предполагает повышение эффективности уличного освещения путем применения решений SMART. Этот проект является еще одним важным шагом для поддержки местных органов власти и основной водораспределительной компании. Его целью является рационализация использования воды путем внедрения легко управляемого решения, которое принесёт множество преимуществ для задействованных сторон: больше удобств, прозрачности и экономии ресурсов. В рамках этого проекта мы стремимся поддерживать развитие городов и помогать местным властям в модернизации инфраструктуры столицы.

Нистор ГРОЗАВУ, вице-мэр муниципия Кишинэу: «Этот проект несёт инновационное решение для проблем, с которыми сталкивается «Apă-Canal Chișinău». Эта инвестиция чрезвычайно важна, поскольку она снижает расходы на перемещение и на оплату персонала для физического считывания счетчиков, и предоставляет точные, безошибочные данные. Мы уверены, что этот проект также повысит интерес предпринимателей к обеспечению устойчивого управления водными ресурсами, поскольку вода имеет экономическую ценность и должна быть признана экономическим активом».

Вероника ХЕРЦА, директор АО «Apă-Canal Chişinău»: «Я рада, что сегодня, с помощью наших партнеров - Orange Moldova и компании Maddalena, - мы делаем важный шаг в реализации программы обеспечения счетчиками с возможностью дистанционного считывания показаний. Подсчёт расхода воды является инструментом эффективного управления и признаком общественной ответственности за экологию».

Нистор ГРОЗАВУ, вице-мэр муниципия Кишинэу

Представленный проект-пилот включает в себя управление 102 счетчиками, установленными в квартирах и частных предприятиях. Это решение приносит несколько преимуществ:

Дистанционное считывание данных о потреблении воды, для каждого установленного счетчика, в любом месте, в многоэтажных зданиях, на промышленных предприятиях, офисах и т. д.;

Возможность автоматически интегрировать данные клиента в систему оплаты счетов, что делает возможным автоматическое создание квитанций для каждого пользователя;

Автоматический ввод данных в счет-фактуру облегчает использование услуги потребителями, которым теперь не нужно вручную заполнять данные;

Оптимизация операционных расходов для провайдера и повышение уверенности конечного пользователя;

Вероника ХЕРЦА, директор АО «Apă-Canal Chişinău»

Прозрачность системы, которая позволяет идентифицировать и устранять разницу в потреблении, которая появляется между данными на счетчике разветвления и данными на счетчиках конечных потребителей;

Быстрота, точность, устранение человеческого фактора в целом, интеграция базы данных в программное обеспечение, используемое Apă-Canal, и устранение несанкционированных вмешательств;

Своевременное обнаружение необоснованного потребления, представляющего собой убытки, с негативными последствиями для сооружений, государственного и частного сектора;

Сигнализация в реальном времени о неисправностях счетчика, что приводит к возможности принятия немедленных мер с использованием минимальных ресурсов;

Возможность создания базы данных, которая сможет отвечать в любое время на ряд вопросов: состояние счетчиков, работоспособность каждого из них, количество потреблённой воды для каждого клиента.

Это технологическое решение стало возможным благодаря партнерству между Orange и компанией Maddalena (Италия), производителем счетчиков воды и тепла, которая покрыла 50% стоимости счетчиков.

Концепция Smat City закладывает основу открытой платформы, активной в реальном времени, которая может быть расширена и адаптирована к меняющимся потребностям граждан и муниципалитетов. Для SMART городов также приветствуются другие проекты, как интеллектуальные решения для общественного транспорта, измерение качества воздуха или питьевой воды, контроль наземного движения, видеонаблюдение за городом, интеллектуальные парковочные места или управление сбором мусора.

О КОМПАНИИ Orange Moldova

Orange Moldova – часть Orange Group, одного из ведущих мировых телекоммуникационных операторов, расположенного в Париже, Франция. В Молдове компания начала свою деятельность в октябре 1998 года под маркой VOXTEL, а вследствие ребрендинга – с 25-го апреля 2007 года, стала Orange Moldova. Orange – крупнейший оператор голосовой связи и мобильного интернета в Молдове, а с недавнего времени расширила спектр предлагаемых услуг, предоставляя услуги Internet + TV Acasă.

На сегодняшний день более 2,6 миллионов клиентов пользуются услугами компании, в которой работают более 1000 сотрудников. Orange Moldova обладает самой обширной и передовой сетью 3G+ и 4G. Для обслуживания клиентов по всей стране создано более 3600 торговых точек. Компания является признанным лидером в области инноваций, внедрив две мировые премьеры: HD Voice и HD Voice International. В 2015 году бренд Orange эволюционировал, представив свою новую стратегию на уровне Orange Group – Essentials 2020, и обещание, данное своим клиентам: «Ближе к тому, что важно для тебя».