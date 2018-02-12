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Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York

Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York

Отечественные предприятия впервые участвовали в выставке Vinexpo New York в США, которая проводилась 5-6 марта. Под общим брендом Wine of Moldova свою продукцию представили 15 производителей.

 

Организаторы назвали в списке участников только девять компаний из Молдовы - Albastrele Wines, Basavin & Co, Château Vartely, Cricova, Vinaria-Purcari, Maurt, Migdal-P, Suvorov-Vin и Vinaria din Vale. А НБВиВ приютило за своим столом еще шесть виноделен – Castel Mimi, Fautor, Bravo Wine, Vinaria-Ţiganca, Asconi и Vinaria Mileştii Mici.

 

Эксперт по маркетингу НБВиВ Андриан Диголян такое размещение объяснил тем, что больше предприятий было просто невозможно зарегистрировать. «Накануне выставки в сотрудничестве с маркетинговым агентством была проведена пиар-кампания. Агентство пригласило к нам много интересных людей, включая журналистов, в том числе из Wine Spectator и Washington Post. Наши участники вернулись с новыми контактами, все, в принципе, довольны. Но пока о результатах рано говорить, т.к. на выставках не подписывают контрактов», - сообщил Диголян.

 

Выставочную площадь оплатили НБВиВ и стратегический партнер отрасли «Проект конкурентоспособности Молдовы», помогая отечественным производителям выйти или расширить свое присутствие на крупнейшем в мире винном рынке. На Vinexpo New York были представлены 500 винных производителей из 23 стран. Выставку посетили порядка 3,5 тыс. американских импортеров, дистрибьюторов, ритейлеров и журналистов.

 

Менеджер по продажам компании Albastrele Wines Наталья Курош поделилась своим впечатлением о выставке: «В рамках экспозиции было организовано много тестингов, в которых может участвовать любой желающий. Большая часть представленных там вин набрала 90 и более пунктов на конкурсе Wine Spectator, который считается наиболее признанным в США. Я побывала на тестинге вин Syrah –это сложные, богатые танинами вина. Если их сравнивать с молдавскими винами, то в Молдове, на мой взгляд, есть достаточный потенциал для производства белых свежих вин. Кстати, белые вина нашей компании получили позитивные отзывы клиентов и посетителей.

 

Albastrele Wines поставляет вина на рынок США шесть-семь лет. Тем не менее нам хотелось бы расширить присутствие наших вин на американском рынке, благодаря участию в этой выставке. Несмотря на то, что не было большого потока посетителей, все наши запланированные встречи состоялись. Также мы общались с несколькими консультантами и потенциальными клиентами, которые интересовались молдавскими винами. Им понравились наше соотношение «цена /качество». Мы остаемся оптимистами по поводу дальнейшего сотрудничества. Но по опыту работы знаю, что над одним контактом мы работаем примерно год, чтобы довести его до реальной отгрузки».

290 Автор: Ангелина ТАРАН
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