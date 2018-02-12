Уверенная поступь «Ungheni-Business»

Свободная экономическая зона «Ungheni-Business» была создана 15 лет назад, в 2002 году. Сегодня эта зона максимально подошла к выполнению тех целей и задач, которые ставились при ее учреждении – почти 90% выделенной под нее территории уже освоено резидентами. Но одна из самых молодых и динамично развивающих СЭЗ не намерена сбавлять обороты. О планах на 2018 год и перспективах развития в интервью «ЛП» рассказала главный администратор «Ungheni-Business» Наталья Епураш.

«ЛП»: - Как Вы оцениваете итоги прошлого, 2017 года, с точки зрения поступательного развития зоны и эффективности работы резидентов?

- Мы можем с уверенностью говорить, что прошлый год был вполне успешным. Есть рост по всем ключевым показателям. На данный момент в СЭЗ «Ungheni-Business» зарегистрировано 36 резидентов, представляющих капитал из Молдовы, Италии, Нидерландов, Франции, Бельгии, Канады, Кипра и других стран. Общий объем инвестиций с начала деятельности зоны превысил $74 млн. В том числе около $5 млн было вложено в течение прошлого года. Объем чистых продаж выпущенной продукции оценивается в 2,4 млрд леев, что примерно на 1,5% больше по сравнению с 2016 годом.

Важно отметить и значимую роль свободной зоны в решении проблем занятости и пополнения бюджета. На данный момент резидентами СЭЗ «Ungheni-Business» создано 2778 рабочих мест, в том числе 520 мест – в прошлом году. Объем уплаченных налогов и сборов оценивается в 85,74 млн леев, увеличившись примерно на 32% по сравнению с 2016 годом.

«ЛП»: - Какие основные виды продукции производятся на территории возглавляемой Вами свободной зоны?

- С каждым годом ассортимент выпускаемых резидентами изделий расширяется как за счет появления новых компаний, так и развития новых направлений действующими предприятиями. На сегодня основные виды продукции, производимой в «Ungheni-Business», включают в себя чехлы для автомобилей, мебель, ковры, шерстяная пряжа и синтетические нити, обувь, лаки и краски, провода и кабель, многое другое. Крупнейшие резиденты зоны - ÎCS «Lear Corporation» SRL, SA «Covoare-Ungheni», ÎM «Euro Yarns» SRL, ÎCS «Lones-Mol» SRL, „Cabling Integration System” SRL и др. Все они хорошо известны в стране и за рубежом, они не раз становились лауреатами различных национальных и международных конкурсов и выставок. Особо следует отметить, что 84% от всей произведенной в нашей зоне продукции отправляется на экспорт, что было одним из главных условий создания свободной зоны в Унгень.

«ЛП»: - Появились ли новые резиденты в «Ungheni-Business»?

- Да, 29 мая 2017 года на территории нашей зоны было запущено производство электрических проводов и кабелей новым резидентом - «CABLING INTEGRATION SYSTEM» SRL. Это дочернее предприятие французской компании «CABLAGE CONNECTIQUE Europeen», входящей, в свою очередь, в состав промышленной группы «SOFIMECA». Инвестиции в это производство составили свыше $400 тыс., в настоящее время на предприятии работает 40 сотрудников. Но в течение следующих нескольких лет резидент рассчитывает увеличить производственные мощности и создать еще порядка 60 новых рабочих мест.

Недавно мы провели конкурс и зарегистрировали еще трех резидентов с многообещающими планами на перспективу. Компания «ALPHA OMEGA CONFEXIM» SRL с капиталом из Кипра намерена организовать пошив одежды. Сырье для этого она намерена импортировать из Великобритании, Турции и стран Азии, а экспорт готовых изделий будет осуществляться в Англию. В соответствии с представленным инвестиционным проектом, «ALPHA OMEGA CONFEXIM» планирует открыть 500 рабочих мест со средней зарплатой 300 евро в месяц и начать производственную деятельность во втором квартале 2018 года.

Другой новый резидент - SRL «UNICORN DECO» с молдавско-бельгийским капиталом, - намерен расширить на территории нашей свободной зоны производств ковровых изделий, в частности ручной работы. Напомню, что у нас уже есть несколько компаний, выпускающих ковры и нити для их производства.

Еще бы я отметила появление среди наших резидентов молдавской компании «URSIDAI» SRL, которая займется оказанием услуг по сбору, хранению, сортировке и упаковке отходов от производственной деятельности других резидентов. Тем самым она освободит от лишних забот производителей, которые смогут сконцентрироваться на своей профильной деятельности.

«ЛП»: - Как у Администрации свободной зоны складываются отношения с резидентами, с таможенными органами?

- У нас нет никаких проблем во взаимоотношениях ни с резидентами, ни с таможенными или другими государственными органами. Все возникающие вопросы мы решаем на основе уважительного диалога и заинтересованного сотрудничества. Мы все прекрасно осознаем, что делаем одно общее дело. И если даже возникает недопонимание или различная трактовка нормативных актов, мы все проблемы решаем в рабочем режиме. То, что к нам приходят все новые резиденты, зона развивается, говорит о привлекательности СЭЗ «Ungheni-Business» для инвесторов, а наши экономические показатели убеждают власти в том, что создание свободной зоны было правильным шагом.

«ЛП»: - Какие планы у Вас на 2018 год?

- Учитывая, что 88% территории СЭЗ «Ungheni-Business» уже освоено, можно говорить о ее успешности и востребованности. С другой стороны, у нас уже нет инвестиционных платформ для прихода новых резидентов. Поэтому в течение 2017 года одной и з ключевых наших задач был поиск совместно с местными властями и профильными министерствами возможностей для расширения территории СЭЗ. И мы очень довольны тем, что это удалось сделать. После проведения технико-экономического обоснования и принятия других необходимых нормативных актов будут созданы субзоны «Ungheni-Business» в районах Кэлэраш и Ниспорень. Территория под них уже определена. И мы надеемся, что уже в этом году начнем их осваивать.

В течение прошлого года мы провели также большую работу по продвижению имиджа и возможностей нашей зоны, привлечению новых инвестиций. Это необходимая и очень важная часть работы Администрации СЭЗ, и мы намерены в этом году также активно участвовать в различных мероприятиях, организованных как в стране, так и за рубежом (форумы, выставки, встречи на высшем уровне и т. д.). В этом же контексте мы намерены развивать сотрудничество с такими структурами, как Организация по привлечению инвестиций и продвижения экспорта Молдовы (MIEPO), Торгово-промышленная палата Республики Молдова, молдавско-французская торговая палата (CCIFM) и др. Именно благодаря этому сотрудничеству и участию в совместных мероприятиях по привлечению зарубежных инвестиций у нас появляются новые резиденты, рождаются интересные проекты.

Вот и сейчас мы ведем переговоры с двумя инвесторами из Швейцарии и Румынии, которые в ближайшее время обещают определиться со своими планами относительно возможности инвестирования в нашу свободную зону и создания здесь своих производств.

В своей деятельности мы исходим из того, что СЭЗ «Ungheni-Business» была создана в промышленной части Унгень и играет важную роль в экономике не только города и района, но и региона в целом. На предприятиях резидентов нашей зоны работают многие жители близлежащих городов и сел из нескольких районов. И этот социальный аспект ничуть не менее важен, чем экономические результаты деятельности зоны.