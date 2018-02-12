Район Криулень: от столицы до Днестра

Географическое расположение той или иной местности нередко определяет многие аспекты развития региона – производственные предпочтения, торговые и миграционные потоки, туристическую привлекательность и т.д. В полной мере это относится к району Криулень, расположенному между столицей страны и главной достопримечательностью республики - рекой Днестр.

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Плюсы и минусы столичного соседства



С председателем района Вячеславом Бурлак мы встретились у входа в здание Института растениеводства «Порумбень» в с. Пашкань. Он только что обсуждал возможность поддержки известным научным учреждением частной инициативы по развитию в районе переработки семян. И тут же собирался посетить местный детский сад, который нуждался в поддержке районных властей.

- Главная особенность нашего района – соседство с Кишиневом, - говорит Вячеслав Бурлак. – Это безусловное наше преимущество со многих точек зрения. Прежде всего, в решении проблемы занятости. Около 60% жителей района так или иначе обеспечены работой, благодаря соседству со столицей. Кто-то непосредственно трудится на предприятиях Кишинева, а другие развивают свой бизнес у нас в районе, но ориентированы на поставку продукции в столицу. Кстати, в последнее время наблюдается очень позитивная для нас тенденция – все чаще компании регистрируются у нас, хотя целевым рынком для них остается главный мегаполис страны. Благодаря этому, в прошлом году компании из района Криулень только в национальный бюджет перечислили более 270 млн леев.

Вячеслав Бурлак возглавил районный Совет в мае 2017 года. И сразу объявил курс на безусловный приоритет социальных проблем в работе районных властей. «Местная власть не должна никоим образом заниматься бизнесом – ни в плане непосредственного вовлечения в предпринимательство, ни в плане чрезмерной бюрократизации и регулирования деятельности компаний, - говорит глава района. – Наша главная задача во взаимоотношениях с бизнесом – не мешать. Что касается необходимой поддержки, то мы создали в районе экономический совет, вместе с которым и решаем, что необходимо бизнесу, как ему помочь. В этот орган при председателе района входят руководители разных предприятий – как крупных, так и представляющих сектор малого и среднего бизнеса. А также представители неправительственных организаций, заслуженные ветераны. Тем самым мы не только обеспечиваем полную прозрачность принимаемых решений, но и делаем их максимально приемлемыми и эффективными для предпринимателей. От этого выигрывают все – и компании, и районный бюджет, и в конечном счете – все население района».

Соседство со столицей, как считает Вячеслав Бурлак, позволяет развивать сельскохозяйственное производство мелкими фермерами, которые продают свою продукцию в Кишиневе. Опора на частное предпринимательство дает положительный эффект во многих аспектах. Наиболее успешные индивидуальные хозяйства становятся затем локомотивами развития перерабатывающей промышленности. В районе около 20 сельскохозяйственных предприятий занимаются выращиванием зерновых культур, что дает хорошую основу для деятельности предприятий по переработке муки и выпуску хлебобулочных изделий.

Столь же распространено выращивание овощей и фруктов, за счет чего в районе функционируют порядка десяти холодильников и развивается экспорт. Есть несколько предприятий, специализирующихся в выращивании овощей в закрытом грунте. Не обделено вниманием и животноводство – в районе занимаются как выращиванием птицы, свиней и крупного рогатого скота, так и изготовлением различной мясной продукции. Далеко за пределами Криулень известна продукция, к примеру, мясоперерабатывающего предприятия NIVALI. На недавней выставке Fabricat in Moldova большим спросом пользовались мясные изделия и других производителей района Криулень. Развиваются и такие направления бизнеса, как выращивание и экспорт орехов, производство меда.

Светлое будущее промышленности

Нельзя сказать, что в районе Криулень совсем не развито промышленное производство. Но как и в других регионах Молдовы, здесь в основном все держится на сельском хозяйстве. Но в последнее время появляется все больше интересных проектов в области промышленности, что не может не радовать районные власти.

И что самое главное, это совершенно новые для этих мест производства, которые способны стать определяющими для района на многие годы вперед. До сих пор в Криулень промышленность в основном была представлена тремя направлениями – переработка сельхозпродукции, швейные и трикотажные предприятия, добывающая отрасль.

Причем многие из этих компаний давно заслужили себе имя не только на молдавском рынке, но и за пределами страны. К примеру, компания «Базетекс-Груп» - авторитетный производитель верхней одежды. Она зарекомендовала себя, как надежный партнер итальянских модных домов по изготовлению качественных изделий на основе давальческого сырья для таких известных торговых марок, как Trussardi , Geospirit, Zzegna, Gazzarini, Etro, Tabacchi, Alegri и др. Столь же успешно трудятся в этой сфере предприятия «Uniform», «Răculeanca», «Nina confectii» и др.

Гордятся в районе Криулень и тем, что у них работают две большие фармацевтические фабрики – предприятие с иностранным капиталом «RNP Pfarmaceuticals» SRL в с. Долинное, а также «Farmaprim» в с. Порумбень.

Но настоящий прорыв в промышленном развитии ждет район Криулень в ближайшее время, убежден Вячеслав Бурлак. Он сообщил, что на финишной прямой находятся переговоры с крупнейшей китайской государственной компанией ZTE Corporation по созданию парка солнечных панелей на площади 8 га. «Мы уже выделили под этот проект землю, установленная мощность парка составит на первом этапе 2,8 мВт, - сообщил руководитель района. – В перспективе возможно расширение парка еще на 24 га и увеличение мощности до 10 мВт. Это позволит практически полностью покрыть потребности района в электроэнергии»

Также в Криулень надеются в скором времени открыть субзону свободной зоны «Экспо-бизнес-Кишинэу». Определенные договоренности на этот счет уже есть, как и две компании, которые уже изъявили готовность стать там резидентами. Их совместные инвестиции оцениваются в сумму более 7 млн евро. А за ними, уверены районные власти, потянутся и другие производители – как местные, так и зарубежные.

Качество должно идти от души

Среди наиболее известных производителей района Криулень – семейное предприятие «Moara lui Ion Guzun» из Магдачешть. Начинался он в 1996 году с небольшой мельницы, а сегодня это – один из крупнейших в Молдове поставщиков муки безупречного качества. Особенно ценят его кондитеры, выпускающие печенье, торты и другую продукцию, где качество муки играет значимую роль. Раньше муку из Магдачешть поставляли даже в Грецию, есть устойчивый спрос в других странах. Но затраты на логистику не позволяют всерьез заниматься экспортом.

- В 2012 году мы получили грант от правительства Японии и инвестировали около 350 млн евро в модернизацию производства, - рассказывает директор предприятия Вера Гузун. – Для нас это стала очень серьезная поддержка, т.к. своими силами мы вряд ли смогли бы все это осилить. А так мы вложили порядка 40% собственных средств, а также получили льготы на оплату таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования. Его мы закупали у лучших производителей в Италии, Швейцарии. Сейчас у нас единственная в Молдове полностью автоматизированная линия по изготовлению муки, бесшумная, полностью закрытая, с пневматической транспортировкой сырья и готового продукта на всех стадиях переработки. У нас также очень хорошая лаборатория, которая позволяет проверять качество муки по всем важнейшим параметрам.

После модернизации мощность предприятия позволяет производить 100 тонн муки в сутки. Но загруженность линий составляет в среднем 50-60%. С сырьем у «Moara lui Ion Guzun» проблем нет – она работает на постоянной основе с сельхозпредприятием, которое выращивает зерно высокого качества. Когда надо, мукомольное предприятие помогает товарным кредитом, с закупкой семян или средств защиты. «Мы прекрасно понимаем, какую важную роль в качестве конечного продукта играет сырье, потому работаем в тесном контакте с производителями зерна, чтобы оно соответствовало всем необходимым кондициям», - говорит руководитель семейного предприятия.

Вера Гузун

Дети семьи Гузун также работают здесь. Один из сыновей много лет провел в Италии, работал на многих мукомольных производствах, в совершенстве овладел всеми тонкостями получения качественной муки. И вернулся домой, к родителям. Работает технологом. «Мы очень ценим, что он вернулся домой, продолжит наше дело, - говорит Вера Гузун. – И очень бы хотелось, чтобы возвращались все уехавшие за рубеж в поисках лучшей жизни. А для этого и мы у себя должны создавать условия для достойного труда и качества жизни».

Директор предприятия показывает нам производство, лабораторию, аккуратно сложенные штабеля мешков с готовой продукцией. Вроде бы дела идут неплохо, дети рядом, будущее у них предопределено. Но грусть в глазах Веры Гузун видна невооруженным глазом. Она и не скрывает, что устала бороться с бюрократией, непониманием, равнодушием, порой откровенным жульничеством. У предприятия есть еще маслобойка, они ее с большим трудом восстанавливали, модернизировали, потому что понимали – она нужна людям. Делали до 8 тонн масла в сутки. Теперь она уже 4 года простаивает – специалистов не хватает, оборачиваемость низкая из-за применяемой технологии, которая позволяла производить масло очень высокого качества. Люди ее до сих пор спрашивают. Но как выдержать конкуренцию с гигантами отрасли? Инвестиции в модернизацию мукомольного производства они также делали с расчетом на то, что их продукцию уже хорошо знают, спрашивают. А теперь порой вынуждены бороться даже за удержание постоянных клиентов, с которыми давно работают.

- Мы устали бороться с нелояльной конкуренцией и с тем, что никому дела нет до наших проблем, - говорит директор «Moara lui Ion Guzun». – На рынке все больше украинской продукции, которая далеко не всегда попадает к нам законными путями, с уплатой всех налогов. Да и в принципе нам трудно с украинской мукой конкурировать по цене из-за объемов и затрат. Почему у нас рынок сахара защищают, а рынок муки – нет? Неужели эта отрасль менее важна для экономики, для людей, чем сахарная? А на качество у нас далеко не всегда обращают внимание. У нас только мука высшего сорта выпускается не менее 10 видов – ведь кроме содержания клейковины, есть такое понятие, как «сила муки», от которой значительно больше зависит качество хлеба, печенья и другой продукции. Мы вели переговоры с Franzeluta на поставку муки, даже закупили специальный муковоз для работы с ними – ни у кого в Молдове больше нет такого. А они в последний момент отказались от контракта – у них в лаборатории наша мука показала совсем другие параметры, чем у нас. Просьбы провести тестовую выпечку и сравнить качество хлеба они проигнорировали. А муковоз , за который уплачены немалые деньги, так и стоит во дворе предприятия.

И так, утверждает Вера Гузун, работают в Молдове многие компании. Они нередко сталкивались с тем, что под их маркой поставляют муку другие производители. «Для нас качество нашей муки – основной смысл работы, мы в обеспечение этого качества всю душу вкладываем. И когда видишь, что на этом играют другие, выдавая свою продукцию за нашу, просто больно становится. Ведь и они, и те, кто покупает у них муку, прекрасно понимают, что из нее будут печь хлеб для людей. Но для них лишняя копейка важнее».

С претензией на лидерство

Прямо возле национальной трассы в с. Магдачешть за короткое время вырос современный магазин «Ocean Fish». Тут же рядом – складские помещения и цеха переработки. Именно отсюда рыбная продукция будет поставляться в фирменную сеть по всей республике, которая планирует расширяться. А также поступать к другим розничным продавцам.

Этот известный румынский бренд не случайно обосновался в Магдачешть. Компания Blue Shark была создана в 2012 году местными жителями Ионом и Елизаветой Бусуйок. Сначала развивали собственную торговлю мясными и рыбными изделиями, но два года назад стали партнерами в Молдове крупнейшей румынской сети рыбной продукции.

- Построенные здесь цеха позволяют перерабатывать до 150 тонн рыбы в месяц, а складские помещения почти на 4 тыс. т обеспечивают их хранение с соблюдением всех требований технологии и температурного режима, - рассказывает финансовый директор предприятия Януш Боиштяну. – Рыба и морепродукты поставляются поставляются со всего мира – из Норвегии, Канады, США, Фарерских островов, Аргентины, Вьетнама и т.д. Всего более 300 наименований. Есть продукция в свежем виде – креветки, моллюски, разная рыба. Но основной ассортимент – рыба мороженая, копченая и соленая. Мы закупили самые современные коптильни, придерживаемся технологии и рецептов, разработанных головной компанией в Румынии. На всех этапах переработки, хранения и продаж осуществляется жесткий контроль качества продукции.

Сегодня в сети «Ocean Fish» три магазина, но она будет развиваться. Уже в ближайшее время должна появиться рыбная зона в фирменном стиле в магазине «Фуршет» в торговом центре MallDova. Если идея приживется, такие зоны могут появиться и в других магазинах сети. Но упор планируется сделать на своих фирменных магазинах. Строительство мощного холодильника и цехов переработки в Магдачешть, в которые было вложено порядка 2 млн евро инвестиций, должны ускорить процесс расширения сети.

Януш Боиштяну

Как отмечает Януш Боиштяну, до сих пор в их магазинах продавалась готовая продукция, импортируемая из Румынии. Переработка рыбы в Молдове позволит оптимизировать затраты на логистику, снизить другие издержки. За счет этого продукция станет более конкурентоспособной. В перспективе «Ocean Fish» хотел бы стать если не безусловным лидером рынка Молдовы, то одним из главных игроков. И делает для этого все возможное. Технологи предприятия почти четыре года стажировались в Румынии, усвоили все премудрости работы с рыбой из разных стран. Установленное оборудование из Германии, Польши, Румынии и др. европейских стран позволяет выпускать продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества.

Гордость Молдовы

В районе Криулень расположен Институт растениеводства «Порумбень», который по праву можно назвать национальной гордостью страны. Кукуруза во все времена была одной из основных продовольственных культур Молдовы, занимая в севообороте до 30% сельскохозяйственных площадей. Долгое время семена кукурузы составляли одну из основных статей молдавского экспорта, что было непосредственной заслугой «Порумбень».

Сегодня это ведущее научно-исследовательское учреждение переживает не лучшие времена. Выращивание семян кукурузы уже не является задачей государственной важности. Соответственно, и внимание властей к отрасли и его флагману практически сошло на нет.

Василе Матичук

- Несмотря на смену экономических и отраслевых приоритетов в Молдове, из-за чего роль нашего института в национальной экономике заметно снизилась, мы сохранили свой статус в обеспечении фермеров страны качественными семенами кукурузы, - говорит директор «Порумбень» Василе Матичук, доктор сельскохозяйственных наук. – Мы продолжаем оставаться центром по созданию новых гибридов, разработке новых технологий и элементов возделывания культуры, позволяющим обеспечить генетический максимум урожайности. На 70-80% плантации кукурузы в Молдове засеиваются нашими семенами. Порядка 3-4 тыс. т ежегодно отправляем на экспорт, зарабатывая для страны валюту. У нас около 30 научных сотрудников, 12 докторов наук, в штате института продолжает трудиться академик Василе Мику, много лет возглавлявший институт. Активно развивается международное сотрудничество с профильными учреждениями Белоруссии, Казахстана, России, Украины, Румынии и др. стран. С ними совместно создаем новые гибриды и сорта.

По словам директора института, в последнее время растет интерес к семенам молдавской селекции в Европе. Три гибрида уже районированы в Румынии, что позволяет начать их поставки европейским фермерам. «Наши гибриды более устойчивы к изменениям климата, в этом наше конкурентное преимущество. Поэтому фермеры разных стран все внимательнее относятся к нашим предложениям», - отмечает Василе Матичук.

Исходя из меняющихся обстоятельств и предпочтений, меняются и приоритеты в проводимых исследованиях научными сотрудниками «Порумбень». Гибриды последнего поколения более устойчивы к засухе. В то же время, благодаря технологическим инновациям ученых из Пашкань, после уборки зерно быстро теряет влагу, что снижает расходы на его сушку. Больше внимания в институте стали уделять разработке сортов пищевой кукурузы. В приоритете также исследования по повышению устойчивости гибридов к различным болезням, чтобы меньше их обрабатывать химикатами и тем самым повысить безопасность для потребителей. В моде опять методы биологической защиты растений, что позволяет производить экологически чистое зерно, цена на которое заметно выше.

По большому счету, район Криулень мало чем отличается от многих других регионов Молдовы. Что неудивительно. Здесь живут столь же трудолюбивые и преданные родной земле люди, которые радуются успехам и переживают в случае неудач.

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