«Рай» для инвесторов

«Перепрофилирование» Молдовы в страну, импортирующую рабочую силу, дается с трудом. В прошлом году трудовая иммиграция была облегчена. А в начале февраля правительство утвердило исчерпывающий Перечень приоритетных специальностей, на который распространяется режим наибольшего благоприятствования.

Перечень приоритетных специальностей представляет собой новый механизм содействия предоставлению права на работу на территории РМ на основании вида на временное пребывание с целью трудовой деятельности. В соответствии с положениями Закона о трудовой миграции, иностранец, представляющий документы на основании Перечня, получает право на временное проживание с целью трудовой деятельности сроком на один год с возможностью продления этого права на ограниченный срок.

Менеджеры, инженеры, врачи, преподаватели, программисты, квалифицированные рабочие, пилоты, водители, дегустаторы, повара, пчеловоды... Легче перечислить профессии, которые не вошли в Перечень приоритетных специальностей. Многие профессии – «экспортные». Швеи, строители… Условия легитимации этих специалистов, как и для других семи категорий иммигрантов, не требуют получения специального разрешения на работу в стране. Достаточно декларации приглашающей стороны и получения вида на жительство с целью трудовой деятельности.

Но несмотря на открытие отечественного рынка труда, восполнить острую нехватку местных специалистов иностранными пока не очень получается. Не хлынуло. Хотя многие опасались, что отбоя от иностранных гастарбайтеров не будет.

Специалисты профильного министерства здравоохранения, труда и социальной защиты говорят, что при составлении перечня специальностей на основе Классификатора занятий РМ, включающем свыше 4 тыс. позиций, учитывались отраслевые потребности в специалистах, проводился тщательный отбор совместно с ассоциациями работодателей, министерствами и ведомствами.

«Перечень состоит из 127 специальностей. Мы намеренно ушли от включения в Перечень неквалифицированных рабочих специальностей с целью защиты местного рынка, - говорит специалист министерства Анна Герганова. - Учитывался баланс между спросом и предложением на основе анализа вакансий и количества безработных, зарегистрированных по этим специальностям. Были разработаны специальные критерии включения. Это специальности, где количество вакансий, зарегистрированных в Национальном агентстве занятости населения, превышает 100 единиц, и запрос на замещение не может быть удовлетворен в течение одного месяца. Также вошли те специальности, для которых соотношение между количеством вакансий и количеством безработных, зарегистрированных по этой специальности, составляет не менее 2/1. В качестве исключения в Перечень включены специальности, которые признаются приоритетными центральными специализированными государственными органами. Перечень будет актуализироваться ежегодно или по мере необходимости».

Положения документа не освобождают иностранных граждан от выполнения специальных требований к доступу на отечественный рынок труда для определенных профессий, установленных действующим законодательством и международными договорами, стороной которых Республика Молдова является. Например, специальности в сфере образования и медицины требуют специального подтверждения отраслевыми ведомствами. В любом случае, даже при льготном характере трудоустройства, никто не отменяет учет трудящихся-иммигрантов, который ведется в соответствии с законом компетентным органом занятости населения посредством автоматизированной информационной системы.

Как говорят эксперты, местный рынок труда остается все же достаточно закрытым для добровольной трудовой иммиграции. А принятые изменения, скорее, относятся к так называемой вынужденной иммиграции, «спасающей» инвесторов от острой нехватки специалистов требуемой квалификации. Так что наплыва иностранной рабочей силы не стоит ждать ни по объективным, ни по субъективным причинам.

Местный рынок труда остается строго регламентированным. Авторы изменений позаботились, чтобы работодатель сто раз подумал, прежде чем приглашать специалиста из-за рубежа. Например, при запросе бенефициара-заявителя иностранной рабочей силы предоставляется в обязательном порядке проект индивидуального трудового договора с указанием месячной заработной платы иностранца в размере не ниже среднемесячной зарплаты по экономике, прогнозируемой на отчетный год, а в случае высококвалифицированных работников – не ниже пяти среднемесячных зарплат. С точки зрения ищущего работу с достойной оплатой местного инженера – чистой воды дискриминация. Никто не обязывает работодателя гарантировать ему минимум пять среднемесячных зарплат. Да еще и официальных. С точки зрения работодателя – дилемма. Не лучше ли подучить готового местного специалиста и платить ему меньше, чем выписывать дорогого иностранного, со всеми сопутствующими затратами.

«Предприниматели – люди, которые умеют хорошо считать. Не каждый работодатель, в том числе и иностранный, может себе позволить такую роскошь, как приглашение специалиста из-за рубежа. С упрощением процедуры регистрации трудовых иммигрантов вала заявок не последовало», - говорит директор Бюро по миграции Ольга Поалелунжь. По ее словам, восстановление потенциала местного рынка труда – комплексная задача. Это и пересмотр системы подготовки кадров, и борьба с теневой экономикой, и регулирование миграционных процессов.

По словам исполнительного директора Ассоциации иностранных инвесторов Анны Гроза, согласно новым положениям, срок рассмотрения заявок и выдачи разрешений на трудоустройство существенно сократился – с более, чем четырех месяцев, до одного с небольшим. Право на временное пребывание с целью трудовой деятельности служат основанием для получения необходимого приглашения и, по обстоятельствам, долгосрочной визы в Молдову. Все документы на предоставление или продление права на трудовую деятельность и права на временное пребывание с целью трудовой деятельности подаются в единое окно. Количество подаваемых документов сократилось, а иммигрант получает один документ вместо двух, как было ранее. Соответственно, удешевляется весь процесс легитимации иностранной рабочей силы.

«Применение новых законодательных норм тормозится из-за еще не отлаженной процедуры легитимации иммигрантов», - считает Анна Гроза. Сайт Бюро по миграции не имеет варианта на английском языке, что, несомненно, приводит к определенным трудностям для иностранных инвесторов, которым было бы удобно подать заявку онлайн из любой точки мира и оплатить все требуемые процедуры посредством одной из платежных систем, что пока не предусмотрено. Кроме того, говорит исполнительный директор, сдерживающим фактором являются условия льготной регистрации приглашенного специалиста – уровень требований достаточно высок. Что гарантирует, в свою очередь, что случайные люди здесь не появятся – только действительно необходимые для производства кадры. Таким образом, есть гарантии в привлечении в страну качественных инвесторов и качественных инвестиций.

По мнению Анны Гроза, большим облегчением также становится возможность продления разрешений на временное пребывание с целью трудовой деятельности без физического выезда лица за пределы страны. Приглашенные иностранные специалисты получат право на пребывание в стране на срок от 2 до 8 лет, без ежегодного продления разрешения, при условии, что каждые два года инвестором будет подтверждено вложение в экономику определенного объема инвестиций и открытия новых рабочих мест. По мере увеличения объемов инвестиций возможности льготного трудоустройства расширяются. По данным Бюро по миграции, около десяти человек уже оформили такие долгосрочные разрешения на временное пребывание и работу.

Немаловажным стимулом для привлечения качественных инвестиций и расширения занятости стало, по мнению эксперта, и недавнее решение правительства о субсидировании государством создания рабочих мест в размере 40 тыс. леев за одно рабочее место, которые резервируются для выплаты подоходного налога, взносов социального и медицинского страхования. Кроме того, на подходе новый закон о занятости, который должен изменить подходы в политике стабилизации отечественного рынка труда.

Не требуется получение отдельного права на трудовую деятельность иммигрантам в области спорта, специалистам, приглашенным на работу правительством или центральными отраслевыми органами публичного управления или прибывшим на основании международных договоров в определенной области, стороной которых является РМ. Не нуждаются в разрешении на работу также высококвалифицированные работники, лица, занимающие руководящие должности, иностранцы, занятые в инвестиционных проектах национального значения. Также льготниками становятся работники, откомандированные на общий срок, не превышающий 90 дней, и иностранцы, занятия которых включены в Перечень приоритетных специальностей.