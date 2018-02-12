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Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса

Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса

С Orange, корпоративные клиенты теперь имеют доступ к своему офису, где бы они ни находились. Благодаря партнерству с Microsoft, мы предлагаем корпоративным клиентам возможность пользоваться услугами Microsoft Office 365, которые предоставляются совместно с Абонементами Orange.

 

Таким образом, за ежемесячную плату клиенты могут использовать известные приложения Word, Excel, PowerPoint, Mail Exchange или наиболее популярное решение для видеоконференций Skype for Business, без дополнительных затрат. Кроме того, рабочие инструменты могут быть доступны сотрудникам компании с любого устройства, где бы они ни находились – ПК, ноутбук, смартфон или планшет, при этом рабочие файлы сохраняются в Microsoft Cloud. Благодаря этому, корпоративные клиенты могут оптимизировать IT-расходы, не вкладывая деньги в сервера и устройства хранения  информации, так как Office 365 предлагает до 1 ТБ облачного хранилища каждому пользователю. Orange Moldova предлагает решение Office 365 и услуги мобильной связи в едином счете и от одного поставщика.

 

Андрей ПРЯШКЭ, директор корпоративных продаж Orange Moldova: «Orange стремится всегда предоставлять лучшие бизнес-решения для компаний в Молдове. Являясь надежным партнером, мы стремимся предложить экономическим субъектам решения для повышения их мобильности, экономии времени и финансов, а также для улучшения производительности. Сегодня, благодаря партнерству с Microsoft, мы можем предложить услуги, которые помогут развитию эффективной бизнес-среды в Молдове, независимо от отрасли».

 

С помощью Office 365 от Orange Вам никогда не придется покупать новую версию Office и Вы получите следующие преимущества:

 

  • мобильность и производительность – доступ к документам для сотрудников компании в любом месте и с любого устройства: компьютера, смартфона или планшета;

 

  • экономия – ноль инвестиций в оборудование и в лицензии Office, без дополнительных затрат на обслуживание и с технической поддержкой Orange;

 

  • современные и передовые инструменты для работы – почтовый ящик емкостью 50 Гб, возможность хранения до 1 Тб данных в OneDrive, плюс новейшие версии приложений Microsoft Office и надёжность данных клиента;

 

  • бонус 1 Гб ежемесячного мобильного интернета бесплатно для каждого активированного абонемента Microsoft Office 365.

 

Подробная информация о решении Microsoft Office 365 на www.orange.md/Office365.

 

 

О КОМПАНИИ Orange Moldova

 

Orange Moldova – часть Orange Group, одного из ведущих мировых телекоммуникационных операторов, расположенного в Париже, Франция. В Молдове компания начала свою деятельность в октябре 1998 года под маркой VOXTEL, а вследствие ребрендинга – с 25-го апреля 2007 года, стала Orange Moldova. Orange – крупнейший оператор голосовой связи и мобильного интернета в Молдове, а с недавнего времени расширила спектр предлагаемых услуг, предоставляя услуги Internet + TV Acasă.

 

На сегодняшний день более 2,6 миллионов клиентов пользуются услугами компании, в которой работают более 1000 сотрудников. Orange Moldova обладает самой обширной и передовой сетью 3G+ и 4G. Для обслуживания клиентов по всей стране создано более 3600 торговых точек. Компания является признанным лидером в области инноваций, внедрив две мировые премьеры: HD Voice и HD Voice International. В 2015 году бренд Orange эволюционировал, представив свою новую стратегию на уровне Orange Group – Essentials 2020, и обещание, данное своим клиентам: «Ближе к тому, что важно для тебя».

 

 

270 Автор: По материалам пресс-релиза
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