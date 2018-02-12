Попали «в молоко»…

История «скандала с молочкой», как говорится, сделала полный круг. Вернее, виток – продолжение, видимо, последует на ином уровне. Но пока подведем предварительный итог.

Проблема качества молочных продуктов благодаря публикации в «ЛП» результатов исследования, проведенного государственной (!) лабораторией по заказу неправительственной организации Фонд Восточная Европа (EEF), приобрела беспрецедентно широкий резонанс. На волне интереса СМИ и их аудитории Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), «по горячим следам», провело собственное исследование как отечественной, так и импортной «молочки». Очередной сенсации не случилось: растительный жир и на этот раз был обнаружен, но уже в другой молочной продукции. Что можно расценить, как очередную «усмешку судьбы»: этот несчастный жир все замывают и замывают, а он все проступает то там, то тут.

Из 141 отобранных ANSA образцов молочных продуктов (107 местных и 34 импортных) испытания «провалили» 11 проб. В частности, превышение норм растительных жиров установлено в твороге 2% и 5% жирности компании «JLC»; в сливочном масле «Crestianscoie», глазированном сырке со сгущенным молоком и творожке «Mic Vis» от «Incomlac»; в твороге 5% жирности от «Fabrica de unt din Floresti».

Что касается импорта, в норму не вписались четыре пробы — глазированный сырок от «ProdLacta» (Румыния), сыр «LitinDairy» (Украина), а также сгущенное и цельное молоко Ичнянского молочно-консервного комбината (Украина).

По итогам свежего исследования ANSA были наложены штрафные санкции («JLC» и «Incomlac» оштрафовали на 12 тыс. и 15 тыс. леев соответственно). Нарушителям отдано распоряжение убрать несоответствующую нормативам продукцию с полок магазинов. Результаты исследований — как Центра прикладной метрологии и сертификации (CMAC), так и Центра ветеринарной диагностики - размещены на официальном сайте ANSA. Одновременно агентство инициирует принятие пакета изменений в нормативные акты с целью усиления контроля и защиты прав потребителей. Предлагается даже исключить из списка молочных продуктов товары с содержанием растительных жиров. Казалось бы, процесс движется в правильном русле, и логичный финал уже недалеко.

В ходе недавнего совещания руководства ANSA с переработчиками молока, директор «JLC» публично признал, что компания была оштрафована, но к ANSA у нее претензий нет. Они есть исключительно к еженедельнику «Экономическое обозрение «Логос Пресс», т. к. написанное в той самой статье – ложь. Тот факт, что в ней изложены результаты экспертизы CMAC - лаборатории, подведомственной минэкономики - обличителей не смущает. По их мнению, быть может, влажность воздуха в лаборатории была неправильной или что-то еще в этом роде, отсюда погрешность результатов измерения. Ну а газета, не перепроверив результаты лабораторных исследований и не согласовав выводы с «правильными» специалистами, «выстрелила в массы» проблемой, которую прежде никто из наиболее сведущих широко не афишировал. Но ведь именно в этом и заключается одна из основных функций свободной печати.

Сейчас ситуация напоминает старомодный гротеск. Этакое средневековье: богатый заплатил за индульгенцию и вправе грешить. Вину свою он признал, плату внес… А истинный грешник тот, кто вынес сор из избы. На костер его!