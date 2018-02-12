Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс

В последнее время все чаще пользователи проявляют недовольство почтовым сервисом. По данным Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, в 2017 году поступили десятки жалоб потребителей на качество почтовых услуг. Только 12 из них были зарегистрированы, поскольку эти петиции были поданы согласно установленным правилам.

Большинство жалоб касались утери посылок и несоблюдения сроков их доставки. Претензии предъявляются разным поставщикам: из-за растущего сегмента e-commerce, проблема становится особенно острой.

Молдавский рынок почтовых услуг делят 36 почтовых операторов, однако реально работают из них не более 20. Весь почтовый трафик - это свыше 6 млн отправлений (данные за 2016 год), из которых более 90% обеспечили десять компаний - «Best Post», «City Express», «Corst Grup», «New Post International», «Odysseuss», «Posta Moldovei», «Rapid Curier», «Sergiu Plus Nicolae» («DHL»), «Unipost-Express» и «UPS Moldova». Основная нагрузка или порядка 5,8 млн отправлений пришлась на «Posta Moldovei», остальные, как правило, сконцентрированы на экспресс-доставке. В общем объеме эта услуга занимает всего 0,5% (около 300 тыс. отправлений). Из них только 96 тыс. относятся к внутренним, остальные 202 тыс. (67,8%) - из разряда международных.

У «Posta Moldovei» привилегированное положение. Чуть больше года назад были приняты новые Стандарты качества универсальной почтовой услуги, поставщиком которого был назначен только один оператор — госпредприятие «Posta Moldovei». Оно получило эксклюзив на: сбор, сортировку, перевозку и рассылку почтовых отправлений весом до 2 кг и почтовых посылок весом до 10 кг; рассылку почтовых посылок из-за рубежа весом до 20 кг; услугу внутреннего или международного заказного отправления (в т. ч. и с объявленной ценностью); сбор, сортировку, перевозку и рассылку внутренних и международных секограмм весом до 7 кг.

Также «Posta Moldovei» была наделена исключительным правом отправления внутренней и международной корреспонденции весом до 350 гр. Остальные поставщики вправе оказывать эту услугу при условии, что их тарифы будут в пять раз выше государственных. Кстати, все цены на универсальные почтовые услуги утверждает НАРЭКИТ, под управление которого перешел весь почтовый рынок.

Учитывая статус и полученный от государства «бонус», прошлым летом национальный оператор запустил новый проект: сеть из более 30 почтоматов, они же круглосуточные терминалы самообслуживания. Тем самым «Posta Moldovei» пытается упрочить положение на рынке интернет-торговли. Через ее почтоматы доставляются, в основном, малогабаритный товар (аксессуары, сувениры, гаджеты, книги и косметика).

Согласно последним данным НАРЭКИТ, ежегодный трафик посылок варьирует в пределах 380 тыс. штук, из которых на долю международных приходится более 13% (это примерно 50 тыс. посылок). По мнению участников рынка, основные поставки обеспечивает китайский AliExpress.com. На втором месте — китайский филиал eBay, который также допускает прямые поставки без посредников.

Статистики о том, какой процент посылок из общего количества не доходит до адресата, не ведется. Однако проблему, связанную с их утерей, все же можно решить. Как сообщили в администрации ГП «Posta Moldovei», нарушения в сфере почтовых услуг регулируются Регламентами почтовых посылок и письменной корреспонденции, а также Правилами оказания услуг почтовой связи. Отношения между «Posta Moldovei» с операторами других стран регламентируется положениями Конвенции Всемирного почтового союза.

Итак, если в почтовых отделениях во время проверки полученной почты будут обнаружены нарушения или установлен факт неисправности упаковки, то составляется специальный акт (CN 24) на вскрытие посылки. Если при вскрытии выявится недостача, замена, полное или частичное повреждение, либо порча содержимого посылки — это повод для проведения служебного расследования. В этом случае упаковка посылки изымается и хранится в течение 6 недель.

«Posta Moldovei» несет полную ответственность и возмещает убытки потребителям за порчу, частичное повреждение или расхищение содержимого посылки, поставляемой в пределах республики. К примеру, за отправление с объявленной ценностью - в размере недостающей или поврежденной части вложения. За посылку с объявленной ценностью, но без описи вложения, возмещение убытка определяется пропорционально весу недостающей части. Ценность одной единицы веса определяется путем деления ее стоимости на чистый вес содержимого посылки.

Порчу простой посылки почта должна компенсировать, исходя из рыночной стоимости компенсированного предмета. Однако эти выплаты не могут превышать пятикратный размер суммы, уплаченной за пересылку.

За все международные отправления (с объявленной ценностью или без, простые посылки, заказные отправления и проч.), ответственность несут те операторы, с которыми отправитель заключил договор. В данном случае выплаты осуществляются в валютных единицах, используемых Всемирным почтовым союзом — СПЗ (специальное право заимствования). Так, к примеру, за простую посылку оператор должен выплатить действительную ценность испорченного содержимого. Здесь используется объединенный тариф - 40 СПЗ за посылку, плюс тариф в 4,50 СПЗ за каждый килограмм. За утерю или повреждение заказанного почтового отправления выплата осуществляется в размере суммы, необходимой для его восстановления (30 СПЗ, плюс все тарифы и сборы).

Если получатель обнаружит изъяны в посылке за пределами почтового отделения, то он обязан предоставить доказательства того, что повреждение или хищение не произошло после выдачи. В противном случае такая претензия будет отклонена, причем не только поставщиком услуг, но и Агентством по защите прав потребителей.