Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате

В четверг, 22 февраля, состоялось официальное открытие нового торгово-технического центра Agropiese TGR в Комрате. Это один из крупнейших кластеров подобного профиля в стране. Он состоит из торговых залов и открытых демонстрационных площадок общей площадью 2000 кв. метров, обширного склада запасных частей и расходных материалов на десятки тысяч ассортиментных позиций, ремонтной базы с выездными сервисными бригадами.

В торжественной церемонии открытия нового центра Agropiese TGR в Комрате приняли участие представители правительства и гагаузской автономии, посольств Беларуси и Турции, деловые люди, давние партнеры и союзники компании в регионе.

Agropiese TGR – один из крупнейших и опытнейших операторов рынка сельхозтехники в Молдове, компания была основана еще в 1993 году. Руководство компании всегда рассматривало южную зону страны в целом и АТО Гагаузия в частности как важный регион для развития профильного бизнеса – поставки сельскохозяйственной техники, запчастей и комплектующих. В 1999 году в Комрате появился специализированный магазин Agropiese TGR – один из первых в структуре компании. С тех пор специалисты Agropiese TGR начали завоевывать доверие фермеров и накапливать опыт наилучших решений для удовлетворения потребностей клиентов. За время работы комратского филиала Agropiese TGR его клиентами так или иначе стали практически все фермеры региона.

С открытием современного торгово-технического кластера в Комрате компания Agropiese TGR перешла на новый уровень поддержки клиентов в регионе. Масштабы центра, широчайший ассортиментный ряд и в разы увеличившиеся возможности сервисной службы делают его стратегически важным для всего юга страны. Развитие ремонтной зоны и выездных мобильных бригад позволяют осуществлять полный цикл обслуживания всего южного региона в максимально сжатые сроки и на самом высоком профессиональном уровне.

«Прежде авторитет Agropiese TGR в Гагаузии держался на высоком качестве поставляемых товаров, их конкурентоспособной цене и многолетнем опыте работы специалистов компании именно здесь, среди хорошо знакомых фермеров, - отмечает Константин Чолак, директор филиала Agropiese TGR в Комрате. – Теперь же под этот ценный человеческий ресурс подведена мощная материально-техническая база. Масштабное расширение и благоустройство торгово-демонстрационных площадей, а также более чем трехкратное увеличение персонала обязательно конвертируется в наращивание оборотов компании и удовлетворенности клиентов».

Компания Agropiese TGR – официальный дилер в Молдове десятков заводов-производителей из Беларуси, Турции, России, Китая, Польши, Греции, Франции, Бразилии и т.д. Agropiese TGR является соучредителем молдавско-белорусского Торгового дома MTZ Lider в РМ. Компания представляет полный ассортимент запасных частей для сельскохозяйственных машин, автотранспорта и является одним из лидеров соответствующих сегментов рынка Молдовы. Сервисной службе Agropiese TGR уже больше 15 лет. Только за последнее пятилетие сервисная служба приняла и отработала более 11 000 заказов - в любое время года и в любую погоду. Ежегодно количество плановых и неплановых выездов специалистов Agropiese TGR в агрохозяйства клиентов увеличивается.