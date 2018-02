MIEPO привлекает европейские фонды

Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы стала победителем конкурса на реализацию трансграничного проекта на сумму 600 тыс. евро по развитию агропромышленного сектора с акцентом на виноделие.

Проект будет финансироваться из фонда Программы Черноморского бассейна на 2014-2020 гг. и будет осуществляться в течение двух лет. Соглашение о финансировании будет подписано 2 марта 2018 года в Бухаресте. Следует особо подчеркнуть, что заявки на участие в проекте подали представители 12 стран региона, но именно MIEPO удалось получить статус лидера по его внедрению.

Партнерами Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы в рамках проекта «WINET – Comerț si Inovație in industria vinului/Trade and Innovation in Wine Industry» стали Торгово-промышленная палата Стара Загора (Болгария) и Палата по торговле, промышленности и сельскому хозяйству Тулчя (Румыния). Финансирование в сумме 642 699,12 евро (13,3 млн леев) было одобрено 2 февраля 2018 года. Из общей суммы проекта 419,3 тыс. евро планируется освоить через MIEPO, 135,8 тыс. евро – ТПП Стара Загора и 143,7 тыс. евро – партнерами из Румынии.

Главная цель проекта – способствовать росту кооперации и торговли в регионе бассейна Черного моря путем создания сети взаимосвязанных потребителей и производителей - WINET. Сеть будет подкреплена совместной электронной платформой для обучения, продвижения, сотрудничества, торговли и повышения уровня конкурентоспособности профессионалов в области виноделия, а также для содействия их взаимодействию с академическими кругами и правительствами своих стран.

В результате внедрения мер продвижения в рамках проекта (конференции, ознакомительные визиты, участие в специализированных выставках) поддержку получат около 100 предприятий винодельческого сектора республики. Помимо этого, будут созданы две информационные платформы (при участии и при администрировании MIEPO) для стимулирования трансграничного отраслевого сотрудничества - система технического обеспечения (hardware) и система программного обеспечения (software). Они станут подспорьем для всех участников отрасли виноделия в продвижении своей продукции, торговли, обмена опытом и знаниями, роста трансграничной кооперации между участниками из разных стран, а также помогут сделать страновой бренд Wine of Moldova более узнаваемым и популярным. По предварительным оценкам, не менее 30 предприятий из сектора виноделия смогут получить поддержку по развитию новых технологий и продвижению своих брендов на основе применения IT+технологий. Компании-бенефициары будут отобраны на основе прозрачного публичного конкурса и заранее обозначенных критериев, которые будут обнародованы партнерами в ближайшее время.

Основные задачи проекта в течение всего периода его внедрения включают в себя также анализ ситуации на рынке виноделия во всех трех странах-участниках; создание винной сети WINET как открытой инициативы по трансграничному сотрудничеству, торговле и продвижению винодельческой продукции; мероприятия по продвижению (конференции) и ознакомительные визиты между странами-участниками; создание платформы ICT WINET и ее продвижение, как инструмента взаимодействия и товарообмена в бассейне Черного моря; организация региональных конференций с участием представителей европейских розничных сетей, лидеров общественного мнения, виноделов, сомелье и специализированной прессы.

Важно отметить, что Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы ожидает в ближайшее время решения еще по одному значимому для экономики страны проекту – по продвижению туризмa в Молдовe с общим бюджетом 1,5 млн. евро.