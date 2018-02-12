Какой у нас в Молдове «бананас»?

В 2017 году Молдова экспортировала более 200 тыс. тонн фруктов, из которых 157 тыс. тонн — в страны СНГ и 16 тыс. тонн — в страны Евросоюза. При этом объем фруктового импорта составил около 10 тыс. тонн, включая экзотические. Какого качества товар попадает на внутренний рынок и что достается молдавскому потребителю?

Как-то в разговоре с крупнейшим экспортером фруктов (марка «SV Fruct») из Единец Виктором Скутару выяснилось, что отечественные садоводы не жалуют местный рынок. «Из всего объема продукции дома мы продаем не больше 1%, - отметил бизнесмен. - И это всегда низкосортный товар: как ни странно, для кишиневской розницы закупается именно такой. Вы удивитесь, но в Молдове нет спроса на высококачественные яблоки, хотя первый сорт мы предлагаем всего по 10 леев кг, а второй сорт — по 7 леев. Стоимость на внутреннем рынке всегда продиктована закупочной ценой в России, дешевле продавать нет смысла. Так вот, у местных оптовиков в ходу яблоки по 2-3 лея за 1 кг. Довольно часто их смешивают с продукцией более высокого сорта, и в торговле они появляются уже по цене от 12 леев и выше. Вот такая «молдавская» специфика торговли».

Ритейл проблемы не отрицает. В рознице есть два нюанса: мелкие производители не хотят работать по безналичному расчету, поэтому сетевики сотрудничают с т. н. фирмами-консолидаторами. Таких закупочных компаний сейчас порядка десяти, и заказывают у них то, что подешевле. Во-вторых, некоторые магазины практикуют эксклюзив на поставку фруктов и овощей, которую из года в год осуществляет одна компания, независимо от соотношения цены и качества ее товара.

Ситуацию усугубляет и система хранения товара. По данным минсельхоза, в Молдове действуют 338 холодильных складов емкостью 196 тыс. тонн, а контролируемая атмосфера доступна только для 120 тыс. тонн. Фруктово-овощной сегмент уже сегодня требует складской инфраструктуры, способной принять до 250 тыс. тонн. Соответственно, ситуация складывается не в пользу внутренних поставок. На их долю зачастую приходится лежалый продукт.

Даже если товар «дожил» до магазинной полки, его превращают в неликвид сами торговцы. Речь идет о нарушении правил выкладки, поскольку фруктово-овощные отделы не относятся к бюджетообразующим. Так, фрукты и овощи в молдавской рознице почти не сортируют в начале каждой рабочей смены, что ускоряет процесс их гниения. Томаты (преимущественно сорта «черри») хранят в холодильниках, отчего они теряют во вкусе и запахе. В помидорах содержится сахар, который на холоде превращается в крахмал, в итоге, люди покупают «пластмассовые овощи». На холодильных стеллажах лежат персики и ягоды, поэтому они лишены аромата. Туда же, вопреки всем нормам, размещают тропические фрукты (авокадо, бананы, киви, ананасы, цитрусовые, папайю), которые очень чувствительны к холоду. Не озабочен ритейл и тем, что рядом с цитрусовыми нельзя размещать бананы. Те же мандарины и клементины сильнее других выделяют этилен - газообразный фитогормон, который способен ускорить созревание плодов. Поэтому все, что находится рядом с цитрусовыми, постоянно меняет структуру.

В Молдове пока нет отдельного закона, который бы устанавливал жесткие параметры качества фруктов и овощей. Отрасль работает на основании Технического регламента «Фрукты и овощи, предназначенные для потребления в свежем виде». Документ определяет минимальные (!) требования к качеству, измерению, калибровке, маркировке, упаковке, хранению и реализации фруктово-овощной товарной группы. Он запрещает их реализацию в следующих случаях: если товар имеет органолептические признаки порчи и гниения; имеет запах, вкус или пятна плесени; следы контакта с грызунами; недозрелый внешний вид; слабоароматный, вяжущий, невыраженный вкус; стекловидную, мучнистую или переспелую мякоть; содержат признаки инфекции или заражения паразитами (яйца, личинки), а также их остатки или следы.

С прошлого года на рассмотрении парламента находится законопроект о проверке соответствия требованиям качества свежих фруктов и овощей. Он предусматривает, что постоянному контролю в Молдове будут подвергаться 14 видов продукции: томаты, салат, широколиственный и садовый цикорий, перец, бананы, цитрусовые, столовый виноград, яблоки, груши, персики, нектарины, клубника, киви. Планируется, что проверки будут осуществляться на всех этапах движения товара – в процессе упаковки, при перевозке, хранении, на оптово-розничных пунктах реализации, в сетевой торговле и мелкоформатной рознице.

Сейчас проверка качества пищевой продукции, в той или иной мере, выполняется ANSA. Эти функции к нацагентству перешли недавно, поэтому основное внимание всегда уделялось именно безопасности фруктов и овощей. По словам директора Агентства Георге Габери, данный процесс обеспечивается еще на этапе контроля защиты здоровья растений. ANSA ведет постоянный мониторинг развития опасных организмов на всех плантациях страны. Есть утвержденная норма: на одного инспектора — 8 тыс. га. Он знает популяцию вредителей, определяет период их размножения, который напрямую зависит от факторов погоды. В ANSA разработана база данных всех видов вредителей. Три раза в год издается монитор с прогнозами, который распространяется среди аграриев.

«Почему был нужен столь усиленный мониторинг?, - разъясняет директор ANSA. - Дело в том, что в прошлом году в Евросоюзе была установлена предельная норма использования пестицидов — не более 4 кг на 1 га. Это максимальная пестицидная нагрузка, даже если риски гибели урожая очень высоки. Прежние схемы обработки растений не зависели от потребностей и наличия болезней растений: в Европе поля и сады опрыскивали химикатами чуть ли не еженедельно. К примеру, польские яблоки — до 30 раз за сезон! В Молдове сады обрабатывались не более 5-7 раз. С введением лимита молдавские экспортеры фруктов и овощей вынуждены придерживаться новых условий, сократив химическую обработку растений без ущерба для будущего урожая».

Вторая часть системы контроля безопасности — постоянный контроль проб овощей и фруктов, включая импортные, которые отбираются на полях, в складских помещениях, в оптово-розничной торговле. Проверки осуществляются в рамках «Государственной программы мониторинга остатков пестицидов и нитратов в растительных пищевых продуктах на 2015-2020 гг».

По словам Раду Мустяцэ, начальника управления по надзору предприятий по производству продукции растительного происхождения ANSA, в 2017 году были проведены плановые проверки 300 проб на остаточное количество пестицидов и 265 проб - на остаток нитратов. Исследованию подверглись 36 продовольственных групп, охватывающих все наиболее ходовые фрукты и овощи. В результате, пестициды были обнаружены только в одной пробе (салат). Тогда как нитраты — в двенадцати (кабачки, редис, свекла, баклажаны, капуста). По количеству содержания нитратов самыми проблемными оказались кабачки и редис.

Георге Габери отметил, что все овощи и фрукты специалисты ANSA разделили по группам риска. «Самая проблемная — свежая зелень (петрушка, укроп, сельдерей, лук, базилик и др.). У нее хромают не только физико-химические, но и микробиологические показатели. В Молдове мало местной зелени, в основном, она импортируется из Грузии (крупный экспортер, поставляющий на рынок СНГ свыше 25 тыс. тонн зелени в год), Израиля, Румынии, Турции. Несколько лет назад в торговле доминировали турецкие поставки, однако при их проверке в зелени обнаружилось огромное количество яиц паразитарных червей-аскарид. Оказалось, что турки сеяли укроп на стоках городских канализаций, где за месяц он вырастал до невероятных размеров. Мы запретили его импорт, хотя шума турецкий поставщик наделал много. Есть и другие примеры. Так, два месяца назад был наложен запрет на ввоз 18 тонн укропа и петрушки из Узбекистана. Груз перевозился в жутких антисанитарных условиях, в коробках из под сигарет. Одним словом, нестабильный товар, требующий постоянного надзора».

На втором месте по проблемным параметрам — бахчевые культуры. На третьем — цитрусовые, ананасы, бананы. Так, в случае с бананами ситуация усложняется тем, что для их защиты производители используют неизвестный молдавским лабораториям тип пестицидов. Поэтому их остаточное количество в плодах невозможно определить — необходимо контрактовать зарубежную лабораторию. В этом деле нужно учесть и специфику доставки бананов, которая сказывается на здоровье самих плодов. Эти фрукты всегда экспортируются в зеленом виде, а дозревают в специальных камерах за счет обработки «банановым газом» - смесь азота и этилена.

Специалисты напоминают: вся фруктово-овощная продукция, которая попадает в торговлю, должна иметь сертификат безопасности. Его выдает ANSA на основании анализов проб, проведенных в аккредитованной лаборатории. В случае с продукцией, которая реализуется с приусадебных участков, ее владелец (если он отказывается от лабораторных исследований) должен подписать декларацию о соответствии. В ней он под личную ответственность сообщает, что продукция, для которой представляется декларация, не создает угрозы для жизни и здоровья потребителей, не наносит вреда окружающей среде и соответствует техническим регламентам. На основании такой декларации — т. е. «под честное слово» - тоже выдается фитосанитарный сертификат. Правда, пока с переменным успехом.