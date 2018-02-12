Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности

В Молдове начали меняться правила игры для производителей продовольственных товаров. Некоторые, а может быть и многие предприятия пищевой промышленности пока еще этого не осознали, воспринимая тенденцию, как ряд отдельных, не связанных между собой случаев: ну покажут власти Евросоюзу, что борьба ведется, получат очередной транш, а потом все успокоится.

Это не совсем так. Перемены начались осенью 2014 года, одновременно со вступлением в силу Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

Сначала Молдова начала гармонизировать свое законодательство, все нормативные акты и регламенты с европейскими. То есть, вводить новые стандарты качества.

Параллельно, с помощью партнеров по развитию, началось переоснащение молдавских лабораторий современным оборудованием. Чтобы подтверждать установленные стандарты. Это открывает дорогу отечественным товарам на рынок Евросоюза и других стран мира, в том числе и государств ЕАЭС.

Активизировались государственные и общественные организации по защите прав потребителей и по контролю качества пищевых товаров. Больше того, в страну пришли и иностранные НПО, имеющие достаточно возможностей для проведения масштабных анализов уже в рамках не отдельных предприятий, а отраслей.

А над организациями государственного контроля начался уже по-настоящему серьезный контроль со стороны правоохранительных органов, Счетной палаты и пр.

Нужно ли проводить проверки и аудиты на пищевых производствах? Однозначно да. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм по всей производственной цепочке: приемка сырья, его хранение, переработка, упаковка, транспортировка и пр. – является одним из ключевых факторов в обеспечении качества продукции и защиты потребителей от недоброкачественных товаров.

2017 год стал первым годом, когда эти механизмы, пока еще достаточно робко, начали работать. Итогами стали пока всего лишь несколько крупных скандалов, дальше будет интереснее.

Что в этой ситуации делать предприятиям? Наверное, соблюдать все требования законодательства. Правда, для этого мало просто знать регламенты. Нужно четко представлять себе, что делать и как.

В Молдове с 2009 года работает компания Esperanza, которая является одним из крупнейших поставщиков промышленных средств гигиены, оборудования для их применения и спецодежды для предприятий пищевой промышленности. И чуть ли не единственной фирмой, которая не только продает, но и помогает находить решения.

Esperanza уже в течение 9 лет каждый месяц проводит по два семинара на эти темы для своих клиентов. Кроме того, ее сотрудники выезжают на предприятия, помогают и советуют, как правильно, рационально и эффективно использовать промышленную химию, спецодежду и спецобувь и многое другое. А после берут смывы и сдают в лабораторию, не раскрывая источник происхождения проб (фирма имеет на это право).

«Бывает и так, что смывы показывают, что проведенная (даже под нашим наблюдением) дезинфекция цехов предприятия не дала желаемых результатов, - говорит директор Esperanza Оксана Семенова. – Тогда мы встречаемся с руководством компании и стараемся найти критическую точку (точки), где происходит нарушение гигиены».

Мы попросили разрешения присутствовать на одном из семинаров. В этот день Esperanza проводила его для сотрудников компании Farm Meat Group, которая владеет современной фабрикой по переработке мяса, выпускающей свыше 350 наименований колбас и мясных изделий под торговыми марками Carmez, Natur Agro и Gurman. И собственными фермами по выращиванию птицы и свиней, на которых трудятся около 400 работников.

Темой семинара в этот день стала личная гигиена как фактор риска для пищевого производства.

Первой выступила Елена Стоева, специалист-практик Esperanza по гигиене промпредприятий, немало времени проведшая в производственных цехах и неохотно делящаяся информацией о том, чью продукцию она покупает для своей семьи, а чью старается обходить стороной.

Выступление прошло в форме диалога, в ходе которого обсуждались самые разные проблемы: от концептуальных до таких, как «чем лучше пользоваться после мытья рук: сушилкой или одноразовыми полотенцами»? Как лучше организовать прослеживаемость (traceability) при НАССР и как следует правильно надевать защитные перчатки?

Поскольку гигиена пищевого производства подразумевает борьбу с самыми разнообразными микроорганизмами, бактериями, плесенью, дрожжами и пр., комплексную лекцию на эту тему прочла Марианна Топоривская, - главный специалист-микробиолог ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (СMAC), которое занимается сертификацией продукции и систем менеджмента, проведением испытаний пищевых и промышленных продуктов, метрологическими поверками и калибровкой, обучением.

Здесь также лекция быстро превратилась в дискуссию по прикладным решениям для такого сложного производства, как переработка мяса.

И, как традиция, - специалист по гигиенической продукции Esperanza Наталья Гуцу представила новинки. На этот раз образцы спецобуви от нового итальянского поставщика.

«Это уже четвертый семинар, который Esperanza проводит для наших работников, - рассказал директор по производству Farm Meat Group Владимир Макайда. – Мы видим их реальную пользу для нашего производства, и лично я стараюсь присутствовать на каждом».