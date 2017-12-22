Возвращение «старой гвардии»

Координатор правящей коалиции (он же – лидер Демпартии, занявшей на последних парламентских выборах четвертое место) Влад Плахотнюк во вторник объявил о кардинальной смене лиц в правительстве.

Цель – «чтобы правительство работало лучше». Об этом заявил сам лидер Демпартии. Влад Плахотнюк также сообщил, что «решение принято после долгих консультаций, изучения опросов общественного мнения и проведенных фокус-групп».

Правда, этот тезис вызывает сомнения. Большинство опросов показывают близкий «к нулю» уровень доверия граждан к Демпартии и ее ключевым фигурам. Как и к некоторым персонам, занявшим в кабмине ключевые должности – Юрие Лянкэ (вице-премьер по европейской интеграции), Кириллу Габуричу (министр экономики и инфраструктуры), Александру Тэнасе (министр юстиции). Первые двое были премьер-министрами в 2013-2015 гг. и с их именами напрямую связывают «кражу миллиарда», произошедшую при их правлении, под руководством Тэнасе Конституционный суд принял ряд неоднозначных и скандальных решений.

Остальные новые члены кабмина мало знакомы широкой общественности и призваны играть роль «технократов», как назвал новое правительство его «крестный отец».