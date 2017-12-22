К «праздничному столу» от кабмина

На последнем рывке к «рождественскому застолью» кабинет министров в среду утвердил Стратегию безопасности пищевых продуктов на 2018-2022 годы. Как сказано в пояснительной записке, документ направлен на достижение высокого уровня обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В связи с чем правительство намерено выстроить комплексную систему контроля агропродовольственного сектора: от производства кормов и обеспечения здоровья растений и животных до совершенствования стандартов по первичному производству и доработке пищевых продуктов, а также по их хранению, перевозке и продаже.

Также будет разработана и внедрена интегрированная электронная система «e-ANSA», которая обеспечит оперативный и безопасный обмен данными между органами власти в электронном формате. Таким образом, будет создана единая платформа для быстрого и эффективного действия в экстренных ситуациях.

На том же заседании правительство решило выделить более 15,45 млн леев 53 хозяйствующим субъектам, понесшим материальный ущерб от поздних заморозков весной 2016 г. Также государство предоставит в 2018 году субсидии в размере 40 тыс. леев на создание каждого рабочего места, согласно утвержденному Положению о субсидировании создания рабочих мест. Цель очевидна – внедрить стимулирующий механизм для инвестиций, направленных на экономическое развитие путем создания новых рабочих мест и сокращения миграции. С этой целью планируется выделение средств в размере 40 млн леев.

Еще кабмин озаботился ритмом жизни пожилых сограждан. Был утвержден План действий по внедрению принципа активного старения (2018-2021 гг.), то есть - для более эффективного управления проблемой старения и продвижения мер по расширению участия пожилых людей в социальной и экономической жизни. Согласно прогнозируемым статистическим данным, к 2050 году ожидается увеличение числа пожилых людей с 17,2% до 33% от общей численности населения. Это свидетельствует о том, что без политики по интеграции пожилых людей Молдова рискует войти в более выраженную демографическую нестабильность. Согласно Индексу активного старения, Молдова находится намного ниже среднего уровня стран по ЕС.

Ну а пока кабмин постановил: пенсии по старости и инвалидности, установленные с 2012 года по 31 марта 2017 года, будут пересчитаны в 2018 году, а не с 1 апреля 2019 года и 1 апреля 2020 года соответственно, как ранее планировалось. Так, 1 апреля 2018 года начнется следующий этап валоризации данных двух видов пенсий, установленных с 2012 по 2013 год, а с 1 октября 2018 года – установленных с 2014 года по 31 марта 2017 года. В следующем году будет произведена досрочная валоризация пенсий для 130746 получателей пенсий по старости. Средний прирост составит более чем 300 леев в месяц. Для 21 264 получателей пенсий по инвалидности увеличение превысит 280 лей в месяц.

А вот дефицит государственного бюджета, который сохранится в течение последующих трех лет в диапазоне 2,4-2,9% от валового внутреннего продукта, будет покрыт в размере 80% из внешних источников. Кабмин утвердил соответствующую Программу «Управление государственным долгом на среднесрочный период (2018-2020)». «Это развитие показывает значительную зависимость Республики Молдова от внешних кредиторов и, косвенно, финансовые и структурные условия доступа к иностранным фондам», - отметил в ходе заседания кабмина министр финансов Октавиан Армашу. По его словам, в период с 2018 по 2020 гг. предполагается, что правительство воспользуется внешними государственными займами, из которых в среднем 22,9% будут направлены на поддержку бюджета, а на финансирование инвестиционных проектов – около 77,1%.

В то же время, в течение этого периода иностранные государственные займы будут предоставляться почти исключительно международными структурами. Наиболее важными кредиторами на 2018-2020 гг. будут Европейский инвестиционный банк - с 30,6% внешних займов, Группа Всемирного банка - 28,9%, ЕБРР - 23,3%, Европейская комиссия – 5,6%, Банк развития Совета Европы - 5,6% и Международный валютный фонд - 4,3%.

Программа устанавливает годовые параметры риска и устойчивости на основе исторической и текущей структуры государственного долгового портфеля, а также на основе результатов анализа базового сценария. Госдолг к концу 2020 года сохранится примерно на уровне 40% от ВВП.