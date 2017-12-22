Цели поддержки ЕС

Создание новых рабочих мест, увеличение экспорта в ЕС, улучшение государственного управления, усовершенствование работы полиции и ускоренное благоустройство сельской местности – это цели поддержки, которую Европейский Союз предоставил сегодня Республике Молдова. Для их достижения в государственный бюджет Молдовы было выделено 36,3 млн евро.

Молдавские власти условились направить эти средства на поддержку следующих пяти направлений:

- выполнение Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и РМ;

- реформа полиции;

- реформы государственной финансовой политики;

- введение либерализации визового режима с Европой;

- развитие сельского хозяйства и сельской местности в РМ (ENPARD).

Для выделения этих средств молдавское правительство должно было выполнить условия и добиться результатов по пяти программам. Суммы, выплаченные сегодня, не являются всем объемом финансовых средств, запрашиваемых молдавскими властями. Решение о выплате 36,3 млн евро из 47 млн евро (подлежащих выплате) отражает частичное выполнение условий, предусмотренных в соглашениях между ЕС и молдавскими властями.

В частности, Молдова провела некоторые отраслевые реформы, указанные во взаимно обязывающих соглашениях о поддержке бюджета с ЕС. В области (ENPARD) РМ повысила конкурентоспособность своего агропродовольственного сектора, направив инвестиции в сельское хозяйство, создание групп производителей и на оказание помощи сельскохозяйственным предприятиям в торговле с ЕС. Поддержка ЕС также помогла сельскохозяйственным производителям обеспечить соответствие международным и европейским стандартам качества в области безопасности пищевых продуктов.

В отношении DCFTA были приняты основные законодательные меры по надзору за рынком для обеспечения более высоких стандартов качества продукции на молдавском рынке для молдавских граждан и работников, и защиты окружающей среды, безопасности и справедливости в торговле. Кроме того, в рамках программы стимулировалось создание рабочих мест и экспортных миссий для молдавских предприятий и выезд иностранных инвесторов на места.

Также РМ достигла определенного прогресса в управлении своими государственными финансами и добилась более прозрачного процесса разработки бюджета. Благодаря поддержке ЕС власти улучшили доступ граждан к информации о бюджете, разработав бюджет гражданина. Также были усовершенствованы контроль и представления отчетов о расходах, равно как и управление долговыми обязательствами. Счетная палата также приняла меры для повышения эффективности своих аудитов.

Молдова добилась значительного прогресса в осуществлении макроэкономической политики, ориентированной на стабильность, в том числе путем проведения структурных реформ для стабилизации и лучшего регулирования банковского сектора в соответствии с действующей программой МВФ.

ЕС выдвигал и будет выдвигать строгие условия для предоставления финансовой помощи, уделяя особое внимание тем областям, которые приносят непосредственную пользу гражданам Молдовы. Для продолжения программы бюджетной поддержки в 2018 году важно, чтобы Молдова принимала больше усилий для достижения результатов в борьбе с коррупцией на высшем уровне и обеспечила независимость и подотчетность судебных органов. Республика Молдова также должна будет обеспечить соблюдение демократических механизмов. Наконец, решающее значение будет иметь дальнейшее последовательное выполнение соглашения МВФ и проведение реформ, совместно согласованных в договорах о бюджетной поддержке.