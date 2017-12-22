Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Дмитрий Гвиндадзе завершил свою миссию

№ 47 (1213) 22 December 2017

Глава представительства ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе завершил свою миссию в Молдове и продолжит работу «ближе к дому» – в Армении. Как заявил банкир, в нашей стране он провел «чудесное время» и обязательно будет приезжать сюда в качестве гостя.

 

На пресс-конференции по случаю завершения своего мандата Дмитрий Гвиндадзе подчеркнул, что 2017 год оказался рекордным с точки зрения объемов предоставленной помощи Молдове со стороны ЕБРР – 130 млн евро. Тем самым общий объем инвестиций Банка в экономику нашей страны приблизился к отметке в 1,5 млрд евро, в т.ч. текущий проект реализуемых проектов оценивается в 500 млн евро.

 

Он также напомнил, что в ноябре Совет директоров ЕБРР утвердил новую Стратегию для Молдовы, которая ставит новые амбициозные цели сотрудничества. Приоритетными направлениями сотрудничества с Молдовой в документе обозначены развитие и укрепление банковского сектора, модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры, прямое финансирование компаний для их развития, поддержка малых и средних предприятий.

4780 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ОЛАРУ КонстантинГенеральный директор АО "Vismos".
1946
ПРИСАКАРЬ ВиорелВрач-эпидемиолог.
1949
ЧЕБАН МихаилМенеджер.
1952
СКЛИФОС ДмитрийПредседатель центрального правления Общества слепых.
1958
ЖИТАРУ КонстантинПредприниматель.
1962
ФУРДУЙ СерджиуСудья.
1963
ГУЧАК ИонЮрист.


Курс валют НБМ на 23.03.2018
EUR
20.4049
-0.0141
USD
16.5578
+0.0209
RON
4.3725
-0.0071
RUB
0.2905
+0.0011
UAH
0.6304
+0.0019

02/0223/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Experții germani vin în ajutorul antreprenorilor moldoveni
Бизнес «по-домашнему» семьи Морару
MIEPO приглашает молдавские компании на деловой форум в ОАЭ
Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».