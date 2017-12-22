Глава представительства ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе завершил свою миссию в Молдове и продолжит работу «ближе к дому» – в Армении. Как заявил банкир, в нашей стране он провел «чудесное время» и обязательно будет приезжать сюда в качестве гостя.

На пресс-конференции по случаю завершения своего мандата Дмитрий Гвиндадзе подчеркнул, что 2017 год оказался рекордным с точки зрения объемов предоставленной помощи Молдове со стороны ЕБРР – 130 млн евро. Тем самым общий объем инвестиций Банка в экономику нашей страны приблизился к отметке в 1,5 млрд евро, в т.ч. текущий проект реализуемых проектов оценивается в 500 млн евро.

Он также напомнил, что в ноябре Совет директоров ЕБРР утвердил новую Стратегию для Молдовы, которая ставит новые амбициозные цели сотрудничества. Приоритетными направлениями сотрудничества с Молдовой в документе обозначены развитие и укрепление банковского сектора, модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры, прямое финансирование компаний для их развития, поддержка малых и средних предприятий.