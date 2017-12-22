«Истории успеха» от проекта PAC

В канун Нового года принято подводить итоги, что и сделала 19 декабря т.г. команда проекта PAC Granturi, одного из трех компонентов большого проекта «Повышение конкурентоспособности», который внедряет Правительство Молдовы при поддержке Всемирного банка.

Одна из «историй успеха» участников проекта впечатлила больше всего. Наверно потому, что это очень «молдавская история», в которой есть миграция, Италия и счастливое возвращение домой.

Компания Luxpackaging, которая выпускает упаковку для парфюмерии и косметики, была зарегистрирована в декабре 2013 года, а производство запущено в феврале 2014 года. До этого ее администратор Татьяна Фринюк работала несколько лет в Италии на аналогичном производстве, затем получила там высшее образование и зарегистрировала собственное индивидуальное предприятие.

«Заказы мне поступали от Cavalieri&Amoretti Group, итальянских производителей упаковки для элитной парфюмерии, косметики, бижутерии, обуви, одежды и т.д., - рассказала Татьяна Фринюк. - Через несколько лет у нас родилась идея перенести производство в Молдову и увеличить его объемы. Сегодня на нашей фабрике по производству упаковки для европейских домов мод работают около ста человек. Сырье и модели мы получаем из Италии и производим по 180 – 200 тысяч коробок в месяц по заказу учредителей, которые работают со всей Европой».

Грант в размере 80 500 леев, полученный в рамках проекта PAC Granturi, позволил компании сертифицировать процессы согласно стандарту качества ISO 9001-2015. В результате она смогла увеличить продажи на 20 % и создать 15 новых рабочих мест. Плюс открыть линию по производству упаковки новой конфигурации. До сих пор на фабрике выпускали только квадратные коробки, но планировали и круглые, так что намерения руководства удачно совпали с условиями проекта. «Теперь мы хотим выйти на российский рынок, который также предоставляет большие возможности и на котором мы еще не работали. Для этого планируем вновь подать заявку в проект PAC Granturi, чтобы нам помогли наладить контакты на рынке России и СНГ», - продолжает Татьяна.

РАС Granturi с 2016 года предоставляет молдавским компаниям гранты на консалтинговые услуги. «В Молдове есть серьезный спрос на такие услуги, об этом свидетельствует количество заявок (139) и подписанных контрактов (129), но недостаточно развита культура их использования. Мы намерены восполнить этот пробел,- говорит исполнительный директор подразделения по внедрению проекта «Повышение конкурентоспособности», Аурелиу Касиян. - Проект внедряется с 2015 года, подать заявку на грант можно до конца 2018 года. Они предоставляются компаниям, которые работают на рынке не менее двух лет и у которых уже есть своя история, с целью мотивировать их повышать конкурентоспособность и наращивать экспортный потенциал. Максимальный размер гранта составляет 200 тыс. леев, при этом компания должна вложить 50% собственных средств».

Львиная доля грантов РАС II используется в целях продвижения компаний на внешних рынках. «В этом году мы закончили пять проектов, - говорит Андрей Криган, молдавский партнер международной консалтинговой компании Gateway& Partners, который является консультантом для нескольких грантополучателей. – Работали как с уже устоявшимися компаниями, так и с менее известными. Например, с небольшой фирмой Cascomluх, которая производит головные уборы и униформу. С нашей помощью она нашла партнеров по экспорту в Италию. За полгода была достигнута договоренность о сотрудничестве с двумя из них. Мы помогли им подать заявки и правильно определить услугу».

С известной компанией Viorica Cosmetic партнер Gateway& Partners в рамках проекта РАС II осуществил комплексный проект (Румыния, Чехия и Словакия), в итоге она также начала экспортировать свою продукцию в эти три страны. Компании Regina Naturii, которая занимается производством меда, в проекте помогли с созданием сайта на трех языках, регистрацией бренда и продвижением продукции в европейских странах. В этом году она уже начала экспортировать мед в Германию.

Компания Gelibert– второй по объему производитель воды и безалкогольных напитков в Молдове, - в результате проведенных шести встреч в Румынии подписала два контракта. Одной компании она уже отгрузила продукцию, другой планирует начать поставки в следующем году. Винодельческая компания Asconi также нашла потенциальных партнеров в Швеции. Для них сейчас в компании готовят пробники вина, в том числе из наших местных сортов винограда. Пока ее продукцией заинтересовались рестораны и кафе, в планах остается ритейл.

«На первом этапе с каждым клиентом мы определяли страну, в которую они хотят экспортировать свою продукцию, - продолжает Андрей Криган. - Затем вместе с ними готовили т.н. профиль фирмы. Это емкая информация о ней, которую мы отправляем потенциальным партнерам, - описание истории компании, производственные показатели, внедренные стандарты качества и конкурентные преимущества и т.д. На этом же этапе отбираются и потенциальные партнеры. Для Viorica Cosmetic, например, это были ритейлеры, которые продают косметику, – аптечные, а также специализированные и больше торговые сети».

В каждом из сегментов идентифицируются самые большие игроки, затем проводятся минимум пять встреч с заинтересованными компаниями. По статистике, как минимум с одной из таких компаний грантополучатель обязательно начинает работать. К примеру, с Regina Naturii были проведены встречи с четырьмя компаниями в Германии, и в результате с одной из них они начали работать, а через полгода уже экспортировали более 42 тонн меда.

И еще что интересно. Если компании, которые однажды воспользовались помощью Проекта, но не выбрали всю сумму гранта (200 тыс. леев), они могут повторно обратиться за грантом.

Так, компания Asconi пожелала подготовить два новых направления экспорта. Они хотят «попробовать» рынки Германии и Великобритании. Компания Cascomlux нацелилась на рынок Болгарии. Есть и новые компании – производители яблок и сока из яблок, которые хотят пробиться на скандинавский рынок. А также производители металлоизделий, текстиля, игрушек – все это малые и средние предприятия, которые желают экспортировать свою продукцию.

«В плане экспорта большинству наших компаний необходима помощь, потому что у них не всегда есть соответствующие специалисты. Проект им экономит время и силы, чтобы они могли сфокусироваться на производстве», - резюмирует исполнительный директор подразделения по внедрению PAC-II Аурелиу Касиян.