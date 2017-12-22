Административно-территориальная реформа на подходе

Если до сих пор о возможности проведения административно- территориальной реформы власти не заявляли, то теперь подчеркивают: реформа публичной администрации предусматривает два этапа – на центральном и местном уровнях.

По словам уже бывшего заместителя генерального секретаря правительства Валентина Гузнака, распоряжением премьер-министра создана рабочая группа, которая работает вместе с партнерами по развитию над созданием концепции новой территориально-административной реформы.

Эксперты уже заканчивают работу над документом. Вероятнее всего, к концу января - началу февраля он будет предложен к рассмотрению правительством для того, чтобы возможное внедрение реформы началось со следующего цикла выборов в местные органы власти, которые намечены на середину 2019 года. Затем последуют изменения в законодательство, которые будут регламентировать взаимоотношения между центральными властями и будущими территориально-административными единицами, а также взаимоотношения между первым и вторым уровнями власти, если такая градация сохранится, потому что возможны разные варианты реформирования. Кроме того, в Конституции РМ зафиксировано наличие районов. В нее тоже нужно будет вносить изменения.

«Предстоит длительный законодательный процесс, - говорит Гузнак. - Сегодня никто не может сказать, сможем ли мы с 2019 года начать внедрение концепции или пойдем по пути предварительного пилотного проекта. У реформы есть и будут противники, это закономерно, так как затрагивает чьи-то интересы и приводит к серьезным изменениям. В том числе, к сокращению рабочих мест чиновников, которые, возможно, не найдут себя в новых структурах. Но не это главное. Цель - улучшить качество государственных услуг».

Какой в конечном итоге предстанет новая административно-территориальная структура и когда реформа начнет внедряться, решат политики. До этого еще необходимо будет обсудить возможные варианты реформы на разных уровнях с местными властями – советниками, примарами и председателями районов для того, чтобы получить их одобрение и поддержку.

Ранее Конгресс местных властей Молдовы (CALM) высказывал опасения, что готовящаяся административно-территориальная реформа может отодвинуть на второй план и затормозить ход реформы финансовой децентрализации, темпы и результаты которой они считают неудовлетворительными. «Возможная административно- территориальная реформа и проводимая реформа по децентрализации не противоречат друг другу, - отмечает Валентин Гузнак. - В новой административно- территориальной структуре, если она будет создана, децентрализация будет иметь первостепенную значимость, потому что чем больше полномочий у местной власти, а это цель новой реформы, тем больше финансовых рычагов она в результате получит. Во всех странах к децентрализации шли не один десяток лет, потому что центральная власть тяжело отдает полномочия в пользу местной власти».

CALM также входит в состав рабочей группы по территориально-административной реформе. И «хотя есть разночтения по некоторым принципиальным вопросам, но это дискуссионные вопросы, которые еще предстоит обсуждать», подчеркивает бывший заместитель генерального секретаря правительства.