Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Административно-территориальная реформа на подходе

№ 47 (1213) 22 December 2017

Если до сих пор о возможности проведения административно- территориальной реформы власти не заявляли, то теперь подчеркивают: реформа публичной администрации предусматривает два этапа – на центральном и местном уровнях.

 

По словам уже бывшего заместителя генерального секретаря правительства Валентина Гузнака, распоряжением премьер-министра создана рабочая группа, которая работает вместе с партнерами по развитию над созданием концепции новой территориально-административной реформы.

 

Эксперты уже заканчивают работу над документом. Вероятнее всего, к концу января - началу февраля он будет предложен к рассмотрению правительством для того, чтобы возможное внедрение реформы началось со следующего цикла выборов в местные органы власти, которые намечены на середину 2019 года. Затем последуют изменения в законодательство, которые будут регламентировать взаимоотношения между центральными властями и будущими территориально-административными единицами, а также взаимоотношения между первым и вторым уровнями власти, если такая градация сохранится, потому что возможны разные варианты реформирования. Кроме того, в Конституции РМ зафиксировано наличие районов. В нее тоже нужно будет вносить изменения.

 

«Предстоит длительный законодательный процесс, - говорит Гузнак. - Сегодня никто не может сказать, сможем ли мы с 2019 года начать внедрение концепции или пойдем по пути предварительного пилотного проекта. У реформы есть и будут противники, это закономерно, так как затрагивает чьи-то интересы и приводит к серьезным изменениям. В том числе, к сокращению рабочих мест чиновников, которые, возможно, не найдут себя в новых структурах. Но не это главное. Цель - улучшить качество государственных услуг».

 

Какой в конечном итоге предстанет новая административно-территориальная структура и когда реформа начнет внедряться, решат политики. До этого еще необходимо будет обсудить возможные варианты реформы на разных уровнях с местными властями – советниками, примарами и председателями районов для того, чтобы получить их одобрение и поддержку.

 

Ранее Конгресс местных властей Молдовы (CALM) высказывал опасения, что готовящаяся административно-территориальная реформа может отодвинуть на второй план и затормозить ход реформы финансовой децентрализации, темпы и результаты которой они считают неудовлетворительными. «Возможная административно- территориальная реформа и проводимая реформа по децентрализации не противоречат друг другу, - отмечает Валентин Гузнак. - В новой административно- территориальной структуре, если она будет создана, децентрализация будет иметь первостепенную значимость, потому что чем больше полномочий у местной власти, а это цель новой реформы, тем больше финансовых рычагов она в результате получит. Во всех странах к децентрализации шли не один десяток лет, потому что центральная власть тяжело отдает полномочия в пользу местной власти».

 

CALM также входит в состав рабочей группы по территориально-административной реформе. И «хотя есть разночтения по некоторым принципиальным вопросам, но это дискуссионные вопросы, которые еще предстоит обсуждать», подчеркивает бывший заместитель генерального секретаря правительства.

5260 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ОЛАРУ КонстантинГенеральный директор АО "Vismos".
1946
ПРИСАКАРЬ ВиорелВрач-эпидемиолог.
1949
ЧЕБАН МихаилМенеджер.
1952
СКЛИФОС ДмитрийПредседатель центрального правления Общества слепых.
1958
ЖИТАРУ КонстантинПредприниматель.
1962
ФУРДУЙ СерджиуСудья.
1963
ГУЧАК ИонЮрист.


Курс валют НБМ на 23.03.2018
EUR
20.4049
-0.0141
USD
16.5578
+0.0209
RON
4.3725
-0.0071
RUB
0.2905
+0.0011
UAH
0.6304
+0.0019

02/0223/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Experții germani vin în ajutorul antreprenorilor moldoveni
Бизнес «по-домашнему» семьи Морару
MIEPO приглашает молдавские компании на деловой форум в ОАЭ
Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».