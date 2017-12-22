Ирригация станет доступнее

С таким обещанием на IV Конференции ассоциаций сельхозпроизводителей-водопользователей выступил государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу.

По его словам, в правительстве осознают, что «орошение позволит фермерам повысить урожайность и качество продукции, а это будет способствовать повышению конкурентоспособности на внутреннем, региональном и международном рынке». Директор USAID Moldova Линн Вега (Lynn Vega) на конференции отметил, что изменение климата является реальной проблемой, затрагивающей Молдову, поэтому необходимо обеспечить доступ фермеров к воде для защиты плодородия земель. «USAID через проект «Современное сельское хозяйство-АРМ» поможет фермерам во внедрении современных технологий в зонах, где будет реабилитированы ирригационные системы», - пообещал Линн Вега.

Представители ассоциаций водопользователей отметили необходимость пересмотра законодательной базы и условий субсидирования ирригации, чтобы мотивировать фермеров использовать орошение, а также технологии высокопроизводительного сельского хозяйства. По данным ассоциаций, в текущем году в ареале централизованных оросительных систем, реабилитированных в ходе внедрения программы «Compact», орошалось 1,58 тыс. га (в 2016 – 1,13 тыс. га). В том числе, на плантации овощей пришлось 489 га, яблоневые и грушевые сады – 248 га, черешневые и вишневые сады – 213 га, овощную кукурузу – 189 га, сахарную свеклу – 159 га и т.д. Благодаря ирригации, средняя урожайность этих плантаций существенно выросла, составила, соответственно, 60 т/га, 40-56 т/га, 14 т/га, 11 т/га, 56-100 т/га. Водопользователи закачали на сельхозугодья в текущем году 1,68 тыс. кубометров воды (в прошлом году – 1,44 тыс. кубометров). Поступления ассоциаций за услуги по закачке воды на поля и сады составили 5,8 млн леев (в прошлом году 4,7 млн леев).

В 2017 году также наблюдается значительное улучшение показателей эффективности ассоциаций водопользователей. Наиболее интенсивно используются оросительные системы, расположенные вдоль Днестра. Таким образом, в SCI Coșnița орошались 453 га, SCI Jora de Jos – 267 га, SCI Grozeşti – 238 га, SCI Puhăceni – 100 га и далее по нисходящей.

По мнению исполнительного директора Фонда устойчивого развития Молдовы (FDD) Валентины Бадражан, положительная динамика спроса на ирригационные услуги также обусловлена «более решительным отношением сельскохозяйственных производителей». Располагая восстановленной ирригационной инфраструктурой, они активно приобретают и гораздо более эффективное ирригационное оборудование – на собственные средства и при поддержке программы 2KR.

В результате реализации программы «Compact», которая внедрялась в Молдове Корпорацией США «Вызовы тысячелетия» в 2010-2015 гг, было реконструировано 10 централизованных ирригационных систем, из которых 6 - на реке Днестр и 4 на реке Прут. Общая площадь сельхозземель, охваченных реабилитированными системами, составляет более 12 тыс. га (с возможностью расширения орошаемой площади еще на 3 тыс. га).