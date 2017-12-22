Grand Assemblage с Андреасом Ларссоном

На кафедре энологии Технического университета состоялся Grand Assemblage с «Лучшим сомелье мира 2007 г.» Андреасом Ларссоном. Независимое мнение этого известного винного критика и сомелье, который хорошо знает международный рынок, важно для производителей в поиске уникального предложения молдавского виноделия миру.

В настоящее время считаются модными вина из местных сортов винограда. Не в каждой стране есть аутентичные сорта, а в Молдове они есть, но долгое время не были оцененными по достоинству. По этой причине площади их посадок очень малы. Однако в последние годы интерес виноделов к винограду местных сортов растет.

Андреас Ларссон поставил себе задачу создать четыре композиции на основе вин Feteasca albă, Feteasca regală, Feteasca neagră и Rara neagră. Эксперт из Швеции впервые познакомился с молдавскими винами на их презентации в «Городе вина», в Бордо, которая состоялась в конце сентября. Более детально он их дегустировал два часа перед Grand Assemblage и составил своё мнение о 26 винах (все - урожая 2017 г.), с которыми ему предстояло работать, и о финальных блендах. Были известны только четыре основных сорта, а остальные – закодированы.

«Мы сохраним в этих композициях характер местных сортов, т.к. в настоящее время в мире есть тенденция передавать в вине характер страны, из которой оно происходит», - пообещал Ларссон, и это ему удалось. Проанализировав по несколько вариантов для каждого сорта, он выбрал наиболее удачные бленды.

Для первого ассамбляжа он решил взять за основу 70% одного из трёх вин Feteasca Albă. К нему он выбрал, как потом стало известно, Chardonnay (20%) и Riesling (10%). В полученной композиции выделяется Feteasca Albă с цветочным ароматом, т.е. автохтонный характер вина сохранился и стал более сложным.

Feteasca Regală (60%) сомелье сочетал с Chardonnay (25%) и Riesling (15%). Rara Neagră (80%) лучше всего себя проявило с Merlot (20%). А для основы Feteasca Neagră Андреас Ларссон выбрал два таких вина с виноградников из разных местностей. Одно вино - с оттенками перца и специй в аромате и интересной кислотностью, а второе – с большими танинами. В итоге получилось Feteasca Neagră (70%), Merlot (15%), Cabernet-Sauvignon (10%) и Saperavi (5%). Последний бленд наиболее сложный, богатый и интересный.

Эксперт порекомендовал красные ассамбляжи еще выдержать в бочках. Он отметил хорошее качество вин из наших местных сортов и сказал, что у них есть хороший потенциал на международном рынке. Это подтверждают «очень интересные, выразительные, индивидуальные бленды».