У миссии претензий нет

По завершению технической миссии в Молдове, в период 18-21 декабря, члены делегации Россельхознадзора остались довольны результатами проведенной инспекции производственных, логистических и коммерческих объектов молдавских предприятий-экспортеров растениеводческой продукции в РФ.

Об этом корреспонденту «ЛП» сообщил директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA Георге Габери. В указанный период миссия российского ведомства провела выборочную инспекцию пяти предприятий-экспортеров на предмет соответствия санитарным требованиям РФ процессов заготовки, мойки, сортировки, упаковки, хранения и транспортировки плодоовощной продукции. Также делегация в очередной раз ознакомилась с процедурой выдачи агентством ANSA всех необходимых при экспорте сертификатов.

Кроме того, российская сторона уведомила ANSA и экспортеров о введении с конца декабря новых правил этикетирования растениеводческой продукции, поставляемой на рынок РФ. В частности, на упаковке/таре помимо прочей информации необходимо будет указывать адрес и юридический адрес предприятия-производителя данной продукции.

Георге Габери отметил также, что недавно из Россельхознадзора в агентство ANSA поступил запрос на проведение инспекции и авторизации на право экспорта в Молдову 64 российских предприятий-производителей животноводческой продукции. В свою очередь, агентство ANSA неоднократно обращалось в Россельхознадзор с просьбой расширить список молдавских предприятий-экспортеров фруктов до 264 (в настоящее время в этот список включено около 120 предприятий, из которых фактически поставляют продукцию в РФ около 70). Глава ANSA предложил рассмотреть запросы с двух сторон единым пакетом. При этом лучшим вариантом молдавское ведомство считает отмену списков — то есть, свободный допуск на рынки экспортеров, добросовестно исполняющих все санитарно-ветеринарные требования принимающих стран СНГ.