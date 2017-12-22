Открытое письмо

Президенту Республики Молдова Игорю Додон, Председателю Парламента Республики Молдова Андриану Канду, Премьер-министру Республики Молдова Павлу Филип.

Население не в состоянии привыкнуть к шокам роста цен на коммунальные услуги. Нынешняя зима особенная. Больше платим за электроэнергию, воду, вывоз мусора, лифт. Стоимость гигакалории тепла составляет уже 1122 лея.

Доходы в месяц составляют в среднем порядка 2000 леев на человека, что предполагает лишь физическое выживание населения. Где кишиневцам взять деньги на оплату возросших коммунальных платежей, чтобы счета оплатить в срок и при этом не умереть от голода, если средний размер пенсии, выплаты одиноким матерям, пособия на ребенка, пособия по безработице и другие выплаты не покрывают прожиточные расходы? Не хватает и заработной платы, особенно если в семье один работающий, маленькие дети, ученики, студенты или инвалиды, помощь которым требует дополнительных расходов.

До мая 2016 года действовал пункт 10 Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг. Данный пункт предписывал всем, что: «Оплата за отопление в предыдущий холодный период должна быть произведена полностью в срок до 1 августа текущего года. В течение отопительного сезона ежемесячная оплата, вносимая потребителем за отопление, должна составлять не менее 40% от месячной фактуры». Ассоциации владельцев квартир также имели право оплачивать зимой 40% счетов за тепло, а сумма оставшегося долга штрафом не должна была облагаться. Несмотря на это «Термоэлектрика» выставляла штрафные санкции. Парадокс в том, что изменения вступили в силу с отопительного сезона 2016-2017 года, а штрафы «Термоэлектрика» считает с 2014 года. Сегодня жильцы квартир, имеющие долг свыше 3 тысячи леев, получают от «Термоэлектрики» письма с угрозами штрафа в 2,5 тысячи леев и требованием срочной оплаты.

Снижение реальных доходов требует создания системы защиты интересов всех граждан и, в первую очередь, малообеспеченных групп населения. До принятия в мае 2016 года Постановления № 628 и отмены пункта 10, все понимали, что люди не платят вовремя не потому, что не хотят, а по причине отсутствия денег. В прошлом году перестали понимать, что значительная часть кишиневцев зимой за коммунальные услуги платят около 3 тыс. леев ежемесячно, при этом на оплату тепла идёт около 70% платежей.

В европейских странах потребитель берет столько тепла, сколько ему необходимо и сколько он может оплатить. Мы же обязаны брать всё, что нам навязывает монополист «Термоэлектрика», не соблюдая при этом качество услуги. «Термоэлектрика» рапортует в средствах массовой информации о высоком уровне подготовки к зиме, что не соответствует действительности. Отопительный сезон начался чуть более месяца назад, однако наши дома уже пять раз оставались без тепла. Аварии на теплотрассе устранялись сутками, а жители в домах замерзали. От кого, в данном случае, требовать возмещения ущерба?

Надеемся на понимание необходимости возврата пункта 10 в Постановление Правительства №628, а также продления до 1 октября каждого текущего года срока полного расчета за тепло, полученное в начале года. Это позволит снять нагрузку на граждан в финансово тяжелый отопительный сезон и равномерно распределить сумму неоплаченных зимой денег на период до начала следующего отопительного сезона.

Администраторы ассоциаций владельцев приватизированных квартир:

CCL-72, CCL-116, CCL-117, CCL-169, CCL-185, АСС 51/173А, СС 51/252, и другие.