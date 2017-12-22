Инвестиции в диверсификацию

Евросоюз, ЕИБ, ЕБРР и Всемирный банк финансируют взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии

В рамках совместных усилий по укреплению энергетической безопасности Республики Молдова (Молдова) Европейский союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк предоставляют пакет в размере 270 млн евро для финансирования постоянного объединения электрических сетей Молдовы и Румынии.

Такое взаимоподключение энергосистем имеет решающее значение для диверсификации электроэнергетических ресурсов Молдовы. На данный момент страна зависит от единственной электростанции, которая работает на природном газе, нефти и угле, и обеспечивает вплоть до 80% электроснабжения, а также от импорта электроэнергии из Украины. Подключение к электрической сети Румынии значительно повысит стабильность и надежность электроснабжения. Это является необходимым условием для экономического развития страны.

Диверсификация электроэнергетических ресурсов откроет рынок электроэнергии Молдовы для повышенной конкуренции. Расширенный доступ к европейскому рынку принесет экономические выгоды гражданам и бизнесу Молдовы. Проект в конечном итоге проложит путь к интеграции Молдовы в европейскую электрическую сеть ENTSO-E.

Пакет включает в себя кредиты, выданные ЕИБ и ЕБРР в размере 80 млн евро каждый, кредит, выданный Всемирным банком в размере 70 млн евро, и инвестиционный грант в размере 40 млн евро из фондов ЕС.

Инвестиции покрывают строительство новой высоковольтной воздушной линии электропередач мощностью 400 кВт между Вулканештами на юге Молдовы и столицей Кишинев, модернизацией и увеличением подстанций в Кишиневе и Вулканештах, а также строительство в Вулканештах преобразовательной подстанции back-to-back мощностью 600 МВт.

Подсоединение будет осуществлено электроэнергетическим предприятием Молдовы Moldelectrica в течение трех лет – с 2019 по 2022 год.

Заместитель премьер-министра Октавиан Калмык отметил: «Реализация инвестиционных проектов по взаимоподключению электросетей Молдовы и Румынии является стратегической целью, направленной на достижение более эффективной и конкурентоспособной энергетической системы, которая обеспечит энергетическую безопасность страны, модернизацию существующей энергетической инфраструктуры и внедрение на энергетический рынок ЕС. Этот проект обеспечит не только более высокий уровень энергетической безопасности, но также будет способствовать конкурентоспособным ценам на внутреннем рынке электроэнергии, наличию постоянного доступа на региональный рынок электроэнергии, в результате чего цены на электроэнергию станут менее обременительными для потребителей».

Посол ЕС в Республике Молдова Петер Михалко, присутствовавший на мероприятии, отметил: «Партнерство между ЕС, ЕБРР, ЕИБ и Всемирным банком в целях поддержки этого проекта повысит конкурентоспособность на энергетическом рынке в интересах граждан Молдовы».

Вице-президент ЕИБ Адександр Стубб подчеркнул: «Этот проект отражает то, как банк ЕС помогает открывать границы и строить мосты между Восточным соседством и рынком ЕС. Безопасные и диверсифицированные поставки электроэнергии являются ключевыми факторами, способствующими дальнейшему развитию молдавской экономики».

Анна Ахалкаци, глава представительства Всемирного банка в Молдове отметила: «Группа Всемирного банка приветствует запуск этого чрезвычайно важного проекта, который будет способствовать укреплению и диверсификации критической инфраструктуры Молдовы, но, прежде всего, обеспечит стабильное и безопасное энергоснабжение граждан Молдовы».