Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Инвестиции в диверсификацию

№ 47 (1213) 22 December 2017

Евросоюз, ЕИБ, ЕБРР и Всемирный банк финансируют взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии

 

В рамках совместных усилий по укреплению энергетической безопасности Республики Молдова (Молдова) Европейский союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк предоставляют пакет в размере 270 млн евро для финансирования постоянного объединения электрических сетей Молдовы и Румынии.

 

Такое взаимоподключение энергосистем имеет решающее значение для диверсификации электроэнергетических ресурсов Молдовы. На данный момент страна зависит от единственной электростанции, которая работает на природном газе, нефти и угле, и обеспечивает вплоть до 80% электроснабжения, а также от импорта электроэнергии из Украины. Подключение к электрической сети Румынии значительно повысит стабильность и надежность электроснабжения. Это является необходимым условием для экономического развития страны.

 

Диверсификация электроэнергетических ресурсов откроет рынок электроэнергии Молдовы для повышенной конкуренции. Расширенный доступ к европейскому рынку принесет экономические выгоды гражданам и бизнесу Молдовы. Проект в конечном итоге проложит путь к интеграции Молдовы в европейскую электрическую сеть ENTSO-E.

 

Пакет включает в себя кредиты, выданные ЕИБ и ЕБРР в размере 80 млн евро каждый, кредит, выданный Всемирным банком в размере 70 млн евро, и инвестиционный грант в размере 40 млн евро из фондов ЕС.

 

Инвестиции покрывают строительство новой высоковольтной воздушной линии электропередач мощностью 400 кВт между Вулканештами на юге Молдовы и столицей Кишинев, модернизацией и увеличением подстанций в Кишиневе и Вулканештах, а также строительство в Вулканештах преобразовательной подстанции back-to-back мощностью 600 МВт.

 

Подсоединение будет осуществлено электроэнергетическим предприятием Молдовы Moldelectrica в течение трех лет – с 2019 по 2022 год.

 

Заместитель премьер-министра Октавиан Калмык отметил: «Реализация инвестиционных проектов по взаимоподключению электросетей Молдовы и Румынии является стратегической целью, направленной на достижение более эффективной и конкурентоспособной энергетической системы, которая обеспечит энергетическую безопасность страны, модернизацию существующей энергетической инфраструктуры и внедрение на энергетический рынок ЕС. Этот проект обеспечит не только более высокий уровень энергетической безопасности, но также будет способствовать конкурентоспособным ценам на внутреннем рынке электроэнергии, наличию постоянного доступа на региональный рынок электроэнергии, в результате чего цены на электроэнергию станут менее обременительными для потребителей».

 

Посол ЕС в Республике Молдова Петер Михалко, присутствовавший на мероприятии, отметил: «Партнерство между ЕС, ЕБРР, ЕИБ и Всемирным банком в целях поддержки этого проекта повысит конкурентоспособность на энергетическом рынке в интересах граждан Молдовы».

 

Вице-президент ЕИБ Адександр Стубб подчеркнул: «Этот проект отражает то, как банк ЕС помогает открывать границы и строить мосты между Восточным соседством и рынком ЕС. Безопасные и диверсифицированные поставки электроэнергии являются ключевыми факторами, способствующими дальнейшему развитию молдавской экономики».

 

Анна Ахалкаци, глава представительства Всемирного банка в Молдове отметила: «Группа Всемирного банка приветствует запуск этого чрезвычайно важного проекта, который будет способствовать укреплению и диверсификации критической инфраструктуры Молдовы, но, прежде всего, обеспечит стабильное и безопасное энергоснабжение граждан Молдовы».

1110 Автор: По материалам пресс-релиза
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ОЛАРУ КонстантинГенеральный директор АО "Vismos".
1946
ПРИСАКАРЬ ВиорелВрач-эпидемиолог.
1949
ЧЕБАН МихаилМенеджер.
1952
СКЛИФОС ДмитрийПредседатель центрального правления Общества слепых.
1958
ЖИТАРУ КонстантинПредприниматель.
1962
ФУРДУЙ СерджиуСудья.
1963
ГУЧАК ИонЮрист.


Курс валют НБМ на 23.03.2018
EUR
20.4049
-0.0141
USD
16.5578
+0.0209
RON
4.3725
-0.0071
RUB
0.2905
+0.0011
UAH
0.6304
+0.0019

02/0223/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Experții germani vin în ajutorul antreprenorilor moldoveni
Бизнес «по-домашнему» семьи Морару
MIEPO приглашает молдавские компании на деловой форум в ОАЭ
Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».