«Двойное дно» рекламы алкоголя

В начале декабря парламент принял поправки в законы о рекламе и производстве и обороте этилового спирта, ужесточающие рекламу алкогольной продукции. Шума было много. Когда страсти улеглись, выяснилось, что окончательный вариант законопроекта мало кто видел. Он до сих пор не опубликован и теперь операторы уверены, что документ вряд ли появится в принятом виде.

Максимальный запрет на рекламу алкоголя минздрав пытался «продавить» с 2012 года. Это была идея, которая на тот момент граничила с утопией. Предлагалось запретить прямую и, главное, косвенную рекламу спиртных напитков и пива во всех средствах СМИ, в кинотеатрах, а также в «наружке», включая рекламу торговых марок на общественном транспорте. В качестве аргумента выдвигалась идея о «спивающейся нации» и статистика ВОЗ. По ее данным, 60% молодежи подвержено рекламе (особенно пива), которая внушает ложное представление о том, что алкоголь — это социальная ценность.

Инициатива тогда не прошла. Чтобы лишить «права голоса» тот же пивной рынок с оборотом в $50 млн и рекламным бюджетом в $1,5 млн, требовались куда более веские причины.

В конце прошлого года минздрав опять поднял вопрос об ограничении алкогольной рекламы. И представил законопроект, запрещающий рекламу алкоголя в аудиовизуале с 7.00 до 22.00 часов, а также в газетах, интернете, на общественном транспорте, почтовых отравлениях и т. д. Ее разрешили только в рамках мероприятий национального уровня, в специализированных магазинах, на территории предприятий-производителей, на билетах или на воздушных судах. Документ запрещает размещение алкогольной продукции на первой и последней страницах газет и журналов. В интернете такую рекламу допускают лишь на сайтах производителей.

Также алкоголь запретили рекламировать на расстоянии менее 200 метров от учебных заведений, студенческих общежитий, медико-санитарных учреждений, спортивных площадок, воинских частей, строительных и ремонтных площадок. Все соответствующие рекламные ролики могут исчезнуть из кинотеатров, а печатные проспекты — из общественного транспорта. Т.е. по сути, рекламу ограничили везде.

Столь жесткий подход минздрав объясняет «катастрофической ситуацией», связанной с употреблением спиртного в Молдове. Так, на каждого взрослого жителя республики приходится в среднем 16,8 литров чистого алкоголя. Смертность, наступившая от злоупотреблений спиртным, составляет 222 случая на 1 тыс. жителей (одна из самых высоких в мире). Тем самым, авторы законопроекта настояли, чтобы рекламные ограничения распространялись на весь алкоголь — как местного, так и зарубежного производства.

Такой поворот операторов не устроил: у них давно урезаны каналы коммуникации с потребителем. Действующий закон разрешает прямую рекламу алкоголя (содержащую процесс потребления напитков) только в местах производства и продаж, в печатных изданиях, программах радио и телевидения, предназначенных для взрослой аудитории. При этом на радио и ТВ она может присутствовать с 22 часов вечера до 7 часов утра.

Но в этот раз пивовары попытались отвоевать себе 1 час времени: с 21.00 транслируется большинство спортивных матчей, когда потребление пива резко увеличивается. Их аргумент в расчет не взяли. Никто из поставщиков особо не расстроился, поскольку законопроект коснулся главного конкурента пива — отечественного вина.

Так, в новом документе речь идет не об алкогольных напитках, а об алкогольной продукции, что не одно и то же. В последнем случае — это пищевая продукция, предназначенная для потребления человеком, с содержанием этилового спирта более 1,5% объема. В эту категорию попадает и вино, которое в мае 2017 года получило статус «пищевого продукта».

Но в последний момент перед окончательным принятием законопроекта из него исключили вино. Т. е. реклама винодельческой продукции под действие нового закона не попадает, что сильно возмутило остальных операторов алкогольного рынка. В таком виде в документе явно прорезаются двойные стандарты, и дело принимает другой оборот. Окончательный вариант поправок на сайте парламента до сих пор не появился, видимо — во избежание еще большей шумихи. Его публикация задерживается. Так что у этой громкой истории может появиться совершенно неожиданный финал.