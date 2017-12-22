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Sudzucker Moldova преобразована в ООО

№ 47 (1213) 22 December 2017

Соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров. В повестке дня значилось шесть вопросов, связанных с процедурами по переходу от одной юридической формы к другой – общества с ограниченной ответственностью.

 

На собрании присутствовали акционеры, обладающие 10 322 637 акций с правом голоса, что составило 99,96% от общего количества акций. Собрание одобрило решение о трансформации предприятия из SA в SRL.

 

Главной целью такого преобразования была задача по оптимизации управления компанией. Для ее решения правление Sudzucker Moldova получило одобрение Национальной комиссии по финансовому рынку.

 

Правление акционерного общества вместе с Moldova Agroindbank (MAIB), держателем пакета акций в размере 12,5%, провело кампанию по выкуп своих бумаг у более чем шести тысяч акционеров. В ее рамках акционерам была предложена привлекательная цена, которая превышала 30 леев за одну акцию. В данный момент у компании осталось чуть более 30 собственников.

 

По завершению процедуры скупки акций, Sudzucker Moldova выкупило и пакет акций, принадлежавший MAIB. «Это была самая лучшая портфельная инвестиция банка», - отметил в этой связи председатель правления Moldova Agroindbank Сергей Чеботарь. Он выразил надежду на продолжение партнерских отношений банка с компанией, являющейся одним из самых крупных клиентов MAIB.

5490 Автор: Departamentul Informațional al CNSM
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