Естественна, как природа

В Национальном Дворце имени Николая Сулака 14 декабря при аншлаге состоялся феерический концерт американской исполнительницы и композитора Лауры Перголицци. Певица более известна под псевдонимом LP и не любит, когда к ней обращаются «Лаура». Событие стало одним из самых ярких в культурной жизни страны.

LP продемонстрировала безупречное владение голосом и невероятную энергетику, нашедшую моментальный отклик у публики. Зал танцевал, подпевал, подхватывая знакомые слова песен, от души аплодировал и скандировал «браво!». Особенно бурно реагировали поклонники в фан-зоне у самой сцены: там было по-настоящему жарко. Кульминацией стал выход артистки на бис с молдавским флагом в руках, что вызвало невероятный восторг у публики. Волна положительных эмоций буквально накрыла зрительный зал! Такие моменты, вызывающие искренние проявления патриотических чувств, гораздо более значимы для людей, чем деятельность многих политиков.

Гастроли прошли в рамках промотура альбома «Lost on you» - по названию песни, которая в 2016 году принесла популярность LP в Европе. Кишиневский концерт завершил мировой тур певицы в 2017 году.

Некоторые критики сравнивают певицу с Бобом Диланом. Российские — с Земфирой. LP именует то, что исполняет, «стадионным фолк-роком». Необычный голос с широким диапазоном от бархатистого баритона до трелей в верхних регистрах, внешность мальчика-рокера с кудрями, закрывающими половину лица, — все расширяет традиционные представления о современном роке. На сцене - продуманный минимализм: никаких экранов с видеопроекциями, подтанцовок и прочих элементов шоу, которые необходимы многим артистам. Только хорошо отлаженный свет и большое блестящее сердце. О нем хочется рассказать более подробно. На самом деле это не просто декорация, а символ организации «Доброе сердце», которая на протяжении многих лет системно помогает детям из социально-уязвимых слоев. Незадолго до концерта состоялся ежегодный благотворительный аукцион, на котором лоты, связанные с концертом LP в Кишиневе, собрали внушительную сумму. Лаура была осведомлена о проекте и согласилась стать послом данной акции.

Шоу — это она сама. Минимальное количество музыкантов — гитарист, бас-гитарист и барабанщик, создающие объемный всепроникающий звук. Публика насладилась чистым рок-н-роллом в лучшем понимании этого слова, органично сочетающимся с фирменным художественным свистом и звуками укулеле. Любопытный факт из биографии звезды: однажды Лаура Перголицци получила в подарок от друга серьгу-крестик, доставшуюся ему от Мадонны во время съемок одного из ее клипов. С тех пор она с ней не расстается.

«Это очень нестандартный творческий человек, искренняя певица, которая ничего не придумывает, не пытается казаться лучше, чем она есть, или играть какую-то роль, - делится впечатлениями одна из поклонниц. - Она естественна, как природа. На концерте мне вспомнилась Чезария Эвора: такие артисты сочиняют и поют, как дышат, как живут».

«Надеюсь, что концерт LP станет частью истории нашей страны, - говорит Артур Сухих, руководитель компании Suhih Production, организатора гастролей LP в Кишиневе. - Наша компания гордится тем, что смогла претворить в жизнь этот сложный проект, что переговоры, которые длились более года, увенчались успехом. Судя по всему, и Лаура полюбила нашу гостеприимную страну, ее благодарных зрителей. LP — это значительное явление в музыкальном мире последних лет. Человек, который вроде бы взялся ниоткуда. Хотя, в определенном смысле, конечно, из Космоса, и это не преувеличение. Для Suhih production это важный проект, потому что он отражает часть нашего музыкального вкуса. И я рад, что некоторые партнеры, не имеющие представления о певице, отнеслись к проекту с пониманием и поверили мне, а потом благодарили после концерта. Ведь у бизнесменов не всегда достаточно времени, чтобы знать репертуар даже мировых звезд. Гастролями LP наша команда сделала своеобразную прививку зрителям, показав артиста, на которого стоит и нужно ходить. Надеюсь, они в дальнейшем задумаются, стоит ли тратить время и деньги на «звезд» более низкого уровня, просто потому, что они популярны на ТВ. Техническое обеспечение предоставила компания «Eveniment Rent», она полностью удовлетворила райдер артиста мирового уровня».

Артур Сухих отметил, что в целом молдавский рынок еще не созрел для такого рода проектов: они проводятся вопреки всему. И если бы не было доверительного отношения партнеров, ничего бы не произошло. Сегодня рынок может окупить не более 30% бюджета таких проектов. Цены на концерт Лауры варьировали от 500 до 2 300 леев. Гибкая ценовая политика организаторов заключалась в том, чтобы на событии могли побывать зрители с самыми разными финансовыми возможностями.

Около 20% зрителей прибыли из-за рубежа, и практически все гостиницы в центре Кишинева были заполнены. И еще об одном феномене: организаторы впервые обошлись без рекламной компании на ТВ. Информацию в основном размещали в интернете.

«Благодаря социальным сетям промоутер получает возможность сегментировать зрительскую аудиторию, - отмечает Артур Сухих. - Значительно вырос объем продаж билетов в режиме онлайн. Пропорции по продажам онлайн и обычным способом несоизмеримы с теми, какие были еще пару лет назад. Тенденция такова: около 90% билетов в скором времени будут продаваться онлайн. Так происходит во всем мире: когда объявляется концерт, зрители в интернете ждут начала продаж, и билеты уходят за считанные минуты. Думаю, и в Молдове вскоре вся реклама гастролей переместится в социальные сети. На ТВ очень трудно спрогнозировать целевую аудиторию, да и стоимость рекламы очень высока. ТВ уже не так эффективно, как раньше. Особенно если продается концерт оригинального артиста: в таком случае достаточно собрать группу фанатов, и они через интернет обеспечат рекламу своему кумиру».