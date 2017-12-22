Три мира Дмитрия Вердияну

Национальный музей искусств приглашает на персональную ретроспективную выставку скульптора Дмитрия Вердияну. Он родился в Унгенах. Получил образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а также Венской Академии изобразительных искусств под руководством профессора Микеланджело Пистолетто, Состоит в Союзе художников трех государств: России, Молдовы, Австрии. Сейчас проживает в Вене.

Дмитрий Вердияну — обладатель многих премий, призов и наград. В том числе Большой золотой медали за скульптуру в «Le Monde de la Cullture et des Arts» в Каннах. Его произведения включены в коллекции Государственного Русского музея, Музея современного искусства в Москве, Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге, других государственных художественных музеев в России, Молдове, Австрии, Германии, Румынии…

На выставке в основном представлены произведения, созданные в Вене, где художник работает уже более 20 лет. Есть у него мечта - привезти в Молдову и работы из Санкт-Петербурга, где тоже прожил около 20 лет. И открыл свой оригинальный Парк скульптур в Деревне художников Санкт-Петербурга, где у него мастерская. Теперь туда охотно наведываются туристы. В деревне около 20 домов, они сохранились чудом и теперь выглядят, как живые оазисы культуры посреди многоэтажной застройки. «Все, что накоплено в профессиональном плане — я получил в Питере. Город, отстроенный великими зодчими, наполняет энергией и вдохновением. Бываю в нем каждый год, очень люблю белые ночи».

Об отличии российской и австрийской школ художник говорит так. «В Академии обучают классическому направлению в искусстве. В Вене Микеланджело Пистолетто ставил перед нами задачи философского плана. Там более абстрактное видение искусства в целом».

Начав с реализма, в Вене Дмитрий Вердияну научился выходить за академические рамки. Или органично сочетать классику с абстракцией. Вот, например, выставочная композиция «Возвращение блудного сына». В ней есть элементы реализма - контуры фигур, черты лица, и - абстрактные черты. В «Поцелуе Иуды» художник вообще отошел от реалистического изображения. Работа исполнена в трех материалах: мраморе, дереве, камне. В мраморе — практически вечном материале — образ Христа. В дереве — отнюдь не долговечном — Иуды.

У него много стилизованных форм, устремленных ввысь, в небеса. «Это символ стремления к росту, самосовершенствованию, к свету, к радости», - объясняет скульптор.

Значительное влияние оказало на Дмитрия Вердияну творчество Константина Брынкуша. «Он мне близок по духу, глубоко мыслящий творец. В его произведениях сильно философское начало. Брынкуш любую тему доводил до некоего символа, знака. Вспомним его знаменитое яйцо, символизирующее начало мира. Брынкуш стремился очистить скульптуру от излишних наслоений, ненужных деталей, чтобы довести ее до некоей чистой, совершенной формы». Говоря о тенденциях современного искусства, Дмитрий Вердияну отметил, что набирает популярность сварная скульптура из больших элементов. В последние годы применяется много искусственных материалов типа пластика, что позволяет создавать формы, очень большие и легкие одновременно. В Кишиневе Дмитрий Вердияну исполнил одну работу: бюст Тудора Аргези, расположенный на Аллее классиков. Много произведений в Унгенах. В частности, он принимал участие в международных симпозиумах, проводимых в этом городе, и оставил в нем шесть работ, исполненных в камне, высота порой достигает трех метров.

Теперь Дмитрий Вердияну живет на три дома, три страны, сочетая в себе разные, порой совершенно противоположные, школы, философии. Созидая, таким образом, свой неповторимый стиль.