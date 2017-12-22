Эксклюзивное интервью Президента НБМ Серджиу Чокля

«ЛП»: - Накануне, 20 декабря, Исполнительный совет МВФ утвердил оценку второго этапа выполнения Программы и дал добро на перечисление НБМ третьего транша в 15,7 млн SDR. Как Вы прокомментируете эту новость? И почему так поздно был завершен этот этап?

- Думаю, что все, кто работал над выполнением Программы с МВФ в правительстве и в Национальном банке, могут выразить своё удовлетворение и сразу приступить к реализации следующего этапа реформ. Программа с МВФ – это комплексная кропотливая работа, которую необходимо проделать для оздоровления банковской системы и молдавской экономики в целом. За семь месяцев после предыдущей оценки МВФ нам удалось достичь многого.

Во-первых, НБМ закончил комплексную инспекционную проверку трёх крупнейших банков страны, в том числе на предмет кредитования связанных сторон. Сейчас идёт проверка менее крупных учреждений. Несмотря на выявленные нарушения, у банков достаточный уровень капитала и ликвидности. Это само по себе примечательно и позволяет отнестись оптимистически к перспективам их деятельности.

Во-вторых, парламент принял новый закон о банковской деятельности. НБМ получил возможность, основываясь на нем, модернизировать свои нормативные акты в свете внедрения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, представленные в пакете «Basel III».

В-третьих, проверка качества владельцев банков и продвижение политики прозрачности, охватывающая всё большее число учреждений, начинает приносить положительные результаты. Заявка на покупку пакета акций Victoriabank со стороны ЕБРР и Banca Transilvania является тому подтверждением.

Впрочем, на пути реализации Программы с МВФ были и задержки. Так, юридические споры вокруг заблокированных акций MAIB и MICB не позволили осуществить своевременную продажу этих пакетов, несмотря на интерес, проявленный со стороны инвесторов. Этим объясняется отсрочка в дате осенней обзорной миссии МВФ. Однако, стороны смогли договориться о плане действий на следующий год и успешно завершить переговоры в начале ноября. Проведение заседания Исполнительного совета МВФ во второй половине декабря - вопрос уже внутренних процедур Фонда. Главное, что третий транш МВФ - в котором есть и составляющая, предназначенная для поддержки госбюджета - будет получен до конца текущего года.

«ЛП»: - Вы и ранее утверждали, что банковская система стабилизирована после потрясений трехлетней давности, связанных с отзывом лицензий сразу у трёх банков. Какие меры необходимы, чтобы придать ускорение развитию системы?

- Давайте сначала определимся, что подразумевать под словом «развитие»? Качественные изменения или количественные? История об исчезнувших динозаврах и выживших млекопитающих куда более скромных габаритов показывает, что ключ к развитию лежит, прежде всего, в стойкости и выносливости организмов, а не в их размере.

Работа, которая делается сейчас в Молдове - это построение более устойчивых финансовых учреждений, способных к адаптации. В этом смысле банковская система за последние два года развивалась в правильном направлении, несмотря на сокращение общего уровня кредитования и рост доли сомнительных кредитов, унаследованных из прошлого.

Теперь, когда Нацбанк окончил процесс по выявлению недостатков в работе крупнейших банков, потребовал их устранения и усовершенствовал правила банковской деятельности, можно ожидать ускорение развития и по количественным критериям - активам, кредитам, доходам. Однако, общая динамика системы во многом будет зависеть от показателей двух крупнейших банков, которые ещё ждут своих покупателей. Уверен, что с приходом новых качественных инвесторов отечественный рынок банковских услуг получит дополнительный импульс для ускоренного развития.

«ЛП»: - Расскажите, пожалуйста, какие «запасные» варианты существуют на тот случай, если подлежащие продаже акции MICB и MAIB не будут приобретены авторитетными инвесторами в обозримой перспективе?

- В значительной степени наши «запасные варианты» были отражены в законах, принятых парламентом 15 декабря. Напомню, что согласно принятым поправкам к действующему законодательству, государство сможет приобрести пакеты акций системных банков с целью их последующей продажи стратегическим инвесторам.

Другая поправка касается дополнительных возможностей для реализации отчуждения заблокированных акций. В случае отсутствия спроса на единый пакет, новые положения закона позволяют раздробить его для «розничной продажи».

Что касается конкретно пакетов акций MAIB и MICB: не хотелось бы забегать вперёд, но думаю, у нас хорошие шансы найти покупателей, следуя новым процедурам. Тем не менее, риски всегда существуют, поэтому мы и для этого сценария подготовили несколько резервных вариантов, следуя рекомендациям международных экспертов и опытных юристов.

Некоторые аналитики и политические комментаторы поспешили усомниться в благих намерениях вышеуказанных законодательных поправок. Принимая во внимание печальный опыт нашей страны, их беспокойство можно понять. Тем не менее, со всей ответственностью заявляю, что цель данных законов – это привлечение качественных инвесторов в банковский сектор Молдовы. Принятие данных законов было обсуждено с экспертами МВФ и даже включено в качестве предварительных условий в Программу с ним.

«ЛП»: -А когда, по Вашему мнению, мы можем рассчитывать на восстановление объемов кредитования экономики на уровне хотя бы 2014 года?

- Если судить по динамике показателей за первые 11 месяцев 2017 года, сокращение общего кредитного портфеля, которое наблюдалась в 2015-2016 годах, замедлилось. Так, общий уровень кредитов достиг 33,4 млрд леев, что на 4% ниже уровня, зарегистрированного в конце прошлого года. Но общая сумма в леях не показательна. Значительная часть кредитов, более 40% от общего портфеля, были выданы в долларах США и евро. Снижение курсов этих валют по отношению к молдавскому лею в 2017 году частично искажает картину, сокращая объём валютного портфеля при пересчете в леи.

Более показательна динамика новых кредитов, выданных в 2017 году. За первые 11 месяцев общий объём вырос на 9% по отношению к тому же периоду прошлого года. Особенно сильным был прирост новых кредитов в национальной валюте – на целых 22%. Если данная тенденция продолжится, то через 12-18 месяцев общий кредитный портфель сможет достичь уровня фактического кредитования на конец 2014 года (36,6 млрд леев). Фактический – так как эти данные не берут в расчёт портфель трёх ликвидированных банков, бòльшая часть которого была фиктивной.

Динамика банковских показателей подтверждает тренд на нормализацию и восстановление кредитных отношений после финансового кризиса. В отличие от прошлого года, уровень кредитных ставок заметно снизился, подтверждая эффективность кредитно-денежной политики, проводимой НБМ. Однако банки не могут в одностороннем порядке запустить маховик кредитования. Нужен спрос, поддерживаемый здоровым экономическим ростом и инвестициями. Надеемся, что предвыборный год не нанесет урон наметившемуся процессу.

«ЛП»: - Вы уже не раз говорили о важности развития «розничного кредитования», имея ввиду финансирование микро- и малых предприятий, а также физических лиц. Каковы успехи на этом направлении? Какая доля от объема «кредитов всего», по Вашему мнению, оптимальна для этого сегмента кредитования?

- В развитых странах, розничное кредитование является не только сильным двигателем банковской деятельности, но и «стабилизационным балластом», так как данная категория клиентов более постоянна и предсказуема, чем корпоративный сегмент.

В странах Центральной и Восточной Европы розничное кредитование достигает в среднем до 50% от общего кредитного портфеля, а в некоторых – более 60%, как в Польше. В Молдове мы пока далеки от таких величин, но продвижение к ним набирает обороты. Объём розничного портфеля за 2016 год вырос с 6 до 6,4 млрд леев. А на конец ноября текущего года в нём уже было 7,6 млрд леев. То есть за 11 месяцев прирост составил почти 19%.

За последние два года доля кредитов физическим лицам в общем портфеле поднялась с 16% до 23%. Данный сдвиг произошёл по ряду причин, прежде всего вследствие снижения кредитных ставок и переориентирования отечественных банков на данную категорию клиентов. Следует отметить, что рекомендации Basel-3 также благоприятствуют увеличению розничного портфеля, так как весовой коэффициент розничного кредитного риска ниже по сравнению с корпоративным. По этим причинам мы рассчитываем на дальнейший рост кредитования розничного сегмента.

«ЛП»: - Национальный банк Молдовы желает принять на себя контроль деятельности небанковских кредитных учреждений? Если «да», то с какой целью?

- Пока небанковские кредитные учреждения не будут привлекать средства от населения, ответ на Ваш вопрос – «нет». Тем не менее, в последнее время всё больше наблюдателей указывает, что названное ограничение не всегда соблюдается данными учреждениями, которые ухитряются собирать квази-депозиты от своих якобы «кредиторов», а по сути - от физлиц. Мы обсуждали эту проблему с НКФР, которая осуществляет мониторинг за небанковскими организациями, и с представителями парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Надеемся, что новый закон о деятельности небанковских кредитных учреждений внесёт ясность в данный вопрос и создаст действенные механизмы по надзору за небанковским сегментом рынка, а также по защите клиентов, которые не всегда достаточно информированы относительно взятых обязательств.

Хотел бы подчеркнуть, чтобы не было никаких сомнений по поводу нашей позиции: НБМ поддерживает и будет поддерживать развитие альтернативного кредитования, но только при условии прозрачности небанковских учреждений и здоровой рыночной конкуренции с традиционными банками. Мы заинтересованы в стабильности всего финансового сектора, включая небанковские финансовые организации, принимая во внимание их растущую долю в общем объеме кредитов в экономике, а также возможные риски для банков, в которых данные учреждения финансируются.

«ЛП»: - Насколько актуально для Молдовы использование «электронных денег»? Как далеко мы можем продвинуться на этом направлении в предстоящие год-два?

- Сразу уточним для читателя: говоря об «электронных деньгах», мы не имеем в виду криптовалюты, как, например, биткоин. Давайте ограничимся пока теми, что подпадают под определение Закона РМ «О платежных услугах и электронных деньгах» (Ред. - № 114 от 18.05.2012).

Развитие электронных денег за последние годы было частично обусловлено усилиями властей по переводу заработных и социальных программ на так называемые «пластиковые карты». На сегодняшний день, большинство сделок с использованием карточек достаточно элементарны: это – снятие средств с персональных счетов. Но число безналичных расчётов растёт. За последние два года их показатель вырос более чем в два раза и достиг 45% от общего числа операций с использованием карточек по сравнению с 31% в начале 2016 года. Сеть POS-терминалов постоянно расширяется. Особую популярность обретают «бесконтактные карточки» (contactless) – сейчас уже более трети из всех выпущенных карточек, и их доля быстро растёт.

Несмотря на то, что наши сограждане до сих пор преимущественно используют наличные деньги, в стране уже создана действующая инфраструктура, которая позволяет широкое использование электронных денег.

Опыт других стран показывает, что удобство и безопасность безналичных расчетов подталкивает, в конце концов, большинство населения широко, повсеместно и повседневно, использовать электронные деньги. Хотя есть и культурные различия. Швеции, например, предрекают скорое исчезновение наличных денег, а в Германии граждане всё ещё любят «шелест купюр и звон монет». С какой скоростью будут происходить изменения поведенческих трендов в Молдове - трудно предугадать, но уверен, что число безналичных расчётов и электронных денег, поддерживаемое технологическими инновациями в данной области, будет быстро расти. Молдавское законодательство, к слову, обеспечивает конкурентный доступ новым участникам на рынке платежных услуг. Так что дело теперь за малым.

«ЛП»: - При содействии иностранной компании «Korn Ferry - Hay Group» намечается реформировать систему управления людскими ресурсами, оптимизировать управление персоналом и оплату труда в НБМ. Какие конкретные перспективы на этом направлении можно назвать сегодня, что должно измениться после завершения этой реформы?

- Руководство Нацбанка наметило три основных направления в области управления людскими ресурсами. Во-первых, оптимизация структуры НБМ и общего числа работников. Во-вторых, повышение эффективности и мотивации сотрудников благодаря новой системе управления персоналом. В-третьих, выравнивание заработной платы с уровнем рынка, чтобы была возможность удержать и принимать на работу высокопрофессиональных сотрудников.

С помощью «Korn Ferry» была проведена оценка всех рабочих мест и установлены соответствующие рыночные ориентиры. В первом квартале следующего года мы планируем провести аттестацию менеджеров и сотрудников, чтобы оценить качество персонала и периметр планируемой реорганизации НБМ во второй половине 2018 года.

Банковская деятельность не стоит на месте - сегодня она движется семимильными шагами. Меняющиеся правила надзора, глобализация финансовых рынков, развитие альтернативных способов расчетов, постоянные технические нововведения, не говоря о насущной реформе отечественной банковской системы - на все эти вызовы невозможно ответить без специалистов высокой квалификации. Уверен, что внутренняя реформа НБМ позволит укрепить молдавский центробанк как учреждения, повысить его эффективность, профессионализм и отдачу, на которую вправе рассчитывать наши сограждане.

«ЛП»: - Что мешает НБМ стабильно оставаться в избранном им таргете инфляции «5 плюс-минус 1,5»? Можем ли мы надеяться на более жесткое следование публично заявленной цели?

- Молдова – маленькая страна с открытой и не слишком диверсифицированной экономикой. Поэтому потребительские цены подвержены сильным колебаниям из-за: волатильности цен на топливо, которые определяются на мировых рынках; цен на продовольственные товары, которые зависят от изменчивых погодных условий; тарифов на тепло, электроэнергию и пр., изменение которых не всегда можно предугадать. Когда все эти ценовые компоненты «играют в одни ворота», на повышение, существует риск, что инфляция может выйти за верхнюю грань «целевого коридора» Нацбанка, как это случилось в 2017 году. Однако, если базовая инфляция под контролем, инфляционное давление носит временный характер и не оправдывает чрезмерное ужесточение монетарной политики.

По этим причинам НБМ действовал осмотрительно, не повышая в первом полугодии базовую ставку, так как это могло бы спровоцировать необоснованное сокращение деятельности в экономике. Вместе с тем, Нацбанк позволил молдавскому лею укрепиться, что позволило сдержать инфляционное давление. Но сделал это плавно, чтобы экспортёры и импортёры постепенно адаптировались к новым реалиям валютного курса. Мы действовали так, потому что прогнозировали падение уровня годовой инфляции уже в начале 2018 года.

Суть нашего решения: допустить некритичный выход инфляции из «коридора» на короткий период, вместо того, чтобы в момент входа в вираж вывертывать без надобности «руль» базовых ставок. Иначе мы бы «передёрнули» экономику, создали бы ненужную волатильность в бизнес-среде в хрупкий период восстановления кредитных механизмов.

Однако подобные эпизоды не следует интерпретировать, как более расслабленное отношение центробанка к принятому обязательству в области инфляции. НБМ будет и впредь делать всё возможное, чтобы уровень роста потребительских цен не выходил за пределы «5% плюс-минус 1,5 п.п.».

«ЛП»: - Каковы перспективы «размораживания» средств на счетах в НБМ, абсорбированных к настоящему времени для предотвращения ещё более высоких темпов инфляции?

- Избыток ликвидности в банковской системе остается значительным. Следовательно, мы не видим в ближайшем будущем предпосылки для снижения нормы обязательных резервов.

«ЛП»: - Готов ли НМБ поддержать идею выпуска минфином государственных ценных бумаг, номинированных в долларах США и/или евро, для реализации на внутреннем рынке по мере необходимости? Мог бы такой финансовый механизм помочь снижению риска нежелательного укрепления курса лея вследствие сезонного и/или спекулятивного «избыточного предложения инвалюты» на внутреннем рынке РМ?

- В начале 2016 года высокий уровень ставок на ГЦБ (Ред. - более 26% годовых) подпитывал дискуссии насчёт выпуска таких бумаг в иностранной валюте, в качестве инструмента для понижения ставок заимствования за счёт кажущихся более дешевыми средств в инвалюте. Но это беглое умозаключение, так как на госбюджет перекладывался бы валютный риск, который может оказаться в разы дороже.

Каждый заемщик должен кредитоваться в валюте, в которой он получает свои доходы. И государство - не исключение. Министр финансов Октавиан Армашу, как опытный финансист, принял решение минимизировать валютные риски. Кстати сказать, усиление курса молдавского лея по отношению к доллару США не так сильно ударило по бюджетным доходам благодаря прошлогоднему, как оказалось - очень верному, решению вести подсчёт акцизов в национальной, а не иностранной валюте.

Сегодня ставки на ГЦБ варьируют в диапазоне 5,5%-6,1%. Считаю, что выпуск государственных ценных бумаг в иностранной валюте в нынешних условиях нецелесообразен. Сейчас нам нужно сделать всё возможное, чтобы выпустить более длинные инструменты в молдавских леях, со сроком погашения более 3 лет. А также по-настоящему развить вторичный рынок ГЦБ.

А для абсорбирования валютного потока выпуск госбумаг, номинированных в долларах США или евро, вряд ли поможет, так как для реализации бюджета минфину всё равно придётся конвертировать полученные средства в леи.