Сладкий бизнес: «горький» мед

Вопреки прогнозам, в 2017 году в Молдове был собран рекордный урожай меда — 5 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что внутренний рынок потребляет лишь 15% из ежегодного объема, предложение ритейла уже превышает спрос. В канун пика продаж самая острая тема — качество меда. При среднерыночной цене в 100 леев за 1 кг этот продукт подделывается чаще любого другого.

По словам председателя Национальной Ассоциации пчеловодов Молдовы Иона Максим, в республике паспортизированы 6117 пасек, на которые приходятся 195 тыс. пчелиных семей. Средняя продуктивность одной пчелиной семьи составила 25 кг - на 3 кг больше, чем в 2016-м. В нынешнем году Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) провело весенний и осенний выборочный осмотр пасек (порядка 70% хозяйств), оценив состояние пчелиных семей как «удовлетворительно-хорошее». Так, было констатировано, что отечественные пасечники применили все необходимые меры по защите пчел от инфекционных и паразитарных заболеваний. Наибольшее количество ульев расположено согласно требованиям, обеспечено достаточным количеством пищи в холодный период года и подготовлено к зимовке.

Тем не менее, популяция пчел падает. Для опыления в стране должно быть 450-500 тыс. пчелиных семей, а у нас их вдвое меньше. Пчелы погибают по разным причинам: из-за обработки сельхозугодий ядохимикатами во время цветения пыльценосных растений, из-за вырубки акациевых посадок, из-за т. н. «синдрома осеннего слета», когда целые пчелосемьи улетают по причине нехватки нектара и пыльцы. В последнем случае их начинают подкармливать сахарным сиропом, от чего пчелы заболевают. Их лечат антибиотиками, и круг замыкается: в меде скапливаются как сахар, так и остатки лекарственных препаратов.

При неправильном лечении и кормлении пчел в меде выделяются метаболиты нитрофурана — весьма опасные для организма человека. Но выявить их может только серьезная лабораторная экспертиза (проба на один антибиотик оценивается от 300 леев). Мелкие фермеры добровольно ее никогда не проводят.

Как сообщил Александр Федюк, владелец крестьянского хозяйства «Медок» из р-на Сынджерей, качество отечественного меда должно быть подтверждено тремя основными документами. «Для торговли на внутреннем рынке пчеловоду нужна справка от примэрии о наличии подсобного хозяйства; паспорт пасеки (он регистрируется в Реестре пчеловодов минсельхоза) и санитарно-ветеринарная авторизация, которую выдает ANSA. Врачи агентства дважды в год инспектируют пасеки, и именно их документ выступает гарантом того, что пчелосемьи здоровы. На основании авторизации ANSA выдается ветеринарное свидетельство (форма №2), которое дает право пчеловоду на торговлю. Без этих документов мед не может продаваться нигде, в т. ч. на ярмарках и выставках».

Все это отражено в законе «О пчеловодстве». Он же обязывает «использовать в технологии разведения пчел только сертифицированные и регламентированные национальными и международными нормативами химические препараты и медикаменты». Однако гарантировать данный факт может лишь сертификат качества меда, который выдается на основании полной физико-химической и микробиологической экспертизы. Дело это хлопотное, очень дорогое и для неорганизованной торговли — необязательное. К тому же, при отсутствии маркировки на фермерском меде нет гарантии, что даже при наличии сертификата под его прикрытием не будут продавать «липовый» мед. Поэтому на всех рынках мед проверяется разве что на показатели безопасности - нет у лабораторий сельхозрынков должного оборудования.

Другое дело — экспортный продукт, на долю которого приходится минимум 80% всего объема меда. В нынешнем году его было экспортировано 3440 тонн, на 350 тонн больше, чем в 2016-м. Основные рынки сбыта — Румыния, Италия, Германия, Франция. Данные страны закупают молдавского меда на 8 млн евро в год. Весь экспортный мед обязательно сертифицируется. При этом пробы для проведения анализов в лабораториях Чехии и Румынии отбирают и оплачивают сами закупщики. Минимальная партия закупки — 1 тонна, которая должна быть упакована в тару из нержавеющей стали или пищевого пластика. Мед - единственный молдавский продукт животного происхождения, который может экспортироваться в страны Евросоюза в свободном режиме. Пока только он отвечает всем санитарным требованиям ЕС.

В Молдове низкая культура потребления меда: на каждого жителя приходится меньше 100 гр. в год. В странах ЕС средний показатель составляет 0,65 кг меда на человека. Так, в Словении каждый житель съедает 1,6 кг меда, в Греции - 1,55 кг, в Швейцарии 1,3 кг. Среди стран СНГ самое высокое внутреннее потребление меда в Армении — 1,5 кг. В соседней Украине оно на уровне 0,8-1 кг на человека в год.

По мнению пчеловодов, главный фактор пониженного спроса — в стабильно высокой цене. Молдавский мед на 50% дороже того же украинского из-за высоких расходов на заготовку медосбора. Именно поэтому мед часто подделывают, выдавая за таковой патоку (сахаристый продукт, получаемый из крахмала).

Перед тем, как выбрать мед, пчеловоды советуют усвоить несколько непреложных истин. Во-первых, мед каждой пасеки отличается: если они расположены друг от друга на расстоянии не менее 5 километров, то мед по составу у них будет разным. Меда, состоящего из переработанного нектара исключительно одного растения, в природе не существует. Обязательно будут примеси других цветущих растений или деревьев. Цвет меда зависит от времени медосбора: цветет подсолнечник - мед будет желтым, гречиха — коричневым. Садовый мед всегда коричневатого оттенка, акациевый - зеленоватого. Полевые цветы - красные, синие, белые - придают меду нейтральный оттенок - желтовато-палевый.

Кристаллизация меда — признак его качества. При загустении меда в его составе появляются несколько новых аминокислот. Мед засахаривается уже через 1-2 месяца после выгонки: происходит это из-за наличия в продукте пыльцы. Дольше процесс кристаллизации только у майского меда (до одного года). Если мед вообще не засахаривается, значит, откачивали его незрелым. Незрелый мед придает продукту жидкую консистенцию, что, кстати, нравится молдавскому потребителю. Его откачивают в случае нехватки сот, однако он не будет полноценным и биологически активным, т. к. содержит много влаги. В незрелом меде, рано или поздно, начинаются процессы брожения, поскольку продукт недостаточно обогащен сахарозой и ферментами. Также на его поверхности появляется пена.

Отличить зрелый и незрелый продукт безошибочно можно тогда, когда мед «на вощине». Зрелый мед пчелы запечатывают воском (соты должны быть закрытыми на 2/3), незрелый остается открытым и вбирает в себя влагу. Другой способ определения зрелости меда — он должен наматываться на ложку, словно лента. Капля зрелого меда всегда сохраняет свою форму на блюде, не растекаясь.

Один литр меда весит 1,4 кг. Если вес меньше, то продукт не успел дозреть: он слишком жидкий и из-за этого легкий.