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«Ложка дегтя»...

№ 47 (1213) 22 December 2017

Есть несколько способов определения качества меда непосредственно перед покупкой. Первый и самый важный из них — органолептический.

 

Цвет меда должен быть однородным по всей емкости тары. Ярко-белый, зеленовато-фисташковый, ярко-желтый цвета меда — одни из признаков подделки. Исключение составляет темно-бурый мед, который может оказаться падевым (продукт, источником которого является не пыльца цветов, а сладкие выделения растений и некоторых насекомых).

 

Аромат меда зависит от сорта растений, с которого собиралась пыльца: гречишный имеет чуть терпкий аромат, липовый и акациевый — сладковатый. Если запах вообще неощутим, то вероятнее всего, в продукт был добавлен сахар. Присутствие запаха несвежих сот говорит о нарушении правил хранения.

 

У меда всегда есть терпковатый привкус, который ему придают специфические ферменты. Если во вкусе ощущаются оттенки карамели, это означает, что продукт расплавили (профессиональный термин - «распустили») для более быстрой фасовки. Такой мед почти не отличается от карамели — та же сладость и никаких полезных свойств. При нагревании свыше 37 C, в меде испаряется большая часть полезных нутриентов, и остаются одни углеводы.

 

Если на мед капнуть йод, то качественный продукт приобретет ярко-желтый цвет, а некачественный — красно-бурый или розовый. В последнем случае это говорит о том, что в продукте есть крахмал.

 

Настоящий мед легко и полностью растворяется в воде. Появившийся осадок - свидетельство суррогата. Натуральный продукт не содержит никаких примесей: очень редко в нем могут содержаться остатки воска или пчелиной перги.

 

Подделку можно безошибочно отличить с помощью промокательной бумаги. Если на нее положить немного меда, то с тыльной стороны не должно появиться водянистого пятна. Его образование — стопроцентный признак сфальсифицированного продукта.

 

Содержание сахара в меде определяется его растиранием на ладони. Хороший мед легко впитается, а наличие кристаллов говорит о присутствии сахара. Исключение — липовый мед, у которого есть это свойство.

 

Последний тест - родом из детства, он всегда действовал безотказно. Если на кусочек хлеба капнуть качественным медом, то хлеб затвердеет. В противном случае он станет мягким и раскиснет.

 

Данный материал/публикация разработан еженедельником Экономическое обозрение «Логос Пресс»  при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Правительством Швеции. Содержание материала/публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда Восточная Европа и/или Шведского Правительства.
 

 

1120 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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