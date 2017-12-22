От пекарни до аква-парка

В Союзе архитекторов РМ подвели итоги конкурса на лучшую постройку и лучший проект 2017 года. Награждение дипломантов состоялось 19 декабря.

Председатель Союза архитекторов РМ Юрий Повар отметил, что общий спад в строительстве повлиял на то, что все меньше на конкурс представляют реализованные проекты. Он призвал молодых архитекторов смелее включаться в участие и представлять на конкурс свои работы. При этом молодые архитекторы из Молдовы довольно успешно участвуют в творческих конкурсах за рубежом. Так, проект Дмитрия Петрова в номинации «Интерьер городской квартиры до 100 кв. м» получил Гран-при на конкурсе международной профессиональной премии ADD Awards -2017 в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовало 22 страны, 30 городов, было представлено почти1800 проектов.

Молодые архитекторы Валерий Балабан и Екатерина Попа получили первый приз в международном конкурсе молодых архитекторов «Leonardo Awards 2017» в Минске в номинации «Ландшафтная архитектура, уличный дизайн, монументальное искусство и скульптура в архитектуре» за проект бассейна в селе Бэлэбэнешть района Криулень.

Среди проектов, представленных кишиневскими архитекторами на местный конкурс, в номинации «Производственные здания» диплом получил проект реконструкции административного здания фабрики Bucuria в Кишиневе, выполненный архитектурной фирмой Arhi Terra. «Мы хотим освежить фасад, создать более новый современный образ у этого здания, - рассказал «ЛП» архитектор Олег Лука. – У здания появится полностью остекленный фасад, будут обновлены инженерные сети и отремонтированы внутренние помещения. Пока реконструкцию ждет центральный офис, потом будет решаться вопрос, что делать с остальными блоками».

В этой же номинации жюри отметило дипломом проект предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в селе Валя Сатулуй коммуны Долинное района Криулень. «Проще говоря, это пекарня в стиле старого сельского дома, но оборудованная по последнему слову техники с применением современных технологий, - отметил архитектор Валерий Балабан. - Печь хлеб будут на современном оборудовании, но по старым рецептам без применения искусственных добавок. Мы сделали стены как в сельском доме, а крышу – современную, из металла, с большим дымоходом, чтоб было видно, что это пекарня. Соединили идеологию производства и архитектуру в одном стиле».

Дипломами награждены несколько работ Архитектурно-творческой мастерской Marhitrav. Это концептуальная проработка зонального плана размещения коммерческо-развлекательного комплекса, состоящего из аква-парка, коммерческого центра и апарт-отеля на пересечении бульвара Дачия и улицы Христо Ботева. На этом месте когда-то была детская база отдыха, которая давно не действовала. В свое время ее выкупил заказчик, который и поручил архитекторам разработать новый проект. «Сложность размещения объекта в том, что там овраг высотой семь этажей, очень сложный рельеф, - рассказал «ЛП» автор проекта Владимир Модыркэ. – Проект зонального плана выполнен с учетом транспортной развязки, при этом предусмотрено строительство дополнительного моста параллельно виадуку для подъезда к комплексу, пятиуровневая стоянка для автомобилей и т.п.».

Из реализованных проектов жюри отметило здание жилого комплекса на ул. Старостенко и швейное ателье с магазином и жилой площадью на ул. Бернардацци. Ателье по пошиву народных костюмов размещено в здании довольно смелой архитектуры для исторического центра, которую можно отнести к стилю «модерн». На первом этаже размещается выставочный зал, на втором швейная мастерская на 20 работниц, на третьем жилое помещение для владельца ателье. Авторы постарались деликатно вписать здание в окружающую застройку, чтобы оно не создавало дискомфорт соседним строениям и людям, которые в них проживают.

В номинации «Социальные объекты» высокую оценку жюри заслужил проект детского сада на 80 мест в г. Кэлэраш. Особенность этого объекта в том, что он запроектирован с применением энергосберегающих технологий. Выполнила проект архитектурная фирма Axis Mundi.