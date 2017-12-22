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Против «точечной застройки»

№ 47 (1213) 22 December 2017

Борьба с «феноменом точечной застройки» стала в Кишиневе одной из наиболее заметных тенденций на строительном рынке. Жители протестуют, собирают подписи, обращаются в разные инстанции, но чаще всего оказываются бессильными перед зайстройщиками «со всеми документами на руках».

 

Ассоциация патроната «Ассоциаций сособственников в кондоминиуме» предлагает решение проблемы путем объединения жильцов в ассоциации совладельцев в кондоминиуме. В совместной собственности кондоминиума находится здание, прилегающая территория, тротуары, дороги, детские площадки и другие объекты, необходимые для обслуживания жилого дома. Согласно законодательству, границы территории прилегающего участка определяет орган местного публичного управления в соответствии с генеральным планом строения. Ассоциация совладельцев в кондоминиуме, зарегистрированная в установленном порядке, имеет право претендовать на получение в собственность прилегающей к кондоминиуму территории.

 

О процедуре подачи заявления в примэрию и необходимых для этого документах рассказал член патронатной ассоциации Алексей Раецкий. Окончательное решение о передаче прилегающей территории в собственность Ассоциации совладельцев в кондоминиуме принимает муниципальный совет. После этого любое вмешательство в прилегающую территорию возможно только с согласия совладельцев в кондоминиуме.

 

Это поставит законный барьер «Точечной застройке» и прекратит строительство новых жилых корпусов во дворах существующих жилых зданий, считают представители патронатной ассоциации.

1690 Автор: Татьяна ГЛАЗОВА
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