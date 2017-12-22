Офисов все больше

На рынке офисной недвижимости класса «А» Кишинева ожидается пополнение. Примерно через два месяца откроет двери новое офисное здание наул. Букурешть.

В настоящее время основные строительные работы завершены. Старый домик в центре Кишинева был выкуплен инвестором и на его месте построено здание, выполненное в классической архитектуре исторического центра. Архитектором были выдержаны требования по высотности, установленные для этой зоны города - в здании три этажа с мансардой, общая площадь составляет 2200 кв. м. На первом этаже большой просторный холл с колоннами, по обе стороны которого разместятся офисы в полтора этажа. Высота потолков 6,5 метров позволила сделать помещения с антресолями. На остальных этажах open-space, наиболее востребованный сегодня вариант офисной площади. Планировка и отделка помещений будет осуществляться по заказу будущих арендаторов. Застройщик обещает внутреннюю отделку по самым высоким стандартам, холл, лестницы, места общего пользования будут облицованы мрамором и гранитом.

Специалисты отмечают, что по своим параметрам здание отвечает офисной недвижимости класса «А». Во-первых, это местоположение: центр города предпочитают солидные фирмы, иностранные представительства, посольства и т.п. Далее - обеспеченность парковочными местами, что не всегда могут позволить себе офисные здания в центре Кишинева. В здании будет подземная парковка на более чем 30 парковочных мест и надземная парковка. Немаловажный фактор - удобная дислокация для подъезда, проезда и парковки. Достаточно большие размеры офисных площадей, в офисах такого класса не предусмотрены маленькие помещения. И наконец, это высокий класс отделки и инженерного обеспечения.

Здание спроектировано и построено фирмой Bizon Imobil, которая является и его владельцем, что позволяет контролировать процесс строительства на всех этапах, экономить средства и добиться оптимальной арендной ставки. Автор проекта - Алексей Еговитин.

Застройщик профессионально подошел к вопросам энергообеспечения здания. Экономное энергопотребление обеспечивает качественное наружное утепление, тройные стеклопакеты, вентиляция и кондиционирование, объединенные в систему рекуперации. На центральном фасаде, выходящем на ул. Букурешть, проектом предусмотрено архитектурное освещение здания, дополненное фонарями перед фасадом. Благоустройство прилегающего участка возложено на ландшафтного дизайнера. Когда все работы будут завершены, это здание напротив стадиона «Динамо» будет усиливать освещение улицы в вечернее время.

По словам директора агентства недвижимости Glemus Ливиу Остачь, в настоящее время в Кишиневе в целом офисная площадь класса «А» и «В» составляет примерно 120 тыс. кв. м. Речь идет только об офисных зданиях без учета отдельно стоящих небольших объектов и офисах в партерах зданий смешанного назначения. На этапе строительства и в проектах находится несколько новых объектов. Поэтому в ближайшие три-пять лет стоит ожидать прироста еще около 80 тыс.- 90 тыс. кв. м. офисных площадей высокого класса. Насколько они будут востребованы сказать трудно, сегодня предложение офисов разного уровня уже намного превышает спрос.