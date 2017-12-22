«Вернисаж вин»: в тренде – вина 2017 г.

Состоялся XIII «Вернисаж вин», который прошел под слоганом «Вино одной зимней ночи». Этот прекрасный вечер был посвящен самым лучшим ассамбляжам, составленным из вин, произведенных из местных сортов винограда.

С каждым годом растет число участников и посетителей. В этом году установлен рекорд - 50 виноделен и порядка 1300 гостей. Поэтому практически не реально было познакомиться с винами от всех предприятий, попробовав хотя бы по одному образцу от каждого.

Дегустации мешали полумрак, которого раньше никогда не было, и искусственный дым. Громкая музыка лишила удовольствия общения. Виноделам важно услышать мнение потребителей об их продукции, а потребителям интересно задать вопросы виноделам. В остальном все было отлично – вина, маски на лицах, концертная программа. Виноделы очень постарались, украсив свои столы по-новогоднему. Но самый креативный подход проявили в Doina-vin, придумав «новую» серию вин с именами супергероев, согласно характерам вин. Например, вино Perla Neagră стало Batman, а Perla Neagră Chardonnay – Catwoman т.д.

На «Вернисаже вин» состоялся дебют вина из винограда молдавской селекции «Легенда». Оно – из первой партии, изготовленной за пределами отраслевого института, но тоже в условиях микровиноделия, на кафедре энологии Технического университета.

«На презентации вина Legenda специалисты остались в восторге, - говорит Георге Габери, который давно занимается темой местных сортов винограда. – Сорт винограда «Легенда» будет молдавским Траминером. Так как виноделы не знают, как он выглядит, фото его грозди с розовой ягодой помещено на этикетку нового вина. Этот сорт был очищен в Италии от вирусов, и мы завезли тысячу растений категории «базисный». В следующем году будут произведены саженцы и посажена первая промышленная плантация «Легенды». Я убежден, что этот сорт имеет будущее, как и «Виорика». Он относится к группе ароматичных сортов. Очень важно, что он не поражается ботритисом, что для ароматичных сортов не характерно, а также милдью, оидиумом и грибными заболеваниями. Есть реальная перспектива производить из него органические вина».

Второй отличительный момент «Вернисажа вин» - массовое появление молодых вин, из урожая 2017 г. Если раньше ими удивлял только Илие Гогу (Gogu Winery), то теперь, наверное, у каждого второго было вино из последнего урожая. Однако не значит, что все они были готовы к широкой продаже. Некоторые из них на винзаводах еще находятся на дрожжах. Тем не менее, образцы этих вин виноделы показали потребителям. Мне довелось продегустировать из урожая 2017 г. Feteasca Regală и Malbec-Syrah rose от Chateau Vartely (а еще был Sauvignon Blanc) – они уже есть в ритейле; Feteasca Albă от Basavin; два Sauvignon Blanc, выработанных в разных стилях, и Saperavi от Tomai-Vinex; Merlot rose и Feteasca regală от DK-Intertrade; Alb de Sălcuţa от Sălcuţa; Sauvignon Blanc от Vinuri de Comrat. И это – далеко не все вина урожая 2017 г., которые были представлены на «Вернисаже». А пионер 2017 г. – сухой Sauvignon Blanc от Gogu Winery уже заканчивается в продаже (всего было порядка 600 бутылок), но пока еще есть полусухой, с натуральным остаточным сахаром (более 2 тыс. бутылок).

Впервые на зимнем «Вернисаже вин» участвовали некоторые малые производители, которые начали бутылировать свою продукцию, благодаря программе поддержки, которую реализуют НБВиВ и «Проект конкурентоспособности Молдовы» (финансируется USAID и Правительством Швеции). Один из них - Михаил Сава (ТМ Mihai Sava), который 12 лет занимается виноделием, имея 2,5 га виноградников в Костешть, но только в 2017 г. он разлил свои вина в бутылки. А до этого он не раз был победителем конкурса домашних вин «Золотая бочка». Благодаря помощи проекта, это крестьянское хозяйство обзавелось новыми емкостями из нержавеющей стали, оборудованием для охлаждения вина во время ферментации, получило консультанта-винодела, дизайнера и маркетолога. Первые 600 бутылок вин Mihai Sava еще не поступили в продажу, их можно было купить только на «Вернисаже». Но в ближайшее время они появятся в винотеках и некоторых магазинах. Вина получились чистыми, сортовыми, хорошего качества. На контрэтикетке бутылки, кроме обязательной информации, напечатано стихотворение Михаила Савы, посвященное вину. Оказывается, он ещё готовит к выпуску и сборник стихов.

Также можно было познакомиться с еще одним новым малым производителем ООО Fragolino (12 га виноградников в с. Буцень Хынчештского р-на). Вина выпускаются под ТМ Dealu Morilor. Пока они продаются лишь при винодельне, но скоро выйдут на молдавский рынок и планируется их экспортировать. Это предприятие тоже получило помощь в оснащении оборудованием и консультантов, в настоящее время оно занимается обустройством дегустационного зала. На «Вернисаже» оно тоже было в тренде, предлагая для дегустации вина урожая 2017 г. Я попробовала Cabernet-Sauvignon Rose и Chardonnay – очень достойные вина.

Стремление виноделов показать свои еще не готовые к продаже молодые вина объяснил коммерческий директор DK-Intertrade Раду Ешану: «Все стали выводить вина 2017 г. как можно раньше, потому что потребители любят свежие вина, особенно белые и розовые. Сегодня это тренд – чем моложе, тем лучше. Нужно поймать этот пик между зрелостью вина и трендом. Наши вина можно будет купить ближе к февралю: они еще проходят обработки, поэтому еще не готовы к розливу. На молдавском рынке появятся вина с IGP в серии Aurvin, которые заменят другие вина, с которыми мы пытались тестировать местный рынок. Aurvin – наша основная марка сухих вин, которую мы продвигаем на всех основных рынках».

Помимо молодых вин, на «Вернисаже» были представлены и очень интересные выдержанные вина. Например, Vinaria din Vale выводит на рынок новые вина, выдержанные в новых барриках из французского дуба (от Seguin Moreau), - Chardonnay & Feteasca albă, 2015, Feteasca Neagră, 2016 и Codru, 2016. По словам директора по маркетингу Елены Давидеску, они будут в гамме «премиум», но вполне доступными по цене для такого уровня качества – 120 леев в ритейле. Изображение на этикетке вин навеяно домом её дедушки Илие, у которого рядом с домом были красивые виноградники. Сегодня там находятся плантации компании Vinaria din Vale. Вина получились с очень богатым букетом, в них на сортовые особенности вина очень красиво лег благородный дуб.

- «Вернисаж» даёт представление потребителям о винах, которые будут продаваться в следующем году, а виноделы пришли немного похвастаться друг перед другом, - говорит ученый-энолог Ион Прида. - В большинстве случаев уровень качества представленных вин очень высокий. Много хорошего Sauvignon, который уже все научились делать. В целом белые вина очень качественные, в том числе выдержанные. Прекрасные Rose, начиная от Mileştii Mici и заканчивая Kara-Gani. Красные вина практически у всех сделаны хорошо. Но меня удивила в некоторых винах не очень удачно использованная дубовая стружка слишком высокой степени обжарки. Мне показались интересными очень достойные вина от Vinuri de Comrat и Maurt. Наверное, уже стало оскоминой упоминание вина «5 Elemente» (ТМ Equinox) Константина Стратана и других известных производителей, но приятно отметить, что их уровень качества сохраняется. У Иона Луки уникальные вина (ТМ Carpe Diem). Я не устаю хвалить вина Kvint за то, что в них сохранились особенности сорта, потому что современные технологии позволяют сделать ароматные вина даже из нейтральных сортов. А Viorica от Kvint, по-моему, превосходная.

По традиции на «Вернисаже вин» потребители голосуют за лучшее игристое и красное вина. В этом году звание «Лучшего игристого вина» завоевало белое вино Chateau Vartely brut, 2013 IGP Codru от Chateau Vartely. А «Лучшим красным вином» признано Lupi, 2012 от Gitana Winery (Vinaria Ţiganca).