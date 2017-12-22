Реальность и прогнозы

Официальная статистика сообщает, что в III квартале 2017 года ВВП составил 45,523 млрд леев в текущих рыночных ценах и вырос в реальном выражении на 5,4%. В годовом выражении по итогам девяти месяцев экономика выросла на 3,8%, а в денежном эквиваленте объем ВВП приближается к 110 млрд леев. Тем не менее, прирост ВВП не вселяет надежд на благоприятное развитие экономики, хотя показатели по итогам года явно будут плюсовые.

Производственный фактор развития экономики регистрирует свои наивысшие значения именно в третьем квартале, если год выдался удачным. Но модель экономического роста не предполагает какого-либо существенного прорыва страны даже в прогнозах. Риски остаются такими же сильными, а факторы роста не меняют свое «лицо» уже давно, считают эксперты.

Валовая добавленная стоимость (ВДС) в целом по экономике выросла в III квартале 2017 года на 4,6%, составив в ВВП 85,4%. Основными факторами роста стали сельскохозяйственное производство (вклад которого в ВВП составил 20,3%, а ВДС возросла на 6,0%), а также оптовая и розничная торговля, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспорт и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (+1,4%, вклад которых в ВВП составил 19,4%, а ВДС возросла на 6,9%).

Следующими по значимости вклада в ВВП стали виды деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающая промышленность; производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха; водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы (+0,7%); вклад которых в ВВП составил 13,4% и ВДС которых возросла на 4,9%. Серьезным подспорьем стали информационные услуги и связь (+0,2%), вклад которых в ВВП составил 5,0%, а ВДС возросла на 3,3%, а также строительство (+0,1%), вклад которого в ВВП составил 3,6%, а ВДС возросла на 4,0%.

Поступление в национальный публичный бюджет налогов на продукты в III квартале возросло на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, повлияв на рост ВВП на 1,3%, составив в ВВП 14,8%.

Традиционно «плохо» влияют на экономику такие направления, как: государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование; образование; здравоохранение и социальные услуги; профессиональная, научная и техническая деятельность; административная деятельность и дополнительные услуги в данной области; искусство, развлечения и отдых; предоставление прочих видов услуг; деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления.

С точки зрения использования ВВП, рост обусловлен в основном за счет конечного потребления домашних хозяйств, объем которого увеличился на 5,4%, а его удельный вес в ВВП составил 84,5%. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 5,5%, а его удельный вес в ВВП составил 21,2%.

Отрицательное влияние на индекс физического объема ВВП оказал чистый экспорт товаров и услуг (-2,8%), как результат превышения доли импорта товаров и услуг в ВВП (59,5%) над долей экспорта товаров и услуг (35,8%).

Судя по всему, экономика к концу года выйдет на запланированные 3-4% роста ВВП, считает экономический советник президента Елена Горелова. «Но что это дает? Качественных изменений нет. При фактически отсутствующей в государстве эффективной экономической модели и ограниченных рынках сбыта местной сельскохозяйственной продукции это будет означать стагнацию экономики. Ни с точки зрения фундамента для дальнейшего развития, ни с точки зрения благосостояния населения этот рост ни о чем не говорит», - считает эксперт. А данные об увеличении объема конечного потребления домашних хозяйств расходятся со статистикой доходов и расходов населения.

НБС сообщило, что в III квартале 2017 года располагаемые доходы населения в реальном выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен в III квартале 2017 года, по сравнению с III кварталом 2016 года – 107,4%) остались на уровне предыдущего года. Расходы же на одного человека в месяц в сопоставимых периодах и с учетом инфляции снизились в реальном выражении. Это говорит о том, что большинство населения не чувствует улучшений и тратит только на самое необходимое, говорят эксперты.

Свои опасения по поводу устойчивости дальнейшего экономического развития высказывают и специалисты независимого аналитического центра Expert-Grup, представившие очередной выпуск исследования «MEGA – Анализ экономического роста в Молдове».

Эксперты отмечают, что Молдова постоянно проигрывает региональным конкурентам в борьбе за внешние рынки сбыта и прямые иностранные инвестиции, занимая последнее место среди стран Центральной и Восточной Европы по доле экспорта в ВВП и объему прямых иностранных инвестиций на душу населения. Республика также проигрывает в конкурентной борьбе за собственную рабочую силу, подтверждением чему стало постоянно растущее число людей с высшим образованием, покидающих страну.

Эксперты обратили внимание также на необходимость переосмысления модели экономического роста Республики Молдова с точки зрения проведения системных реформ. В связи с этим, повышение уровня конкурентоспособности молдавской экономики «должно и впредь оставаться основным приоритетом для властей». В качестве решений эксперты предлагают реформу институциональной системы, борьбу с коррупцией, улучшение делового климата, создание условий для МСП. Но как это сделать, чтобы достичь желаемого, эксперты не уточнили.

Таким образом, авторы исследования считают, что без существенного улучшения ситуации в критических сферах - таких, как внешнеторговая деятельность, сильная зависимость национального бюджета от внешней помощи, буксующая реформа внедрения электронной системы госзакупок, а также низкий уровень инвестиций, страна столкнется с серьезными проблемами дальнейшего экономического роста. Узкими местами названы также грядущие парламентские выборы, которые внесут свою долю неопределенности и могут повлиять на инвестиционные решения с последствиями для банковского кредитования, а также низкие темпы реформирования финансово-банковской системы.

Рост ВВП Молдовы в 2017 г. составит 3,7%, в 2018 г. - 4,8%. Прогнозы экспертов Expert-Grup оказались оптимистичнее прогнозов властей и МВФ, которые ожидают в этом году рост ВВП на 3%, а также Европейского банка реконструкции и развития, который ожидает рост на 3,5%. Но несмотря на количественные показатели, Expert-Grup ожидает значительное ухудшение качества роста в связи с вышеперечисленными рисками. По мнению экспертов, формулой экономического роста в следующем году будет «рост объема производства сельхозпродукции, внешняя бюджетная помощь и рост потребления населения».