Страхование в росте

Свыше одного миллиарда леев страховых брутто-премий аккумулировал страховой рынок по итогам первых девяти месяцев 2017 года. Страховщики сохраняют взятый ранее 5-процентный темп прироста сборов. Одновременно сокращаются суммы выплаченного ущерба – на 2%, до 349,7 млн леев.

Несомненно, удачный год для страхового бизнеса. Общий финансовый результат полученной прибыли до налогообложения – свыше 52 млн леев. Из 17 отчитавшихся страховщиков только четыре компании показали убытки. Очень «не повезло» новичку – СК GENERAL ASIGURARI, который прочно удерживается на 6-м месте по количеству сборов. Его свыше 29 млн леев убытков по итогам 9 мес. портят всю картину прибыльности страхового рынка.

В рейтинге валовых сборов лидирует СК DONARIS VIG, которая прочно удерживает первую строчку в рейтинге с незначительным ростом доли рынка. На второй строчке - СК GRAWE CARAT Asigurari с долей рынка в 13,67%. СК MOLDASIG переходит на третье место (13,55%), затем следует компания KLASSIKA Asigurari (9,85%) и СК ASTERRA GRUP, которая поднимается на 5-ое место, увеличив долю рынка до 9,8%. Концентрация капитала в руках первой десятки страховых компаний усилилась до 95,46%, по сравнению с 84,25% за 9 месяцев 2016 года.

За все передряги рынка страховщики расплатятся с регулятором повышением ставок ежемесячных регуляторных платежей с 0,5% до 2% от сборов. НКФР потребовал, а парламент принял на прошлой неделе соответствующие поправки нормативной базы регулятора. Если динамика сборов сохранится и в следующем году, то бюджет НКФР в следующем году ждет солидное прибавление.