Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Страхование в росте

№ 47 (1213) 22 December 2017

Свыше одного миллиарда леев страховых брутто-премий аккумулировал страховой рынок по итогам первых девяти месяцев 2017 года. Страховщики сохраняют взятый ранее 5-процентный темп прироста сборов. Одновременно сокращаются суммы выплаченного ущерба – на 2%, до 349,7 млн леев.

 

 

 

 

Несомненно, удачный год для страхового бизнеса. Общий финансовый результат полученной прибыли до налогообложения – свыше 52 млн леев. Из 17 отчитавшихся страховщиков только четыре компании показали убытки. Очень «не повезло» новичку – СК GENERAL ASIGURARI, который прочно удерживается на 6-м месте по количеству сборов. Его свыше 29 млн леев убытков по итогам 9 мес. портят всю картину прибыльности страхового рынка.

 

В рейтинге валовых сборов лидирует СК DONARIS VIG, которая прочно удерживает первую строчку в рейтинге с незначительным ростом доли рынка. На второй строчке - СК GRAWE CARAT Asigurari с долей рынка в 13,67%. СК MOLDASIG переходит на третье место (13,55%), затем следует компания KLASSIKA Asigurari (9,85%) и СК ASTERRA GRUP, которая поднимается на 5-ое место, увеличив долю рынка до 9,8%. Концентрация капитала в руках первой десятки страховых компаний усилилась до 95,46%, по сравнению с 84,25% за 9 месяцев 2016 года.

 

За все передряги рынка страховщики расплатятся с регулятором повышением ставок ежемесячных регуляторных платежей с 0,5% до 2% от сборов. НКФР потребовал, а парламент принял на прошлой неделе соответствующие поправки нормативной базы регулятора. Если динамика сборов сохранится и в следующем году, то бюджет НКФР в следующем году ждет солидное прибавление.

4600 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ОЛАРУ КонстантинГенеральный директор АО "Vismos".
1946
ПРИСАКАРЬ ВиорелВрач-эпидемиолог.
1949
ЧЕБАН МихаилМенеджер.
1952
СКЛИФОС ДмитрийПредседатель центрального правления Общества слепых.
1958
ЖИТАРУ КонстантинПредприниматель.
1962
ФУРДУЙ СерджиуСудья.
1963
ГУЧАК ИонЮрист.


Курс валют НБМ на 23.03.2018
EUR
20.4049
-0.0141
USD
16.5578
+0.0209
RON
4.3725
-0.0071
RUB
0.2905
+0.0011
UAH
0.6304
+0.0019

02/0223/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Experții germani vin în ajutorul antreprenorilor moldoveni
Бизнес «по-домашнему» семьи Морару
MIEPO приглашает молдавские компании на деловой форум в ОАЭ
Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».