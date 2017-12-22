Шаг к оздоровлению ЖДМ

Положение в железнодорожном секторе Молдовы можно охарактеризовать, как катастрофическое. Такой вывод содержится в Концепции реструктуризации железнодорожного сектора и госпредприятия «Железная дорога Молдовы» на 2018-2021 годы, принятой правительством.

Документ призван подготовить ж/д сектор страны к внедрению положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и предусматривает реорганизацию ГП «Железная дорога Молдовы» путем его разделения на три независимых акционерных общества: по инфраструктуре, пассажирским и грузовым перевозкам.

В Концепции содержится и детальный анализ текущего состояния отрасли. От 70 до 75% доходов ЖДМ обеспечиваются за счет грузовых перевозок, при этом объем перевозимых грузов существенно снизился: с 12 млн тонн в 2008 году до 4 млн тонн в 2015 году. Доходы от пассажирских перевозок также существенно снизились: с 266 млн леев в 2011 году до 211 млн леев в 2015 году. В последние годы увеличились убытки, вызванные сокращением количества пассажиров, особенно на маршрутах международного сообщения. В результате общие доходы предприятия снизились с 950 млн леев в 2014 году до 875 млн леев в 2015 году.

За 2016 год доходы были равны примерно 995 млн леев. Однако расходы существенно превышают доходы, поэтому ЖДМ генерирует убытки примерно по 100 млн леев в год. На конец 2015 года общие долги предприятия составили свыше 750 млн леев, а в настоящее время достигают порядка 1 млрд леев.

Техническое состояние ничуть не лучше, чем финансовое. Инфраструктура дорог старая или плохо содержится. Срок службы основного подвижного состава, локомотивов и пассажирских вагонов больше не может продлеваться, отмечается в Концепции. Общее количество вагонов составляет 7036 единиц, из них используются 4683, не превышают предельный срок эксплуатации 2583 вагона.

По данным самой ЖДМ, тенденция деградации железнодорожных путей сохраняется. На данный момент соответствуют условиям эксплуатации 637,0 км путей; нуждаются в капитальном ремонте — 439,9 км. На 2020 год показатели будут равны, соответственно, 437,8 и 603,1 км. Согласно инвестиционному Плану развития, железнодорожная инфраструктура Молдовы потребовала бы до 2020 года инвестиций на сумму почти 300 млн евро для улучшения качества и безопасности.

В настоящее время число работников «Железной дороги Молдовы» составляет около 9,5тыс., и почти 40% от общих расходов приходится на зарплаты и налоги. На предприятии подготовлен план по сокращению штатов почти на 50% путем добровольного и вынужденного увольнения. Этот план пока ещё не применен, поскольку предполагает выплату выходных пособий, что требует наличия соответствующих денежных фондов, которых нет.

Также в Концепции отмечается, что в ЖДМ неясная структура руководства, подверженная частым изменениям. Отмечается отсутствие коммерческого подхода и ответственности. В структуре предприятия отсутствует подразделение по продажам, что создает зависимость от грузоотправителей и третьих лиц, чьи заказы определяют объемы грузооборота.

По словам независимых экспертов, подобным образом в Молдове действуют практически все государственные предприятия. Частые изменения в руководстве ЖДМ были связаны со сменой политического цвета в министерстве транспорта. В административный совет госпредприятия входят представители минэкономики и минфина, но на практике ответственные решения админсоветом не принимаются. Нужно, как минимум, по примеру частных АО перейти к управлению советом директоров. И, конечно же, ориентироваться на коммерческие результаты деятельности.

Концепция реструктуризации была подготовлена при поддержке консультантов из международной компании «EGIS International» (штаб-квартира в Париже). Консультанты «EGIS International» закончили в марте 2017года разработку девяти различных вариантов Концепции реструктуризации «Железной дороги Молдовы».

Следует напомнить, что проект по реструктуризации ЖДМ («Мoldavian Railways Restructuring Project») был подписан в октябре 2012 года между Европейским банком реконструкции и развития, госпредприятием «Железная дорога Молдовы» и правительством Молдовы. Советом ЕБРР он был утвержден в октябре 2014 года.

Банкир Европейского банка реконструкции и развития в Молдове Октавиан Косташ сообщил для «ЛП»: «Компания-консультант подготовила для правительства несколько различных моделей реструктуризации «Железной дороги Молдовы», с рекомендациями и учётом опыта реструктуризации в других странах. И каждая из представленных моделей включала в себя разделение по активам и бизнесу. Правительство выбрало вариант разделения на три независимых акционерных общества. Инфраструктура останется в собственности государства, правительство будет поддерживать ее функционирование, инвестировать в ее развитие и безопасность перевозок. Пассажирские и грузовые перевозки будут разделены на отдельные предприятия для того, чтобы было экономически понятно, какие сектора приносят реальную прибыль, а какие — нет. Концепция должна была быть не только одобрена в ЖДМ, но и утверждена на уровне правительства, чтобы придать этому документу больший вес. Компания-консультант подготовила документ, согласованный со всеми заинтересованными министерствами, донорами, чтобы правительство смогло сделать выбор. Что и произошло».

Также, в Концепции приводятся три сценария возможного развития железнодорожного сектора на будущее. Сценарий первый: не предпринимать ничего. В таком случае доходы будут продолжать снижаться. Надо будет отказаться от пассажирских перевозок, поскольку именно они создают самые большие потери. ЖДМ будет не в состоянии инвестировать в новые вагоны или в инфраструктуру, закроются нерентабельные линии и некоторые транспортные службы. Без дополнительного финансирования со стороны правительства уже через 3 года ЖДМ будет вынуждена инициировать процедуру неплатежеспособности.

Второй сценарий: решение о ликвидации железнодорожного сектора, с организованным закрытием перевозок и увольнением персонала. В таком случае надо будет сосредоточиться на других видах перевозок, главным образом автодорожных. Отводимый для этого период времени — примерно 3-5 лет. И третий сценарий: реструктуризация железнодорожного сектора в соответствии с законодательством ЕС и его возрождение. Период времени, необходимый для всей процедуры реструктуризации, составит примерно 5-8 лет.

Из представленных компанией-консультантом сценариев правительство выбрало третий. Это самый сложный и наиболее дорогостоящий сценарий для Молдовы, поскольку включает в себя инвестиции, необходимые для инфраструктуры, поддержку реструктуризации, а также консолидацию возможностей на уровне министерств, поскольку они будут иметь новые позиции и, следовательно, новые задачи в этом секторе.

- Мы в ЕБРР ждали, что правительство Концепцию утвердит, и это позитивный шаг, - заявил Октавиан Косташ. - До принятия этого документа мы не видели, кто будет брать ответственность на себя, не было, скажем так, «центра тяжести». Концепция является первым этапом в реструктуризации, в ней описаны шаги, как будет реформироваться предприятие. В последующих этапах эксперты ЕБРР по каждому из секторов (инфраструктура, пассажирские и грузовые перевозки) будут оказывать консалтинговую помощь.

Осенью прошлого года «Железная дорога Молдовы» объявила о проведении международного тендера по закупке 10-11 новых дизельных локомотивов. ЕБРР и ЕИБ предоставили на эти цели кредит в 52,5 млн евро. Тендер проводится по европейским правилам и под контролем экспертов ЕБРР. Весной 2017 года конкурсная комиссия завершила сбор оферт от потенциальных участников. На вопрос, когда будут озвучены результаты этого тендера, Октавиан Косташ ответил: «Тендер проводился в два этапа: технический и финансовый. На данный момент конкурсная комиссия полностью завершила выбор претендентов, которые предложили локомотивы, по своим техническим параметрам соответствующие требованиям «Железной дороги Молдовы». Сейчас завершается финансовый анализ оферт, после чего в конце декабря или начале января победитель тендера будет назван».

Что касается использования кредита, предоставленного на закупку новых локомотивов, то его использование и погашение начнутся с подписанием договора купли/продажи, когда кредит будет выбран. Однако за предприятием зарезервирован фонд в объеме суммы кредита, 52,5 млн евро. Как и во всех других кредитах, по стандартным условиям начисляется 0,5% годовых от невыбранных сумм. Соответственно, для «Железной дороги Молдовы» есть прямой интерес быстрее стать владельцем новых локомотивов.