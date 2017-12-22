Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Совместно, но пока временно

№ 47 (1213) 22 December 2017

В пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное 19 декабря открылся временный пункт совместного пограничного и таможенного контроля Молдовы и Украины. Он будет действовать до завершения строительства основного здания, где будут все условия для проведения совместного контроля.

 

Директор Пограничной службы (ПП) РМ Фредолин Лекарь отметил, что новый совместный пункт пропуска на молдавско-украинской границе «должен стать одним из самых красивых и привлекательных для перевозчиков грузов и граждан в Восточной Европе». Он выразил уверенность, что желающие посетить Украину, Молдову или пересечь их транзитом будут ориентироваться на этот пункт, зная, что здесь применяются «европейские стандарты обслуживания».

 

«Всякая проверка неприятна и некомфортна. Наша общая с украинскими партнерами цель - улучшение контроля на границе и повышение уровня обслуживания», - сказал глава ПП.

 

Начальник Одесской таможни при Налоговой службе Украины Александр Власов пояснил, что совместный контроль грузов и пассажиров силовиков двух стран в пункте пропуска Кучурган, введенный в мае 2016 г., уже принес позитивные плоды.

 

«Уверен, что рост числа таких пунктов и совместных форм контроля только улучшит ситуацию в экономических связях Украины и Молдовы. Товарооборот за 11 месяцев превысил $730 млн, рост в сравнении с 2016 г. достиг $257 млн. Это серьезный задел на будущее», - считает чиновник.

 

Как сообщалось ранее, символический камень в строительство совместного пункта пропуска с Украиной по стандартам ЕС был заложен 27 мая 2015 г. Основные работы стартовали 31 августа 2017 года. Стоимость проекта оценивается в 5 млн евро, из которых 4,5 млн евро предоставит Евросоюз в виде гранта. Остальные средства в качестве софинансирования выделит правительство Молдовы. Строительство будет осуществляться в два этапа, полное завершение работ планируется на декабрь 2018 г. До тех пор будет работать временный КПП.

 

В церемонии приняли участие посол Украины в РМ Иван Гнатишин, глава Миссии Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) Славомир Пихор, координатор ПРООН Алла Скворцова, генеральный директор Таможенной службы РМ Виталие Врабие.

4920 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ОЛАРУ КонстантинГенеральный директор АО "Vismos".
1946
ПРИСАКАРЬ ВиорелВрач-эпидемиолог.
1949
ЧЕБАН МихаилМенеджер.
1952
СКЛИФОС ДмитрийПредседатель центрального правления Общества слепых.
1958
ЖИТАРУ КонстантинПредприниматель.
1962
ФУРДУЙ СерджиуСудья.
1963
ГУЧАК ИонЮрист.


Курс валют НБМ на 23.03.2018
EUR
20.4049
-0.0141
USD
16.5578
+0.0209
RON
4.3725
-0.0071
RUB
0.2905
+0.0011
UAH
0.6304
+0.0019

02/0223/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Experții germani vin în ajutorul antreprenorilor moldoveni
Бизнес «по-домашнему» семьи Морару
MIEPO приглашает молдавские компании на деловой форум в ОАЭ
Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».