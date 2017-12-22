Совместно, но пока временно

В пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное 19 декабря открылся временный пункт совместного пограничного и таможенного контроля Молдовы и Украины. Он будет действовать до завершения строительства основного здания, где будут все условия для проведения совместного контроля.

Директор Пограничной службы (ПП) РМ Фредолин Лекарь отметил, что новый совместный пункт пропуска на молдавско-украинской границе «должен стать одним из самых красивых и привлекательных для перевозчиков грузов и граждан в Восточной Европе». Он выразил уверенность, что желающие посетить Украину, Молдову или пересечь их транзитом будут ориентироваться на этот пункт, зная, что здесь применяются «европейские стандарты обслуживания».

«Всякая проверка неприятна и некомфортна. Наша общая с украинскими партнерами цель - улучшение контроля на границе и повышение уровня обслуживания», - сказал глава ПП.

Начальник Одесской таможни при Налоговой службе Украины Александр Власов пояснил, что совместный контроль грузов и пассажиров силовиков двух стран в пункте пропуска Кучурган, введенный в мае 2016 г., уже принес позитивные плоды.

«Уверен, что рост числа таких пунктов и совместных форм контроля только улучшит ситуацию в экономических связях Украины и Молдовы. Товарооборот за 11 месяцев превысил $730 млн, рост в сравнении с 2016 г. достиг $257 млн. Это серьезный задел на будущее», - считает чиновник.

Как сообщалось ранее, символический камень в строительство совместного пункта пропуска с Украиной по стандартам ЕС был заложен 27 мая 2015 г. Основные работы стартовали 31 августа 2017 года. Стоимость проекта оценивается в 5 млн евро, из которых 4,5 млн евро предоставит Евросоюз в виде гранта. Остальные средства в качестве софинансирования выделит правительство Молдовы. Строительство будет осуществляться в два этапа, полное завершение работ планируется на декабрь 2018 г. До тех пор будет работать временный КПП.

В церемонии приняли участие посол Украины в РМ Иван Гнатишин, глава Миссии Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) Славомир Пихор, координатор ПРООН Алла Скворцова, генеральный директор Таможенной службы РМ Виталие Врабие.