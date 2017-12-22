Два варианта по Vestmoldtransgaz

Акционеры румынской компании Transgaz на внеочередном собрании утвердили 12 декабря создание на территории Республики Молдова общества с ограниченной ответственностью, основной целью которого должно стать участие в приватизации молдавской компании Vestmoldtransgaz.

С этой целью были внесены изменения в учредительные документы АО. Напомним, что 10 октября минэкономики Румынии, мажоритарный акционер компании Transgaz, потребовало «срочно принять все необходимые меры в соответствии с юридическими и законодательными положениями, чтобы иметь возможность выполнить своевременно условия, необходимые для успешного участия в процедуре приватизации ГП Vestmoldtransgaz».

Другим решением на собрании акционеров 12 декабря гендиректору Transgaz Иону Стерян предоставлены все юридические полномочия, необходимые для создания ООО на территории Молдовы.

При этом министерство экономики Румынии, контролирующее оператора национальной газотранспортной системы и владеющее 58,5% акций, проголосовало против исправления бюджета Transgaz на 2017 году путем добавления в него 41 млн RON, - суммы, необходимой для покупки Vestmoldtransgaz. Заявив, что изменение показателей, упомянутых в Приложении №. 4 к бюджету доходов и расходов, входит в компетенцию Совета директоров, а не общего собрания.

Это решение наделало много шума в Молдове. Хотя, на деле, все достаточно просто. Влиятельный молдавский чиновник в приватном разговоре пояснил для «ЛП», что намерения Transgaz от этого не меняются – просто решение будет принимать Совет директоров. И что даже если у дочернего предприятия Transgaz в Молдове не будет на счетах необходимой суммы на дату проведения тендера (28 декабря 2017 года), у него, в случае победы, будет еще 30 дней, необходимых для получения финансирования.

«И это будет наилучшим инвестиционным вариантом для Молдовы, - сказал он. Поскольку второй вариант, - строительство и эксплуатация газопровода Унгень-Кишинев собственными силами, - для нашей страны невыгоден. Хотя бы с учетом того, что «Газпром» всегда может назначить цену на газ, которая будет ниже, чем в Румынии. Но если что-то с приватизацией пойдет не так, остается второй вариант, раньше считавшийся основным: самостоятельное строительство газопровода на кредиты ЕБРР и ЕИБ в размере по 41 млн евро каждый, плюс грант ЕС в размере 10 млн евро. Документы об утверждении обоих кредитов находятся в парламенте на стадии второго чтения, конкретно в данный момент – в комиссии по экономике, бюджету и финансам».

Теперь становится понятна логика молдавского правительства, выставившего Vestmoldtransgaz на приватизацию. По сути, сам газопровод, который будет построен, останется в собственности РМ. А вот нести немалые расходы по его обслуживанию и эксплуатации будет управляющая компания, в качестве которой утвержден Vestmoldtransgaz. И если не удастся обеспечить поставки по этому газопроводу достаточных объемов топлива, то этот проект будет убыточным, хотя и стратегически важным для Молдовы на случай серьезных осложнений отношений с российским ОАО «Газпром».

Напомним, что Румыния, через OMV Petrom Gas продала за последние два года Молдове чуть больше 2 млн м3 природного газа, несмотря на то, что в настоящее время газопровод Яссы-Унгень может обеспечить максимальный поток 60 000 м3/ч (525 млн м3 в год). Другими словами, объем поставок перекрывает лишь 0,2% от максимального дебета газопровода, - говорится в аналитической справке минэкономики Румынии, опубликованной в румынских СМИ.

Для сравнения: В 2016 году «Газпром» поставил Молдове (включая Приднестровье) около 2 млрд 955 млн м3 природного газа.

Тем не менее, минэкономики Молдовы сообщило, что 18 декабря Агентство государственных услуг зарегистрировало в Государственном реестре юридических лиц ООО EuroTransgaz, которое стало представителем Transgaz Romania в Молдове. Согласно документу, основной сферой деятельности нового экономического субъекта является производство, транспортировка, распределение, хранение и поставка природного газа, трубопроводного транспорта, хранение, а также консалтинговые услуги в сфере бизнеса и управления.