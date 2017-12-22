Торговлю сделают предсказуемой

Все существующие в мире лучшие практики упрощения торговли будут внедрены в Молдове. Это предусматривает Национальный план действий в сфере содействия торговле на 2018-2020 годы, утвержденный правительством.

Документ предусматривает реализацию в ближайшие три года более 90 действий, направленных на содействие и упрощение торговли. План предусматривает меры, направленные на обеспечение доступа к информации и прозрачности в регулировании торговли, предсказуемости правил торговли (уведомления, предварительные решения, адекватные сборы и штрафы). Будут упрощены административные процедуры, применяемые в торговле (например, через развитие концепта АЕО - авторизированного экономического оператора), процедуры таможенного оформления товаров, в особенности скоропортящейся продукции, внедрено «единое окно» для торговли и система электронного транзита.

Также предполагается внедрение современных информационных технологий для проведения госконтроля в торговой сфере и автоматизация процессов взаимодействия с бизнесом (апгрейд информационной системы таможни Asycuda, развитие электронного таможенного оформления, внедрение электронных процедур в ANTA и ANSA) и будет улучшена инфраструктура для проведения внешнего контроля.

«Этот план основан на Соглашении по упрощению процедур торговли, разработанном Всемирной торговой организацией и ратифицированным многими ее членами, в том числе и Молдовой, - сообщила вице-президент ТПП Наталья Каленик, принимавшая активное участие в разработке документа. – В феврале 2017 года оно вступило в силу, теперь каждому из государств предстоит внедрить его положения у себя. Данное Соглашение – самый важный международный документ в области упрощения торговли».

В документе всего 12 статей, каждая из которых определяет принципы упрощения в какой-то области торговли. 90% документа в той или иной мере касаются деятельности таможенных служб и трансграничной торговли.

Главная особенность принятого в Молдове Национального плана, - он создан как инструмент для внедрения Соглашения. Причем речь идет не о консультативной поддержке, а о масштабных и затратных инфраструктурных, IT и других подобных проектах.

Каждая страна, ратифицировавшая Соглашение, провела у себя самооценку уровня внедрения его требований. Молдова впервые сделала это в 2014 году, в 2017 году состоялось еще две аналогичные экспертизы.

Все необходимые элементы по степени внедренности разделены на три категории: А – внедрено; В – готовы внедрить, нужно только время; С – требуется внешняя техническая помощь. Оценка 2014 года в Молдове показала, что около 50% необходимого уже есть. В марте 2017 года эксперты Всемирного банка и Международной финансовой корпорации произвели переоценку, в ходе которой изучалось положение дел и мнение как государственных органов, участвующих в процессе внешней торговли, так и бизнеса. Переоценка показала, что часть (небольшая) необходимых условий и процедур перешла за эти годы из категории В и категорию А.

«Но основной акцент ставился и ставится на категорию С, - продолжила Наталья Каленик. – И в основу Национального плана легла именно эта категория: что необходимо внедрить, чтобы она работала; какая нужна техническая помощь; какой результат будет получен в итоге».

Пояснить это можно на самом первом пункте Нацплана. Действия, подлежащие реализации: Разработка и создание модульной системы коммерческой информации (Trade point) с веб-интерфейсом. Ответственные учреждения: минэкономики и др. Потребность во внешней технической и финансовой помощи: разработка техзадания, содержания и дизайна; информационных справочников по использованию; онлайн-приложений (информации о расчете налогов и сборов, бланков и пр.); перевод на языки международного общения и многое другое. Источники финансирования: госбюджет и помощь внешних партнеров. Ожидаемые результаты: разработанная и внедренная система.

«План состоит из двух частей, - уточнила Наталья Каленик. - Первая касается внедрения соглашения ВТО, а вторая основывается на рекомендациях UNECE. И если в первой части речь идет в основном о таможенных процедурах, то во второй - о гармонизации национальных стандартов с международными. В первую очередь это относится к национальному органу по аккредитации MOLDAC, Национальному институту стандартизации и др. Специально для этой цели в 2017 году Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (UNECE) провела специальное исследование на тему устранения в Молдове процедурных и нормативных барьеров на пути развития торговли. Невозможно осуществлять полноценно внешнеторговую деятельность, если в стране не существует комплексная система контроля качества и соответствия международным стандартам, даже если все процедуры и инфраструктура этому благоприятствуют. Поэтому было решено объединить эти две части в единый план действий».

План очень обширный, и на 2018-2020 гг рассчитан только первый его этап. В дальнейшем, по итогам его выполнения, будут вноситься коррективы, уточняться старые и ставиться новые цели. В информационной записке к проекту Нацплана говорится, что это очень дорогой проект, но хотя бы приблизительно оценить его полную стоимость пока не представляется возможным.

Однако, как отметила Наталья Каленик, у международных партнеров по развитию существует большой интерес к реализации плана, и Молдова рассчитывает на конструктивное взаимодействие с ними.

Отдельно г-жа Каленик затронула роль Торгово-промышленной палаты РМ в выполнении Нацплана, особенно с учетом того, что по инициативе ТПП еще в 2004 году в Молдове был создан первый комитет по упрощению торговли MoldPro. Палата по своему статусу является посредником между госучреждениями и бизнес-ассоциациями. «Во-первых, мы ставим перед собой задачу постоянно информировать бизнес-сообщество о новых возможностях и преимуществах, которые будут появляться по мере внедрения намеченных планов, - говорит Наталья Каленик. – Во-вторых, ТПП участвует в ряде проектов. Мы выступили в качестве соучредителей Ассоциации таможенных брокеров, которая будет проводить их обучение и оценку знаний. То же относится и к Ассоциации авторизованных экономических операторов, которых в Молдове уже 111: нужно, чтобы их количество увеличивалось, а список льгот расширялся. Мы активно стараемся внедрить опыт АЕО, накопленный в Румынии и других странах ЕС».