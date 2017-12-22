Чистота измеряется в минутах!

Об особенностях работы и услугах сети автомоек в интервью Logos Press рассказал менеджер сети автомоек MODEM SRL Куралов Сергей и представитель компании Karcher в Молдове, руководитель отдела «Специальные проекты» Касиян Виталий

- Как появилась идея открытия мойки?

- С каждым годом число автовладельцев в Молдове только растет. Машины перестали быть роскошью. Любая машина нуждается в ремонте, обслуживании, но чаще всего в уборке. Летом все проще, а зимой куда деваться? Выбор автовладельца падает только на автомойку. Глядя на растущую потребность и оценивая перспективность данного бизнеса, появилось желание открытия первой автомойки.

- Когда открылась первая мойка MODEM? Как люди воспринимали «новинку»?

- Первую в Молдове автоматизированную мойку машин туннельного типа с пропускной мощностью 40 машин/час компания MODEM SRL открыла в 2004 г. Тогда это было в новинку. Всем нравилась скорость обслуживания, не свойственная другим мойкам. Кто-то продолжал «мыться» по старинке, во дворах, противником чего мы уже давно являемся. А кто-то становился нашим клиентом и остался им по сей день. Нам приятно, что наши партнеры и лояльные клиенты ценят наше сотрудничество и все те усилия, которые мы прикладываем. Растёт численность наших клиентов, что и ведет к расширению нашей сети!

- Сколько автомоек MODEM сейчас действует в Кишиневе?

- В настоящее время в Кишиневе действует три автомойки MODEM SRL. Они расположены в нескольких районах нашего города, а именно Чокана, Ботаника/Телецентр и Буюкань. Вся сеть автомоек работает 24 часа 7 дней в неделю.

- Оснащение подобного объекта требует особого подхода. Какое оборудование вы используете на своих автомойках?

- Компания MODEM SRL представляет собой сеть автомоек немецких производителей. Наш, уже постоянный партнер – компания Kärcher.

- KARCHER известный бренд для наших читателей. Виталий, с чего начинался путь KARCHER в Молдове?

- KARCHER Moldova развивается уже 21 год в Молдове. В начале это была небольшая команда из 3-х человек, которые привозили оборудование KARCHER из Германии. И их первыми клиентами становились автомойки, которые только начинали открываться.

Сейчас это современная совместная молдавско-немецкая компания, которая из года в год показывает хорошие результаты, а база данных клиентов расширяется во всех сферах. Теперь это большая команда профессионалов – обладательница национальных наград и постоянная участница выставок в Молдове! Наши магазины, центры технического обслуживания, большие склады, мобильный автопарк и большой штат профессиональных сотрудников - всё это и многое другое мы готовы предоставить нашим клиентам (как бытовым пользователям, так и профессионалам) для решения различных проблем и задач по уборке, очистке и удаления грязи.

- Расскажите о сотрудничестве с компанией MODEM?

- MODEM SRL стала первой компанией, которая согласилась реализовать неповторимые для того времени проекты (как с технологической точки зрения, так и с финансовой). А именно, инвестировать в первую автоматическую автомойку туннельного типа. Это очень важно, так как компания MODEM SRL поверила в нас и увидела в нас надёжного партнёра.

Это не единственный проект, связывающий наши компании. Далее последовали и другие, такие, как открытие Self Service на всех трех автомойках MODEM. Именно на этих «мойках самообслуживания» установлено оборудование высокого давления KARCHER, что позволяет добиться лучших результатов любому водителю самостоятельно.

Сотрудничество двух компаний (IM KARCHER SRL и MODEM SRL) продолжается до сегодняшнего дня, и мы с нетерпением ждём, когда мы сможем вместе перерезать ленточку на очередном завершённом проекте!

Мы смотрим в будущее с уверенностью в том, что сотрудничество наших компаний поднимется на новый качественный уровень!

- Вы упомянули Tunel и Self Service. Расскажите, что они из себя представляют.

- Для клиента — это два совершенно разных вида/возможности мойки автомобилей. Приезжая помыть машину в Tunel, клиенту требуется только выбрать опции мойки: предварительная, основная, интенсивная мойки, консервация лакокрасочного покрытия и сушка автомобиля. Клиент может выбрать простые режимы мойки или пройти через все процессы. Если простой режим обеспечит быстрое удаление грязи, то комплексная мойка не только помоет автомобиль, но и защитит лакокрасочное покрытие от вредных лучей солнца, атмосферных загрязнений, а также предотвратит повторное быстрое загрязнение автомобиля. Хочу отметить, что этот вид мойки полностью автоматизирован! Процесс наружной мойки в Tunel занимает 5-7 мин. За безопасность процесса отвечают огромное количество датчиков, сенсоров, узлов, которые определяют контуры и размеры автомобиля для распределения дальнейших задач системы.

При выборе Self Service клиент будет делать всё сам, а значит, получит удовольствие от процесса ухода за своим авто самостоятельно! Здесь также клиент имеет возможность выбрать нужный ему режим: как по мойке, так и по уходу за автомобилем. Karcher рекомендует использовать все программы из стандартной паллеты для того, чтобы получить наилучший результат мойки.

Независимо от выбранного типа мойки, KARCHER гарантирует безупречный результат в короткий промежуток времени, при соблюдении инструкций со стороны Клиента. Мы уверенны в результате, т.к. он достигается путём использования оригинальных и передовых технологий.

- Сергей, цена и качество всегда остаются на самом высоком уровне, утверждаете Вы! Насколько же «легкие» цены ожидают нас в сети автомоек Modem?

- Мы предлагаем вполне демократичные цены! Выбирая программу мойки, вы сокращаете расходы и экономите собственное время, и ваша машина становится идеально чистой, благодаря нашим усилиям. Мойка в туннеле на минимальной программе экспресс-мойки обойдется Вам в 40 лей, а для того, чтобы сбить городскую пыль на Self Service, Вам понадобится всего один жетон стоимостью 10 лей/1мин. Наши преимущества — это Цена-Качество-Время! Ваша машина будет блестеть, и Вы приедете на важную встречу вовремя.

Привлекательна и наша система лояльности, которая работает в ночное время суток. После 22-00 и до 7-00 Вы можете помыть машину еще дешевле! В летнее время — это особенно актуально!

- О каких именно преимуществах Вы говорите?

- Все юридические лица обладают скидкой до 30%! Также для руководителей это становится привлекательным благодаря расширенным возможностям по контролю затрат на транспорт. Перечисленная сумма средств зачисляется на персонализированные карты и может распределяться на неограниченное количество персональных карт для любого количества сотрудников юридического лица. Есть возможность установить ограничения на использование суммы на каждую машину в отдельности.

Скорость обслуживания в нашей сети сокращает время простоя транспорта в рабочее время, а значит, ваши машины не будут задерживаться в очереди на мойку. Они могут быть помыты в любое удобное время: быстро и качественно! Одним из преимуществ становится и то, что мы являемся сетью автомоек, а это значит, что теперь, став нашим клиентом, Вы можете помыть машину, находясь в одном из районов города (Чокана, Ботаника/ Телецентр, Буюкань)! Окажется приятным для руководителей и возмещение НДС по затратам на автомойку. Ведь в наше время все умеют считать - как свое время, так и финансы! В конце каждого месяца выписываются налоговые накладные и подробная распечатка оказанных услуг по датам и часам, наименованию услуг и № карточки, что позволяет проконтролировать расход средств по сотрудникам.

Брендированные машины – это лицо Вашей компании. И мы готовы позаботиться о том, чтобы Вы «не ударили в грязь лицом» перед своими клиентами.

- Что нового предлагает ваша сеть автомоек?

- В этом году мы были рады открыть третью автомойку в районе Буюкань. Она охватила оба вида мойки, а значит, может угодить более широкому спектру клиентов. Также недавно мы расширили и нашу первую автомойку (в районе Чокана), добавив услугу Self Service на ее территории. И на нашей автомойке появился бокс для более габаритных машин, таких, как маршрутки и бусы.

- Мойка - это постоянный конвейер 24 часа 7 дней в неделю, бывают ли внештатные ситуации, как вы с ними справляетесь?

- Внештатные ситуации крайне редки. Зато бывают приятные события. Этим летом мойка MODEM на Ботанике была площадкой для съемок передачи «Provocare de Onoare» при участии К.Руссу. Было весело и интересно как нам, так и нашим клиентам, которые в тот момент оказались на нашей мойке.

- Сергей, расскажите, куда утилизируется вся эта смываемая грязь?

- Это особый и поэтапный процесс. На наших автомойках мы используем экологическую систему очистки. Очистку воды производят специальные бактерии. Благодаря этому, нам не приходится использовать химикаты. Как любое предприятие, мы тщательно следим за процессом забора и очистки грязевых ям, предназначенных для скопления земли, песка и прочей грязи, остающихся после мытья машин. И мы призываем наших водителей беречь наш Мир, соблюдая чистоту и уважая природу. Приезжайте к нам на автомойки и оставьте свою грязь нам!

- Участвует ли компании MODEM в каких-либо благотворительных акциях?

- Да, конечно! Мы полностью осознаем ответственность за общество и окружающую среду. Стараемся озеленять наши автомойки и соблюдать чистоту. Участвуем в международной акции «Час Земли!

Что же касается благотворительности, компания MODEM SRL раз в год УДВАИВАЕТ сумму, оставленную нашими клиентами в сети наших автомоек, и с удовольствием передает детскому дому или другому Благотворительному фонду! Подробнее об этом на нашем сайте www.modem.md, а также в социальных сетях и вы всегда будете в курсе наших новостей. Нас вдвое больше, а значит, наша помощь сможет достичь большего числа нуждающихся!

Мы всегда Вам рады! Приезжайте и мойтесь в свое удовольствие в сети автомоек MODEM! По любым вопросам обращайтесь к нашим менеджерам или в центральный офис.

Адреса и телефоны наших автомоек:

р-н Чокана, ул. Дж. Латина 8/3, тел. (022)42-51-12;

р-н Ботаника, ул. Гренобля 114, тел. (022)84-30-15;

р-н Буюкань ул. Алба-Юлия 75/8, тел. (022)00-99-18,

а также по номеру центрального офиса (022)24-33-49.