Предвыборный бюджет

Минувшая пятница в парламенте была довольно загруженной. Столь плодотворно депутаты давно не заседали. Почти за 10 часов народные избранники обсудили и утвердили более 30 проектов, в том числе, бюджетно-налоговую и таможенную политику, а также национальный публичный бюджет на 2018 г.

Оперативно и без особых замечаний депутаты одобрили во втором чтении проект бюджета государственного соцстрахования на следующий год. Его доходная и расходная статьи составят 19,3 млрд леев. Ожидается, что сумма поступлений в 2018 г. превысит показатели нынешнего почти на 1,8 млрд леев или на 10,3%. Их доля в ВВП оценивается в 12,1%.

Проект фонда обязательного медстрахования на 2018 г. предусматривает доходную и расходную статьи в сумме 6,6 млрд леев. По сравнению с текущим годом, доходная статья фонда подрастет на 517,4 млн леев или на 8,4%, а расходов – на 424,6 млн (6,8%).

В следующем году взнос обязательного медстрахования будет сохранен на уровне текущего года и составит 9% - по 4,5% для каждой категории плательщиков. Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране и низкую покупательскую способность населения, фиксированная стоимость медполиса и в 2018 г. не изменится (4056 леев).

А вот рассмотрение проектов бюджетно-налоговой политики и госбюджета все откладывалось – редакторы работали над последними изменениями и финальный вариант, содержащий предложения депутатов, которые поддержал и в правительстве, попало к народным избранникам уже вечером. Несмотря на то, что председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил, что большинство выдвинутых к этим документам предложений не было одобрено кабинетом министров по объективным причинам, многие депутаты настояли на том, чтобы их инициативы были постатейно проголосованы в рамках пленума.

Лидер социалистов, бывшая министр финансов и премьер-министр Зинаида Гречаный отметила, что в целом несколько ее предложений к бюджетно-налоговой политике позволят улучшить финансовое положение граждан и экономических субъектов, а также обусловит создание новых рабочих мест, экономический рост страны и т.д.

Для того, чтобы в Молдове, наконец-то, появилась предсказуемая, стабильная налоговая система, депутат предложила предусмотреть в документе, что в течение бюджетно-налогового периода не допускаются дополнения к законодательству в бюджетно-налоговой области, которые предусматривают повышение размера налогов и сборов, а также устанавливают новые. Такие же условия необходимо предусмотреть и на следующий год.

Штефан Крянгэ согласился с тем, что в этих предложениях есть рациональное зерно. Более того, считает он, в обеспечении предсказуемости налоговой системы уже сделаны первые шаги. Например, недавно были проголосованы поправки в законодательство, в соответствии с которыми изменения к Налоговому кодексу вступают в силу не раньше чем через шесть месяцев после их публикации. Он также уверен, что мы дойдем и до этапа, когда налоговая политика будет приниматься на три-пять лет. Но на данном этапе это преждевременно, потому что в процессе реформ, через которые проходит в настоящее время государство, «ситуация заставляет учитывать текущее положение дел».

Другое предложение Зинаиды Гречаный относится к введению в Молдове трехступенчатой системы налогообложения доходов физических лиц: 7% с годовых доходов до 100 тыс. леев, 18% - от 100 тыс. до 300 тыс. леев, 25% - с доходов, превышающих 300 тыс. леев. «Это абсолютно логично, аргументировано и справедливо, когда те, что получают больше денег, больше делятся с бюджетом», - считает депутат. Другое предложение относится к повышению суммы личного освобождения граждан – до годового размера прожиточного минимума, рассчитанного за прошлый год.

Также она предложила облагать нулевой ставкой подоходного налога реинвестированную юридическими лицами прибыль. Данный инструмент уже применялся в РМ во время правления коммунистов и доказал свою эффективность. По ее словам, отговорка правительства по поводу того, что данная мера повлечет существенные потери для бюджета в первый год ее применения, необоснованна. Ведь, как показал опыт, это, скорее всего, обусловит выход из теневого сектора определенной доли экономики. «Предприниматели ждут этого. Главное, чтобы правление не мешало им работать и зарабатывать легально», - уточнила госпожа Гречаный.

Ни одно из предложений депутата, отдельно проголосованным в рамках пленума, в том числе о возврате в категорию подакцизных товаров изделий из золота и других предметов роскоши, о 20-процентном НДС в сельском хозяйстве с полным возмещением в течение пяти дней и др., не получило поддержки большинства. Так же, как и инициатива либерал-демократа Юрие Цап об исключении из проекта положения, в соответствии с которым территориальные представительства Госканцелярии будут проверять законность и обоснованность установления местными органами власти размера местных налогов и сборов. По его мнению, это ущемляет автономию региональных администраций и противоречит политике децентрализации на местах. Но в правительстве и правящей коалиции с ним не согласились. В итоге политика была одобрена во втором чтении в варианте, предложенном парламентской комиссией, который поддержали и в правительстве.

Штефан Крянгэ, представляя проект госбюджета на 2018 г. отметил, что в ходе его подготовки ко второму чтению основные параметры не изменились и сохранены в предложенном минфинов варианте. Так, доходы госказны на следующий год составят 36,6 млрд леев, что превышает ожидания на текущий период на 8,4%, а расходы - 41,3 млрд леев (+9,4% к текущему году). Соответственно, дефицит госбюджета превысит 4,7 млрд леев, большая часть которого, как планируется, будет покрыта за счет внешних ресурсов.

Правда, подчеркнул председатель комиссии, ко второму чтению произошло незначительное перераспределение средств, выделенных для ряда госведомств – в сумме 101 млн леев. Около двух часов депутаты от оппозиции пытались добиться объяснений по поводу того, почему их предложения о выделении средств на ремонт, строительство, содержание домов культуры, домов престарелых, школ, детсадов в ряде сел не были одобрены. На все вопросы был один ответ – ограниченность бюджетных возможностей. Несмотря на то, что некоторые оппозиционеры назвали бюджет-2018 политизированным и предвыборным, большинство под аплодисменты одобрило его в окончательном чтении.

В ходе заседания парламент сразу в двух чтениях принял проект закона о внесении дополнений в Закон об управлении публичной собственности и ее разгосударствления, выдвинутого в качестве законодательной инициативы Штефаном Крянгэ и Андрианом Канду. В частности, он предусматривает дополнение закона новой статьей – «Приобретение и разгосударствление акций банков системного значения». По словам господина Крянгэ, проект устанавливает механизм выкупа государством непроданных в установленные сроки пакетов акций коммерческих банков, которые были эмитированы взамен заблокированных ранее ценных бумаг. Речь идет о пакетах, принадлежавших акционерам, которые действовали согласованно и приобрели существенную долю капитала комбанка без предварительного письменного разрешения регулятора.

Проект предусматривает, что на основании постановления правительства минфин будет приобретать акции, выпущенные банками системного значения и не приобретенные в ходе аукционов. После этого, в течение пяти дней они будут переданы Агентству публичной собственности для продажи на регулируемом рынке или через многостороннюю систему заключения сделок. Далее, в течение семи дней ведомство должно обеспечить продажу данного пакета акций. При этом, начальная продажная цена не может быть ниже цены их покупки минфином.

По мнению Штефана Крянгэ, нововведение позволит устранить сложности с продажей вновь эмитированных пакетов акций, с которыми в настоящее время сталкиваются два системных банка Молдовы. Авторы считают, что инвесторы предпочтут заключить сделку о купле-продаже пакетов акций банков с государством, а не с эмитентом, к которому у бывших акционеров могут возникнуть претензии различного характера.

Также в прошлую пятницу депутаты ратифицировали соглашения между Молдовой и Евросоюзом о предоставлении РМ макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, из которых 60 млн – займ, 40 млн – грантовая составляющая. Как отметил замминистра финансов Юрий Чичибаба, по условиям соглашения, для получения средств Молдова должна выполнить ряд условий, большая часть которых уже реализована. Власти рассчитывают получить первый транш уже в начале следующего года.

А вот поправки к законодательству, разработанные минюстом во исполнение предписаний Конституционного суда и предусматривающие наделение сотрудников Службы информации и безопасности правом иметь двойное гражданство, были жестко раскритикованы не только оппозицией, но и представителями правящего большинства. В итоге было принято решение отложить голосование по нему в первом чтении до того, как будет найден «политический консенсус».