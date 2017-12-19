Эффект IT-парков

Министерство экономики и инфраструктуры вынесло предварительное решение о создании IТ-парка, и в ноябре 2017 года предложило правительству на утверждение проект постановления, сопровождаемый проектами Положения об организации и функционировании администрации парка и Положения о регистрации резидентов IT-парка. Эти документы в данный момент проходят стадию публичного обсуждения.

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об IT-парках, который предусматривает создание этой новой для нашей страны структуры. Минэкономики и представители Национальной ассоциации IT-компаний разработали методики и положения, регламентирующие вопросы организации и функционирования IT-парка. В октябре 2017 года 15 компаний-членов Ассоциации подписали заявление и подали в минэкономики предложение о создании в Молдове первого IT-парка. Его можно представить как своего рода консорциум, который создаётся правительством по заявлению профильных компаний.

Как отметил для «ЛП» директор компании Ritlabs Максим Масютин, в Молдове есть особая специфика в сочетании некоторых факторов, которых нет в других странах: быстрый и дешёвый Интернет, низкая себестоимость услуг в целом, минимальное регулирование со стороны государства, удобная и недорогая регистрация посредством AGEPI объектов интеллектуальной собственности в разных странах мира на основе заключённых Молдовой международных конвенций. После того, как IT-парки начнут действовать на практике, ситуация станет ещё лучше.

Идея организации IT-парка хороша тем, что при этой форме вводится более упрощённая схема налогообложения: налоги платятся не с прибыли, а с дохода от продаж. Ставка единого налога, который должны платить резиденты, предусмотрена в размере 7%. Она включает в себя подоходные налоги от предпринимательской деятельности и с заработной платы; взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования, уплачиваемые работниками и работодателями; местные налоги; налог на недвижимое имущество и сбор за пользование автомобильными дорогами транспортными средствами, зарегистрированными в Республике Молдова. Новая схема налогообложения выгодна как работникам, так и работодателям.

Сейчас при выплате налога с прибыли IT-компаниям нужно не только подтверждать документально все расходы, но и объяснять, насколько необходимы были совершённые затраты. Например, IT-компаниям приходится доказывать необходимость проведения рекламных кампаний, предоставлять кучу отчетов по их результатам, и т.п. Любую покупку нужно аргументировать, доказать, что без неё не сможет развиваться производство и не будет получен доход. А при введении единого налога отпадёт необходимость тратить время на все эти бюрократические процедуры. Вместе с тем, IT-парк позволит его резидентам сконцентрироваться на их основной деятельности: разработке продукции и услуг, конкурентоспособных на международном рынке.

- Я могу предположить, что государство хочет вывести как можно больше компаний из тени, легализовать их, свести на нет феномен выплаты зарплат в конвертах, чтобы все платили ставку налога в 7%, - говорит Максим Масютин. - Есть программисты, которые не трудоустроены официально, работают удалённо по Интернету, и вычислить их налоговым органам очень трудно. Если принимать во внимание лишь теоретические аспекты действующего законодательства в вопросах налогообложения и нормативного регулирования, то работать в Молдове IT-компаниям более чем комфортно. Но государство пока не выполняет в полной мере свою функцию защиты граждан и их собственности. Бизнес испытывает давление со стороны налоговых органов, судов, которые практически безнаказанно могут заблокировать работу любого бизнеса. Например, нашей компании Ritlabs правоохранительные органы предъявили необоснованные требования на 15 млн леев и заблокировали банковский счёт (мы не могли платить зарплату работникам), изъяли на экспертизу жёсткие диски, парализовав деятельность фирмы. По телевизору мы видим, что каких-то чиновников арестовывают и судят, но когда дело касается наших жалоб на недобросовестных чиновников, мы везде получаем отказ. Из-за такого неуважения к праву собственности и полной незащищённости, которую испытывают коллеги по IT-отрасли, молдавские компании не могут нормально работать.

Есть и другие проблемы, с которыми сталкивается IT-отрасль. Самая серьезная из них – острая нехватка кадров. Закрываются университеты из-за отсутствия абитуриентов, в школах идёт девальвация знаний. Из школьной программы убрали хорошие предметы, которые способствовали развитию необходимых в современном IT мире навыков, таких как способность мыслить самостоятельно, логически и творчески. Много ли из нынешних выпускников школ смогут решить задачи из «Сборника задач по математике для поступающих в вузы» (под редакцией М.И. Сканави)? А лет 20-25 назад решение задач из этого учебника было нормой для большинства абитуриентов. Сегодня в университетах ставят оценки только за то, чтобы не потерять контракт студента, ведь университетам надо на что-то жить. В результате страдает уровень образования, и качественных специалистов сегодня трудно найти.

- Идея создания IT-парков сама по себе отличная, однако для роста и развития IT-отрасли в Молдове государство должно решить проблемы образования и защиты прав собственности, - сказал Максим Масютин.