Накануне больших перемен, или Динамика денежных показателей озадачивает

Наличных денег в обращении становится всё больше - по сравнению с соответствующим периодом прошлого их объем вырос на 8,5%. А «денежная масса», которая состоит не только из наличных, но также и остатков на текущих счетах в национальной валюте, за двенадцать месяцев увеличилась на 16,8%. Доля «горячих леев» в общей денежной массе уже к концу октября вышла на отметку в 42,7%.

И это в то время, когда на долю срочных депозитов в национальной валюте к началу ноября приходилось всего чуть более 24%.

Некоторые из опрошенных нами экспертов считают, что такая структура денежной массы представляет потенциальный риск для курса национальной валюты в случае возникновения на финансовом рынке панических настроений.

Причин для «панических настроений» мы пока не наблюдаем. Но неприятные симптомы «несварения» денежной массы, к сожалению, имеют место быть.

Прежде всего, обращает на себя внимание сокращение объема срочных депозитов в национальной валюте. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года они уменьшились на 0,8%. Казалось бы, «всего ничего», и волноваться по этому поводу нечего. Однако если принять во внимание темпы инфляции, зашкаливавшие за отметку в 7%, или даже средневзвешенную ставку по срочным депозитам в леях выше шести процентов годовых, то вырисовывается довольно неприятный вывод. Вкладчики не только не хотят реинвестировать полученный доход по срочным вложениям в леях, но и начинают понемногу сокращать свои накопительные вклады.

На фоне сообщений официальной статистики о росте доходов населения как за счет зарплат, так и других выплат, отказ физлиц от накопления выглядит довольно странно. Напомним, что в прошлом году за соответствующий период рост остатков на срочных депозитах в нацвалюте превышал 19%.

В чем причина настолько очевидного снижения интереса к накоплению леев? Большинство наших экспертов видят ее в снижении ставок доходности по срочным вкладам на фоне ускорившегося во второй половине года темпа инфляции.

С таким выводом довольно сложно спорить. Напомним, что в октябре 2016 года средневзвешенная ставка по срочным депозитам в леях находилась еще на уровне 9,5% годовых. А с января по май прошлого года она варьировала возле отметки в 15% годовых! Так что по итогам всего прошлого года доход выплачивался из расчета приблизительно 12%. Тогда как к началу ноября текущего года средневзвешенная ставка по срочным леевым депозитам постепенно опустилась ниже отметки в 6%. Понятно, что сокращение ставки вдвое (!) за двенадцать месяцев не могло не отразиться на настроениях вкладчиков.

Но, снижение ставок по всем видам срочных вкладов в национальной валюте влияло на ситуацию не только само по себе, но также в сопоставлении с темпами инфляции. В октябре обесценение лея на потребительском рынке достигло высшей точки в 7,9%, по итогам ноября - 7,3%. Чем вкладчики были явно разочарованы. И наши эксперты не ожидают изменения тренда на сокращение срочных вкладов в леях, во всяком случае, до конца текущего года.

На ситуацию сейчас влияет и такой фактор, как снижение уровня «базисной ставки» НБМ. На прошлой неделе Нацбанк понизил ее с 7,0 до 6,5%. Следом, уже на этой неделе, сразу несколько коммерческих банков объявили о соответствующем понижении ставок по срочным депозитам. Как правило, на те же 0,5 процентных пункта. Как бы говоря, «это не наш выбор, а предписание денежного регулятора». Редко в каком банке сейчас можно найти условия вклада, сроком даже в двенадцать месяцев, предлагающие больше 6% годовых. И это на условиях «плавающей» ставки.

Показательный пример – один из крупных банков, предлагавших фиксированные ставки по 5,25% годовых по ряду «льготных» позиций, на прошлой неделе объявил: «открытие и продление срока указанных вкладов приостановлено».

Сегодня найти фиксированные ставки выше или хотя бы на уровне 5% даже по 12-месячным вкладам в леях крайне сложно. «Коммерческие банки в ожидании новых подвижек вниз базисной ставки НБМ не желают рисковать своей маржей/прибылью или терять конкурентоспособность, «затоварившись» излишне дорогими кредитными ресурсами. Тем более, что неизвестно, как скоро эти ресурсы могут пригодиться. До весны ещё долгих три месяца низкого кредитного сезона, - объясняет один из экспертов. – Да и после того не совсем ясная перспектива. В год выборов в парламент крупный и средний бизнес, как правило, особо за кредитами не спешит. Выжидая политических результатов, чтобы оценить риски для своих инвестиций».

О сокращении объемов кредитования мы говорим уже третий год подряд. В нынешнем преодолеть этот негативный тренд вряд ли получится. Во всяком случае, по итогам октября (в сравнении с октябрем прошлого года) по официальным данным, спад составил минус 2,41% по кредитам в леях, и минус 13,53% по кредитам в иностранных валютах. Даже если сравнивать не в пересчете в леи, а по реальным цифрам в долларах и евро, то и тогда спад кредитования в инвалюте приблизительно вдвое круче.

При этом срочные депозиты в инвалюте, даже в пересчете к заметно подорожавшему лею, показывают за двенадцать месяцев прирост более чем в 1,5%.

Однако анализ данных статистики показывает, что рост достигнут исключительно за счет увеличения остатков на текущих счетах клиентов. А вот срочные счета в инвалюте сократились – да еще как! – на 5,3%. В том числе срочные вклады в СКВ физических лиц уменьшились в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 3,5%. Юридические лица практически полностью потеряли интерес к накоплению инвалюты на срочных вкладах – сейчас на их долю приходится менее 4% от общей суммы остатка. Да и физические лица, судя по опросу знакомых, которые имеют валютные счета в банках, получается, что они держат их там, чтобы не рисковать с домашним хранением наличных. Ставки доходности по срочным вкладам в СКВ на уровне ниже полутора процента годовых сами по себе молдавскую публику вдохновить к накоплению не способны.

«Сохранение и пополнение срочных вкладов в инвалюте свидетельствует о об укоренившемся у населения страхе потерять на возможном обесценении молдавского лея. Иных причин для сохранения верности накоплению средств в долларах и евро я не вижу,- говорит вице-президент одного из банков. – Показательно, что даже недополучив выгоду в размере более 10% по итогам прошлого года, вкладчики и в нынешнем году не стали конвертировать свои накопления в СКВ в национальную валюту».

Анализ и сопоставление статистических данных о денежных агрегатах, по мнению опрошенных нами экспертов, свидетельствует прежде всего о сложившихся к настоящему времени дисбалансах. «Текущая ситуация является неизбежным следствием решений Национального банка. Сначала он давил инфляцию с помощью абсорбирования излишков наличности. А теперь использует свою «базисную ставку» в качестве рычага для снижения всех ставок на финансовом рынке. Размер накопившихся у комбанков излишков ликвидности определяет их зависимость от ставок, по которым Нацбанк соглашается оплачивать размещения этих излишков на централизованных счетах. При нынешнем раскладе сил и возможностей НБМ закрепил за собой практически абсолютный приоритет на контроль за ставками финансового рынка».

В этой связи нам остается напомнить, что в последнем докладе «Об инфляции» исполком Национального банка Молдовы уверенно прогнозирует снижение темпов инфляции. Что дает нам основание, основываясь на его прогнозе, предсказать продолжение снижения ставок доходности по всем финансовым инструментам в национальной валюте. Однако не будем забывать одно из «золотых правил» финансового рынка – ставка коммерческой оплаты заемных средства не может долгое время оставаться ниже уровня инфляции на потребительском рынке.

НБМ предстоит в ближайшие три-шесть месяцев отрегулировать «развал-схождение» на денежном рынке. В противном случае, диспропорции могут опасно вырасти и навредить и наметившемуся восстановлению экономики.