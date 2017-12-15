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Резервы идут на рекорд

№ 46 (1212) 15 December 2017

Продолжение политики Национального банка Молдовы (НБМ) по покупке валюты приведет к увеличению резервов до исторического максимума - $2,8 млрд, - считает эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Виктор Урсу.

 

Он отметил в своем исследовании, что «интервенции НБМ на валютном рынке в виде покупки валюты в ноябре увеличили резервы банка на $20 млн., которые на данный момент составляют $2,7 млрд».

 

По мнению эксперта, «другим фактором, влияющим на увеличение валютных резервов НБМ, стал рост денежных переводов из-за рубежа, которые в октябре составили $116 млн, что на 19% выше результата аналогичного периода прошлого года».

 

«Всего же с начала года молдаване, работающие за границей, перечислили на родину почти миллиард ($988 млн)», - сообщает эксперт.

 

При этом он отметил спад спроса и предложения на валюту со стороны физических лиц – на 24,2% и 17,9% соответственно по состоянию на октябрь.

 

«Можно ожидать, что предложение повысится за счет того, что многие граждане, трудящиеся за рубежом, приедут в Молдову на новогодние праздники. А спрос на валюту возрастет, благодаря поставщикам энергоресурсов, поскольку они покупают иностранную валюту для оплаты импорта газа и электроэнергии», - полагает Урсу.

 

По его мнению, «в целом нынешний объем валютных резервов НБМ достаточен для предотвращения серьезных рисков в банковском секторе».

6970 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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