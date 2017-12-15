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Госреформа добралась до агентств

№ 46 (1212) 15 December 2017

На заседании в среду кабмин одобрил создание Национального агентства общественного здоровья, Агентства по защите потребителей и надзору над рынком и Агентства технического надзора. А также утвердил регламенты их функционирования.

 

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш пояснила, что первое из перечисленных агентств будет заниматься обеспечением государственной политики в области здравоохранения, а также мониторингом состояния здоровья населения. Кроме этого, агентство ответственно за аккредитацию медицинских и санитарно-фармацевтических учреждений.

 

Согласно пояснительной записке, Агентство по защите потребителей и надзору над рынком будет выполнять, естественно, функции по надзору за рынком непродовольственных товаров и услуг, а также за игорным бизнесом. Ведомство также будет заниматься вопросами метрологии и охраны труда.

 

Агентству технического надзора предстоит выполнять функции по обеспечению безопасности производственных объектов, по контролю строительства, рынка стройматериалов и опасного промышленного оборудования, а также по обеспечению пожарной безопасность и гражданской защите.

 

Весьма кстати на том же заседании кабинет министров утвердил календарный План подготовки гражданской защиты Республики Молдова на 2018 год и План комплектования слушателями соответствующего Республиканского учебного центра на 2018 год. В соответствии с этими документами будет контролироваться выполнение законодательных и нормативных актов в области гражданской защиты в органах центрального публичного управления, в административно-территориальных единицах, предприятиях, организациях и учреждениях любой формы собственности.

 

Также правительство одобрило подписание Соглашения о финансировании с Европейским инвестиционным банком. Документ предусматривает предоставление нашей стране кредита в 80 млн евро для реализации проекта по объединению электросетей Молдовы и Румынии. Согласно пояснительной записке, сумма займа будет передана Молдове 20 частями. Каждый транш должен быть не менее 1 млн евро. Кредитор будет пересылать запрашиваемую сумму не более одного раза в месяц или шесть раз в год. Комиссионные и процентные ставки будут рассчитываться для каждого взноса на основе ставки депозита EURIBOR - для платежей в евро, LIBOR - за долларовые платежи. Срок кредита составляет 25 лет. Соглашение также предусматривает предоставление гранта до 40 млн евро от Инвестиционного фонда соседства. Общие затраты на реализацию проекта оцениваются в 270 млн евро.

 

Кредитные финансовые ресурсы будут использоваться для построения станции (Back to Back) в Вулканештах и линии передачи в 400 кВ Вулканешты - Кишинев, а также на расширение трансформаторной подстанции на этом участке. Реализация проекта повысит уровень энергетической безопасности Молдовы, предоставляя ей постоянный доступ к региональному рынку электроэнергии. В то же время, эта мера обеспечит более привлекательные цены на электроэнергию для потребителей, как считают в правительстве.

 

Ну, и «под занавес». На заседании 13 декабря правительство одобрило законопроект о внесении изменений в статью 13 Конституции Республики Молдова.

 

Проект предусматривает изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Никто из присутствовавших на заседании членов кабмина не высказался против этой инициативы. На заседании отсутствовала башкан Гагаузии Ирина Влах, которая отправилась в командировку в Москву.

 

Министр юстиции Владимир Чеботарь отметил, что законопроект соответствует решению Конституционного суда от 5 декабря 2013, в котором говорится, что в случае расхождений между текстом Декларации независимости и Конституцией, преобладают положения Декларации о независимости.

 

С законодательной инициативой об изменении названия государственного языка в Основном Законе выступило 34 депутата от Либеральной партии, Либерально-демократической партии и Европейской народной группы. Инициатива вызвала противоречия среди депутатов. Народные избранники от Партии социалистов и Партии коммунистов негативно высказались по поводу законопроекта, а ряд депутатов-гагазуов, входящих во фракцию Демократической партии, заявили, что не будут голосовать за этот проект. Законопроект получил положительное заключение только от парламентской комиссии по культуре, науке, молодежи, спорту и СМИ. Две комиссии выступили против изменений.

 

 

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила на заседании в среду кандидатуру Богдана Зумбряну на пост директора (НЦБК). На данный момент он занимает должность главы управления уголовного преследования НЦБК. Его кандидатура утверждена по результату конкурса, в котором также приняли участие еще три кандидата. Кандидатура Зумбряну будет предложена на утверждение парламенту. Ранее представители гражданского общества высказывали предположения о том, что именно Зумбряну станет новым директором НЦБК. Он состоит в родственных отношениях с бывшим директором Виорелом Кетрару, который был известен, как выразитель интересов правящей коалиции.
 

7110 Автор: По материалам информационных агентств
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