Трудности выбора

Граждане Молдовы все больше расходятся во мнениях, куда двигаться стране и с кем нам лучше дружить. Об этом свидетельствуют результаты очередного Барометра общественного мнения (БОМ), представленные в четверг частным Институтом общественных политик (IPP).

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове провели референдум по вопросу вступления страны в Европейский союз, то 47,2% проголосовали бы «за», 28,5% - «против». Чуть более 24% не пошли бы голосовать или не определились с выбором. В случае проведения аналогичного референдума по поводу возможного вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), число поддержавших это решение составило бы 42,7%, противников - 30,4%.

Директор Института Аркадие Барбарошие подчеркнул во время презентации результатов БОМ, что высокий процент не определившихся говорит о том, что поилитикам следует прилагать больше усилий для разъяснения преимуществ того или иного интеграционного вектора для Молдовы.

По мнению политического аналитика Игоря Боцана, обращает на себя внимание постепенный рост числа сторонников интеграции Молдовы в Европейский союз. На протяжении двух последних лет многочисленные опросы общественного мнения показывали, что больше граждан предпочитают вхождение в ЕАЭС, в то время, как популярность ЕС все время снижалась. В последнее время этот тренд сменился. Игорь Боцан акцентировал внимание на том, что из пяти последних опросов общественного мнения, проведенных разными организациями в последнее время, в трех граждане больше поддерживают возможное вступление в ЕС, чем интеграцию в Евразийский экономический союз.

Результаты Барометра общественного мнения также показывают, что большинство молдавских граждан выступают категорически против объединения Молдовы и Румынии. Если бы в воскресенье прошел референдум по этому поводу, то 56,2% проголосовали бы «против», и лишь 21,8% - «за». Также более половины граждан (51%) проголосовало бы против вступления Молдовы в НАТО, и только около 16% поддержали бы такой шаг.

Нет единства у граждан Молдовы и относительно доверия к лидерам страны и к политическим партиям. Как свидетельствуют результаты БОМ, президент Игорь Додон лидирует в рейтинге доверия среди молдавских политиков с рейтингом 19,8% от числа респондентов. Все остальные политики значительно уступают главе государства по степени доверия граждан. Занимающая второе место председатель партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду получила только 8,3% поддержки. У председателя партии «Платформа DA» Андрея Нэстасе рейтинг доверия оценивается всего 2,5%, а лидера Партии коммунистов, экс-президента Владимира Воронина - 1,8%.

Обращает на себя внимание, что руководители партий правящего большинства, включая премьер-министра Павла Филипа и спикера парламента Андриана Канду, особым доверием граждан не пользуются.

При этом, более трети респондентов (32,6%) считают председателя правящей Демократической партии Влада Плахотнюка самым коррумпированным политиком в Молдове. За ним следуют президент Игорь Додон - 4,9%, экс-премьер и лидер Либерально-демократической партии Влад Филат, который осужден на девять лет лишения свободы - 2,6%, председатель Либеральной партии Михай Гимпу - 0,9%, спикер парламента Адриан Канду и экс-президент Владимир Воронин - по 0,5 %. При этом, более 7% граждан считают, что все политики коррумпированы, а 43,9% не смогли ответить на вопрос.

Результаты опроса также показали, что если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, пропрезидентская Партия социалистов набрала бы 47,6% голосов от числа определившихся избирателей. Также в парламент прошли бы две правые оппозиционные партии – PAS (22,5%) и «Платформа DA» (6,2%). Если учитывать общее количество респондентов, включая не определившихся избирателей, за ПСРМ готовы проголосовать 26% избирателей, за PAS - 12,3%. Остальные партии не преодолели бы избирательный барьер в 6%.

Опрос «Барометр общественного мнения. Ноябрь 2017 года» проводился Центром социологических исследований и маркетинга CBS-AXA по заказу Института публичной политики в период с 18 ноября по 5 декабря. Погрешность составляет +/-2%.