Молдавский коньяк белорусского розлива

120 предпринимателей, из которых 90 белорусские и 30 из Молдовы собрались на бизнес-форуме в Минске. Это было уже десятое подобное мероприятие за прошедший год, отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Форум проходил в рамках визита правительственной делегации Молдовы в Республику Беларусь, в ходе которого премьер-министр РМ Павел Филип встретился сначала со своим минском коллегой Андреем Кобяковым, а затем и с президентом Александром Лукашенко. Причем это был уже второй визит молдавского премьера в Беларусь за 2017 год. Первый состоялся в июле. Тогда Кишинев и Минск подписали документы по расширению сотрудничества в торговле, культуре, промышленности, производстве и других сферах, и подтвердили намерение довести товарооборот с $204,8 млн в 2016 году до $400 млн.

Помимо этого, в мае министр экономики и инфраструктуры РМ Октавиан Калмык на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшем в Минске, подписал ряд важных соглашений на период до 2019-2020 гг.

Нынешний визит получился весьма насыщенным и плодотворным, постараемся подвести его основные итоги и обрисовать наметившиеся перспективы.

«У нас к Молдове очень большой интерес, - заявил на встрече с Павлом Филип Александр Лукашенко. - Цветущий, красивый край. Он же никуда не исчез. Прекрасные люди, такие, как белорусы, - трудолюбивые. Хорошие земли, которые дают то, что нужно нам. У нас в плане техники, которая нужна вам, также много чего есть».

Действительно, пока сотрудничество Молдовы и Беларуси складывается, в основном, из двух компонентов. К нам поступает белорусская техника, из которой наиболее востребованной в Молдове остаются тракторы. В настоящее время в РМ эксплуатируется более 30 тыс. белорусских тракторов, ежегодные поставки составляют 600-800 единиц. Молдова, в свою очередь, является традиционным поставщиком в Беларусь вин и виноматериалов, свежей сельхозпродукции и овощных консервов.

«Сейчас порядка 70% тракторов до 130 л.с. в Молдове - белорусские, но мы планируем расширять сборку», - сообщил премьер-министр РБ Андрей Кобяков. Также он подтвердил интерес белорусской стороны к созданию в Молдове предприятия по сборке белорусских автобусов.

Генеральный директор управления электротранспорта Кишинева Георге Моргоч на молдавско-белорусском бизнес-форуме сообщил, что совместное производство троллейбусов «Белкоммунмаш» в Кишиневе обеспечит в 2018 году сборку не менее 20 единиц техники. «Возможно, эта цифра возрастет в два раза. Все зависит от муниципальных властей, которые выделяют средства. Мы в состоянии собирать до 50 троллейбусов в год», - сказал он.

Белорусский вице-премьер Михаил Русый, выступавший вместе с Павлом Филип модератором бизнес-форума, сообщил, что белорусские специалисты уже работают на четырех участках автодорог в Молдове. «Недавно открылся еще один проект, и еще 52 км дороги там будут делать наши специалисты».

Также во время нынешнего визита был подписан меморандум о закупке у белорусского предприятия ADANI мобильных радиологических комплексов, которые предлагают эффективные решения в области рентгеноскопии легких и маммографии. Цифровые мобильные радиологические комплексы, которые ADANI экспортирует в 70 стран мира, в Молдове будут использоваться для профилактики заболеваний, в особенности туберкулеза. Инициатива направлена на расширение доступа населения к качественным профилактическим услугам в сельской местности.

Беларусь и Молдова в 2018 году организуют СП по розливу молдавского вина и коньяка в Минске. Об этом также заявил Михаил Русый. Здесь нужно сделать пояснение: согласно законам, действующим на территории стран ЕАЭС, для корректного обозначения молдавского напитка divin можно использовать наименование «коньяк», написанное на кириллице.

«Мы уже уверенно выговариваем цифру в $200 млн и видим довольно серьезные перспективы в дальнейшем по любому направлению», - отметил Михаил Русый. Речь идет об организации совместных сборочных производств, создании новых предприятий в машиностроении, сотрудничестве в сфере дорожного строительства, тракторостроения, сельского хозяйства, виноделия. «Полагаю, что к концу 2018 года мы уже попробуем и молдавский коньяк белорусского розлива», - сказал Михаил Русый.

Напомним, что в Белоруссии активно работают предприятия, которые разливают молдавские вина, в том числе и экологически чистые (под белорусской ТМ Ambassador). Посол РМ в Беларуси Виктор Сорочан сообщает о большом интересе предприятий в регионах к подобному сотрудничеству на горизонтальном уровне, безо всяких межправительственных соглашений. По разным направлениям, в том числе и по производству из молдавского сырья детского питания.

В своем выступлении на бизнес-форуме Павел Филип подчеркнул, что Республика Беларусь входит в число основных торговых партнеров Молдовы, находясь на девятом месте. Объем торговли между нашими странами увеличился более чем на 10% в период с января по сентябрь 2017 года и, как ожидается, достигнет $200 млн к концу этого года. В Республике Молдова ведут свою деятельность более 80 компаний с белорусским капиталом.

Среди приоритетных областей сотрудничества между Молдовой и Белоруссией были отмечены также агропромышленный сектор, зоотехнический и фармацевтический. Фактически решенным считается вопрос об открытии авиарейса по маршруту Кишинев-Минск.

На встрече с белорусским президентом Павел Филип отметил, что на сегодняшний день отношения Молдовы и Беларуси достаточно активно развиваются, в том числе на уровне контактов между деловыми кругами. «Мы договорились еще при первом моем визите, что будем проводить межправкомиссии два раза в год. Потому что тогда чаще можно подводить итоги и понимать, что удалось, а что не удалось решить из поставленных вопросов. И это дает результаты», - заявил Павел Филип.